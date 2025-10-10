Le rap américain du troisième trimestre 2025

La Rédaction , le 10 Oct. 2025

Dans son nouveau podcast trimestriel sur le rap américain, l’Abcdr du Son discute de deux retours importants cet été : Clipse et Earl Sweatshirt.

Seize ans après leur dernier album, Clipse faisaient leur grand retour cet été avec Let God Sort Em Out. Un nouvel album de treize titres entièrement produit par Pharrell Williams, où Pusha T et Malice tentent de montrer qu’ils restent des rimeurs hors pair. Un essai confirmé ?

De l’ombre à la lumière, Earl Sweatshirt a su se réinventer musicalement ces dix dernières années pour devenir un nom important dans sa catégorie. Une trajectoire musicale que l’ex membre d’Odd Future faisait perdurer en août avec Live Laugh Love. Un album brumeux qui raconte de nouvelles choses sur sa musique ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:33 Partie 1 : Clipse, retour stupéfiant

00:32:15 Le coup de coeur de Shakalak : Chivo – WESH COAST

00:36:15 Le coup de cœur de Brice : Skepta, Fred Again.. – Skepta .. Fred

00:39:30 Partie 2 : Earl Sweatshirt, love actually

01:02:54 Le coup de coeur de Makia : JID – God Does Like Ugly

01:07:10 Le coup de coeur de Hugo : Metro Boomin – A Futuristic Summa

01:10:36 Conclusion

DIFFUSION

Spotify

Deezer

Youtube

Apple Podcasts

CRÉDITS