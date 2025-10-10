Podcast
Le rap américain du troisième trimestre 2025
Dans son nouveau podcast trimestriel sur le rap américain, l’Abcdr du Son discute de deux retours importants cet été : Clipse et Earl Sweatshirt.
Seize ans après leur dernier album, Clipse faisaient leur grand retour cet été avec Let God Sort Em Out. Un nouvel album de treize titres entièrement produit par Pharrell Williams, où Pusha T et Malice tentent de montrer qu’ils restent des rimeurs hors pair. Un essai confirmé ?
De l’ombre à la lumière, Earl Sweatshirt a su se réinventer musicalement ces dix dernières années pour devenir un nom important dans sa catégorie. Une trajectoire musicale que l’ex membre d’Odd Future faisait perdurer en août avec Live Laugh Love. Un album brumeux qui raconte de nouvelles choses sur sa musique ?
À RETROUVER DANS CE PODCAST
- 00:00:00 Générique
- 00:01:33 Partie 1 : Clipse, retour stupéfiant
- 00:32:15 Le coup de coeur de Shakalak : Chivo – WESH COAST
- 00:36:15 Le coup de cœur de Brice : Skepta, Fred Again.. – Skepta .. Fred
- 00:39:30 Partie 2 : Earl Sweatshirt, love actually
- 01:02:54 Le coup de coeur de Makia : JID – God Does Like Ugly
- 01:07:10 Le coup de coeur de Hugo : Metro Boomin – A Futuristic Summa
- 01:10:36 Conclusion
DIFFUSION
CRÉDITS
- Un podcast animé par Makia Mina avec la participation de Hugo, Shakalak et Brice Bossavie.
- Enregistré le 22 septembre 2025 chez Mélusine
- Moyens techniques : L’Abcdr du Son
- Enregistrement et réalisation : zo.
- Visuel : Sébastien Le Gall
