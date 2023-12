L’odyssée d’Oldpee

La trap, le piège. Oldpee a longuement navigué entre les deux, plus commandant Cousteau en eaux troubles que marin d’eau douce. Que ce soit dans la musique ou dans la street, la débrouillardise est le maître mot dans une poudrière où les allers-retours en prison marquent une génération. Déterminé à ne pas rester le produit de son environnement, Oldpee laisse peu à peu la musique remplacer la rue accompagné de ses acolytes Stavo, Zed et Zefor. C’est au nom de 13 Block que l’équipage sevranais prendra d’assaut la trap française à partir du milieu des années 2010 avec des mixtapes à haut potentiel corrosif (Violence Urbaine Émeute, ULTRAP, Triple S), avant de sortir leurs blockbusters BLO et BLO II.

Les quatres mousquetaires continueront de tracer leur sillon séparément, phase inéluctable dans la vie d’un groupe sans pour autant annoncer la fin de 13 Block. Pour développer au mieux sa carrière solo, Oldpee reste à la maison et choisit V2V Industry, le label fondé par DA Uzi en 2018. Le rappeur alimente sa chaîne Youtube de freestyles et améliore sa recette déjà bien complète avec un flow singulier et des gimmicks bien particulières. Après deux EPs, Oldpee avait l’envie et le besoin de faire découvrir au public son univers à travers un plus long format. Échange sur une trajectoire authentique rythmée par la fraternité, la trap et la cité.

Abcdr du Son : Tu es d’origine congolaise et martiniquaise, un fort héritage musical. Est-ce qu’il y avait de la musique déjà bien présente à la maison durant ton enfance / adolescence ?

Oldpee : De fou ! Chez la daronne, c’était le côté antillais donc c’était du zouk qui tournait et chez le daron, c’était rumba congolaise. Je n’aimais pas les deux. Quand j’étais petit, je ne supportais pas. Tu connais les dimanches quand la daronne fait le ménage avec la musique à fond. Ça me foutait la haine de fou ! [rires] Quand je réécoute certains sons aujourd’hui, j’aime bien, ça me rappelle mon enfance. La première personne qui m’a fait kiffer le rap c’est ma grande sœur. Elle kiffait grave Eminem. Après je suis passé par Dr. Dre, 50 Cent, 2Pac, c’est barré en couilles.

A : À l’époque de 93Gang (duo composé de Oldpee et Stavo), tu rappes énormément sur des sonorités à l’ancienne. À quel moment tu passes à la trap ?

O : Nous on faisait des trucs à la Mobb Deep à la base ! Je passe à la trap avec Waka Flocka. Je ne savais pas si beaucoup de gens allaient me suivre dans ce délire. Je rappais avec Stavo. [Il réfléchit] En fait on a toujours tous rappé ensemble. Stavo à l’ancienne, il rappait avec Zed. Et on a tous rappé avec Zefor, tu vois. Et la seule personne qui pouvait me suivre sur la trap c’était Zed. Je l’ai appelé, je lui ai dit « t’es chaud on fait un son dans ce délire ? » On a fait « Crible de balles le préfet » et un remix mais il n’est jamais sorti. À partir de là, c’est barré en couilles. On faisait encore des sons Mobb, on les kiffait mais on kiffait plus la trap. En fait, à la base on s’appelait Block 13, on était six. Il y en a deux qui sont partis, le côté Mobb. Donc il ne restait plus que le côté trap. On a inversé Block 13 pour devenir 13 Block.

A : Un street cd La frappe c’est cher mais la famille c’est plus cher est produit. Il se vend directement dans la rue à La Roseraie. Est-ce que le Ghetto Fabulous Gang a eu une quelconque influence sur toi ?

O : Eh t’es chaud de fou ! [rires] Ghetto Fab de fou ! Je kiffais trop et la personne qui m’a mis à fond dedans, c’est Stavo. On rappait déjà en mode indépendant. On voulait faire nos propres cds, les vendre nous-mêmes on était déter’. Stavo avait les filons. Moi je bossais plus les covers. Quand on faisait des freestyles, c’est moi qui les montais. Stavo était plus dans la distrib’ de t-shirts, ce genre de choses. C’est un truc qui est resté même avec 13 Block, c’est nous qui nous occupions de trouver la bonne personne pour le merch’.

A : Comment tu passes de Pékao à OldPee ?

O : T’es fort, t’es fort ! [rires] On a fait un renversement. Genre le blaze de Zed avant c’était Croco. Zefor c’était Zecat, renversement. Moi c’était Pékao, renversement, OldPee. Stavo c’était Zhédess ou Zayko, renversement, Deusté et encore renversement Stavo. On se renverse trop, c’est des verres qui se remplissent et qui se renversent.

A : Dès le début, tu arrives avec une musicalité singulière. Comment tu conçois tes morceaux à cette époque ?

O : On a toujours été grave instinctifs, on ne réfléchit pas. Ce que l’on pose, c’est ce que l’on vient de voir. Il y a bien sûr des moments d’enjolivement. Mais on racontait beaucoup ce qu’il se passait autour de nous. On voulait faire de la trap française sans être trop matrixés pour que ça reste assez vrai. Mais quand je réécoute, je me trouve archi guez sauf dans certains sons.

A : Dans « Relève », morceau de votre premier projet XIII, tu disais : « On est le futur mais pas la relève. » Quelle différence tu fais entre les deux ?

O : C’est complexe. À la cité, quand on était jeunes, tous nos grands étaient au shtar donc on ne se considérait pas comme des petits. Même mon blaze OldPee, j’étais matrixé à l’américaine mais j’allais pas mettre Lil au début de mon blaze, je ne suis pas un Lil donc OldPee. On est la relève de personne, demain c’est nous. Après, ça peut être à double tranchant de ne pas avoir de grands. Ça peut te rendre mature plus vite mais tu peux flamber aussi, tu vas croire que t’es un grand alors que t’es qu’un morveux. Ça peut te rendre insolent. Il faut respecter ses aînés.

A : On identifie vraiment 13 Block dans le milieu avec Violence urbaine émeute qui sort avec le label HotDefff Records. Qu’est-ce qui change à partir de ce moment-là ?

O : Avant, on rappait entre parenthèses. On avait notre vie à côté. Le changement a été le fait qu’on pose sur des faces A et qu’on ait des gros clips. Au début, on ne sentait pas qu’on était signés. Parce qu’on allait au studio, on retournait à la cité, on ne faisait que ça. Donc on avait pas conscience que nos sons tournaient au-delà de notre secteur. Je sais qu’à partir de ce moment-là, on s’est donné des paliers à atteindre. Par exemple, la personne qui niquait tout au niveau des prods à cette période c’était Therapy. Donc nous on voulait absolument poser sur une prod de Therapy, on l’a fait. Pour le merch’, on ne mettait aucune autre marque que la nôtre, on ne mettait que nos vêtements. On s’était dit que si on mettait une autre marque ce serait par rapport à un deal et on en voulait un avec Nike. Par la suite, Nike ne nous a pas proposé de vrai deal mais on a eu des partenariats avec eux. À chaque album, on avait nos paliers. Le dernier c’était de certifier « Fuck le 17 » et « Tieks » en featuring avec Niska.

A : Tu te mets aussi des paliers à atteindre depuis que tu es en solo ?

O : De fou ! Par exemple, avant de sortir la mixtape, j’avais vraiment envie de sortir des trucs. Je rappe mais je suis aussi un auditeur et j’ai remarqué qu’il y a des mecs qui sortent beaucoup de morceaux et qui sont attendus même si tu ne les vois pas. Quand ils sortent leur premier vrai opus, ça cartonne parce que les gens l’attendaient. Moi je ne voulais pas qu’on m’oublie après les deux BLO donc j’ai sorti énormément de freestyles. J’étais pas chaud pour le premier EP, je n’étais pas encore bien sûr de moi. Des fois, tu as besoin que ce soit les gens de ton entourage qui te parlent pour que tu t’ouvres. Quand j’ai vu le bel accueil du premier EP, ça m’a donné un peu plus de confiance. Donc un de mes paliers a été de vouloir sortir une mixtape de fou avant la fin de l’année.

A : Comment t’es venue l’idée du refrain de « Vrai négro » qui est un des morceaux phares du groupe ?

O : [Il réfléchit] C’était le premier son où on voulait chanter. Le son était trop mignon. [rires] On faisait beaucoup de freestyles dans les voitures. Avec Zed et Zefor, on en avait fait un où on disait toutes les origines dans le refrain et « Vrai négro » est sorti. Nous en studio on délire beaucoup et des fois les refrains viennent sur des trucs de zimba comme on dit chez nous. « Ils sont là les vrais négros. » [Il chante] Je me suis dit « la tête de oim je le fais au refrain ». Dès qu’on a fait le son, on était très contents. Même l’ingé son avec qui on était nous a dit qu’il était très lourd. Sur le moment on n’y croyait pas, on pensait que les gens allaient se moquer de nous. Quand on le faisait en concert, il pétait sa mère le son. C’est des drôles de surprises. Comme je te disais, on ne sortait pas, c’était studio, cité, studio, cité. Nous on pensait que c’était les sons où on bougeait comme des gue-din dans les clips qui tournaient. Des fois, c’est même pas ça. « Vrai négro » ressort toujours.