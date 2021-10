Le rap anglophone du troisième trimestre 2021

C’est devenu la confrontation à distance qui a fait grand bruit cette fin d’été 2021. Kanye West et Drake ont sorti tous deux respectivement leur dixième et sixième album, DONDA et Certified Lover Boy. Dans des contextes bien différents pour l’un et l’autre, entre la mise en scène continue et chaotique pendant un mois pour Kanye et la communication virale efficace pour Drake. Un marketing qui cache peut-être l’essentiel : leur musique. Que valent ces nouveaux disques, et qu’est-ce qu’ils disent de ces deux rappeurs confortablement, peut-être trop, installés ?

Peut-on se construire sainement sans recevoir de l’amour ? Est-ce qu’on doit combattre ses démons intérieurs ou faire la paix avec eux et les accepter tels qu’ils sont ? Ces deux sujets sont au coeur des derniers albums en date de IDK et d’Isaiah Rashad, respectivement USEE4YOURSELF et The House Is Burning. Des deuxièmes albums studio pour chacun de ces deux rappeurs, cérébraux sans être intello, et qui font dans l’introspection extravertie. Que valent ces deux disques ? Qu’est-ce qui rapproche et sépare ces deux rappeurs ?

À retrouver dans ce podcast :

00:00 : Générique

01:35 : Que retenir des disques événementiels de Kanye West et Drake ?

39:16 : John Glacier – SHILOH: Lost For Words, le coup de cœur de Lucille de Gather et Moggopoly.



40:52 : Kay Young – This Here Feels Good, le coup de cœur de Brice.



44:33 : Avec leur deuxième album studio respectif IDK et Isaiah Rashad ont-ils tous deux passés un cap ?

01:06:22 : WTM Scoob – Scoob & Sydney Tour the World, le coup de cœur de Léon.



01:08:05 : Dark Lo & V Don – Charlie Pope , le coup de cœur et hommage de ShawnPucc.

, le coup de cœur et hommage de ShawnPucc. 01:10:59 : Poudre blanche sable d’or de Matthieu Luzak, le coup de cœur de David.

Diffusion :

Un podcast également disponible sur :

Crédits :