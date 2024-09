N’Dji, la beauté du geste

Après dix ans de rap, le rappeur de l’ouest réunionnais continue de perfectionner sa formule. Paul Huot , hier Partager Facebook Google+



La rencontre a lieu au studio Reczone, à Saint-Gilles les Hauts, dans l’ouest de l’île de La Réunion. Le quartier est inattendu. À quelques centaines de mètres du « village artisanal » de l’Éperon, repaire de touristes métropolitains, la case où vit et enregistre N’Dji est, comme il dit, situé dans un coin « malbar ». En créole, malbar désigne la communauté tamoule, issue des « engagés » d’Inde, main d’œuvre recrutée à bas coût pour remplacer les esclaves, après l’abolition. Ce qui ne déplaît pas au rappeur : ses voisins répètent les cérémonies religieuses hindoues au son des tambours, et sont donc moins regardants lorsqu’il fait ses sessions d’enregistrement rap. Le déménagement est récent, mais le studio est bien installé : au milieu des portails surmontés de sculptures d’éléphants, N’Dji, à l’aise, donne l’impression d’avoir trouvé sa place. Trouver sa place La sérénité qu’affiche N’Dji est le résultat d’un chemin. Lorsqu’il revient sur ses années d’apprentissage de rap, au début de la décennie 2010, N’Dji souligne à la fois l’émulation liée à la « compétition saine » avec ses potes de rap et le souvenir d’une époque « difficile » où il en « avait gros sur la patate. » L’obsession rap était un moyen de ne « penser à rien d’autre que l’activité que j’étais en train de faire », explique-t-il. Une première définition de son rap se dessine : comme un sportif, N’Dji a un besoin vital, d’exercice, de répétition, de maîtrise (« on se levait rap, on se couchait rap »). Il ne s’exerce pas seul, cependant, comme un sportif, il façonne son art au contact des autres. À cette époque il rappe en français, notamment avec Eskro, qu’il rencontre à la fac : « il était en licence de droit, moi en STAPS, on se captait sous le kiosque. » Dix ans après, il parle encore avec enthousiasme d’un rappeur qui a marqué toute une génération d’auditeurs réunionnais par ses fulgurances : « C’était l’homme à abattre, à côté, nous, on tricotait. » De « Clapz » (2014) à « Dans l’bob » (2019), en passant par un freestyle sur l’instrumental de « Pousse ça à fond » de Puzzle (2016), les deux rappeurs affûtent leurs rimes et leur flow, grâce à une émulation qu’il est facile de percevoir en tant qu’auditeur. C’est aussi à cette époque qu’il trouve sa langue, la clé de son style. À la différence d’Eskro, N’Dji opte très tôt pour le créole. Dans une série de freestyles produits par Foloma, qu’il intitule « CéfranKréol », il marie progressivement les deux langues, pour rapper, petit à petit, exclusivement en créole. « Je rappais en français parce que j’écoutais du rap français, mais le truc qui me faisait le plus vibrer c’était de parler en créole. » Le passage au créole relève de son instinct, pour deux raisons. La première est son histoire familiale : il est né d’une maman « zorey », et d’un père « cafre d’Afrique ». « Quand t’es métis, t’es étranger partout », résume-t-il. Il ajoute une phrase entendue dans la bouche de son père : « Vous [N’Dji et sa mère], ça va, mais nous on n’est pas de la bonne couleur ». Rapper en créole, c’est assumer d’être, aussi, de la « mauvaise » couleur. Dans « Malik Unia » (sur Conso Pers’ en 2022), il trouvera la formule juste pour dire cette expérience : « Papa kaf, maman zorey, on se parle mal comme des humains, on apprend de nos erreurs. » Une seconde prise de conscience détermine ce choix, celle de sa légitimité : « Moi, j’ai grandi ici. Toute ma jeunesse, c’était ici. Mes potes c’est des créoles. Tous, on est des créoles. Chez moi ça parle français par contre. Mais ma vie en dehors c’est des créoles, donc ma vie de rap, de ce que je parle, de mon quotidien, ça peut pas être différent de ce que je vis. » Après avoir commencé, avec Eskro, par rapper, avec méthode, en français, le choix du créole permet à N’Dji d’affirmer sa personnalité de rappeur.

Perfectionner son geste Le créole lui offre les avantages d’une langue « plus chantante », et plus immédiate. Grâce à cette langue, il tient ensemble son besoin de maîtrise et son instinct de création. L’équilibre ainsi trouvé est illustré à merveille dans deux titres qui se font écho : « Salto Costal » (sur 250 Bars en 2020), et « Rondade Salto » (sur Karma-sutra en 2023). Le mot même, « salto », plaît à N’Dji pour sa façon de sonner, et pour la comparaison qu’il établit entre ce geste acrobatique et la technique dans le rap. « Aujourd’hui, tout le monde fait des saltos arrière sur les morceaux. Ce qui compte c’est pas celui qui fait le plus de saltos arrière, c’est celui qui fait le plus beau », explique-t-il, et la comparaison avec la technique dans le rap lui vient facilement : « il y a des gens qui le font en mode démonstration, il y a des gens qui le vivent », et de citer Sinik en premier, nom peut-être moins attendu dans ce registre que ceux d’Alpha Wann et Lefa qu’il donne aussi en exemple. Chez N’Dji, amour du sport et amour du rap se confondent. L’un vient prolonger l’autre : « avant que je fasse du rap, il n’y avait que quand je faisais du sport que je ne pensais à rien d’autre. » Il cite un sport qu’il a observé sans le pratiquer, le moringue, la lutte que pratiquaient les esclaves, sans porter leurs coups, pour que les maîtres n’y voient pas un entraînement à la révolte. Ce qu’il y trouve c’est un mélange de « combat », de « rythmique », de « sport ». Trois mots qui pourraient qualifier son rap. Le morceau « Rondade Salto » est à l’image du geste du titre : résultat d’un travail acharné combiné à un moment de grâce. Écrit d’une traite, le morceau sonne étrangement local, en raison de son instru aux « guitares gitanes », comme dit N’Dji. En 2’58 », le rappeur peint par petites touches, la fausse simplicité de la vie réunionnaise. La couleur locale ( « roule un kamas au Maïdo ») et la fierté ( « la Rényon sa nou sa té ») résonnent avec les protestations contre le « RSA-SPA » sur le pont du morceau. Mais le morceau existe surtout par le déchaînement d’énergie du rappeur, qui célèbre sa propre habilité, sportive et musicale, avec désinvolture : « Mon corps i pèt’ », « la cuisse est tressée comme Cristia Ronaldo ».

