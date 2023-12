1990-2020 : l’évolution des mots du rap français

Notre choix s’est arrêté sur six mots : flic, fric, ghetto, micro, ministère et amour. Les cinq premiers ont bien moins le vent en poupe dans les années 2020 qu’au terme du siècle dernier, tandis que le sixième garde voix au chapitre. Nous les avons sélectionnés car ils disent beaucoup de la façon dont le rap, voire la société, a évolué en près de trente ans. Et, dans le prolongement, ils fournissent des indices précieux sur l’époque où ils ont été prononcés, en particulier sur le plan sociétal.

La collaboration avec RapMinerz nous permet d’explorer une troisième voie, celle des mots : il s’agit d’observer comment les termes choisis par les artistes ont évolué dans le temps. Elle nous offre également la possibilité de parler du passé en nous appuyant sur une pratique très actuelle, le data mining. Ainsi, RapMinerz a exploré plusieurs milliers de textes de rap français disponibles en ligne, pour en dégager des informations sur les mots qu’ils contiennent. L’objectif était de partir des années 1990 et de les confronter avec la période 2020-2023, afin de déterminer quels sont les termes qui étaient utilisés auparavant mais ne le sont plus aujourd’hui, ceux qui sont bien moins employés actuellement et, enfin, ceux qui, hier comme aujourd’hui, peuvent être fréquemment entendus.

Depuis sa création, L’Abcdr du Son s’attache à réexplorer les années 1990-1999 du rap français, période où celui-ci s’installe dans le paysage médiatique et culturel. Fort logiquement, la première entrée choisie a été celle des parcours des protagonistes de l’époque, connus ou non : comment ils sont arrivés au rap, quelles ont été les rencontres décisives, dans quelles conditions ont été réalisées leurs premières œuvres. Ces œuvres, justement, constituent une autre porte : notre deuxième livre, 1990-1999 : Une Décennie de rap français , s’axe autour de 200 disques que nous avons jugés remarquables. La volonté était de remettre la musique au centre des débats et de se détacher du bruit qui trop souvent entoure le rap et biaise la perception que l’on peut avoir de ce que la scène produit.

“Fuck le 17” de 13 Block a marqué les esprits il y a quelques années. En 2020, dans la foulée du meurtre de George Floyd, les morceaux portant sur la police et ses agissements étaient à nouveau fréquents dans le rap français. Ils se font plus rares depuis et quand les flics sont évoqués, c’est davantage pour les égratigner au détour d’une rime et notamment leur reprocher d’interférer dans le business. Il demeure des exceptions, telles que “Toctoc” de Nayra ou “Mauvais flic” de Joysad. Mais c’est comme si les artistes actuels étaient trop blasés par le sujet pour s’y attarder plus que ça. Cette évolution accompagne également la raréfaction des morceaux à thème dans le rap français. D’ailleurs, quand Laylow signe « Lost Forest » en 2021, storytelling sur fond de violences policières, il est très largement salué pour avoir redonné ses lettres de noblesse à un exercice quelque peu tombé en désuétude.

Bien sûr que si. Avec le meurtre du jeune Nahel et les réactions qui ont suivi, 2023 l’a cruellement rappelé : les relations entre les quartiers populaires et la police ont rarement été aussi tendues. Le rap français se fait forcément écho de cette réalité. Et si le terme flic n’est plus trop utilisé, c’est surtout parce que d’autres mots lui sont préférés, comme keufs, condés ou képis. Par ailleurs, la BAC ou les CRS, qui avaient déjà le droit à leur lot de crachats dans les années 1990, ont vu une nouvelle nuance de bleu apparaître dans les textes : celle de la police municipale, parfois appelée mumu ou muni.

Le mot flic était utilisé dans 12% des morceaux pris en considération pour la période 1990-1999. Entre 2020 et 2023, la proportion tombe à 2%. Est-ce que les rappeurs français n’ont plus rien à reprocher à la police ?

La fréquence moindre de ghetto peut également s’interpréter comme une conséquence indirecte de de la perte d’influence du rap US. Beaucoup d’artistes importants des années 1990 faisaient référence au ghetto dans le titre de leurs morceaux : c’est le cas du Wu-Tang (“Little Ghetto Boys”), d’Eric B. & Rakim (“In the Ghetto”), d’Ice Cube (“Ghetto Bird”) et de bien d’autres ; le blase de certains contenaient même le terme ou une version déformée (Geto Boys, Ghetto Dwellas). Dès lors, il n’est pas étonnant que le mot soit apparu dans des textes de rap français de l’époque. Au fur et à mesure que la scène hexagonale écrivait sa propre histoire et prenait ses distances avec les États-Unis, ghetto est ainsi devenu beaucoup moins utilisé. Mais, bien sûr, avant cette raréfaction il y a quand même eu Ghetto Fabulous Gang et Ghetto Diplomats, La Cerise sur le ghetto de Mafia K’1 Fry et “Ghetto Youth” de Salif.

Aujourd’hui, près de vingt ans après les émeutes de 2005, les difficultés de ce que la Politique de la ville appelait à l’époque les “zones urbaines sensibles” sont bien connues ; il n’y a plus vraiment nécessité de les mettre en lumière, quand bien même il y aurait la volonté de le faire. Les rappeurs privilégient donc des termes à la fois moins connotés et plus en rupture avec le langage courant pour définir leur lieu de vie : tess, binks, tieks, bendo. Quartier et cité sont encore assez souvent utilisés.

Pour de multiples raisons dont on ne discutera pas ici ( mais que d’autres ont très bien décrites ), la réalité des quartiers sensibles français n’est pas celle des ghettos. Il apparaissait clair dès les années 1990 que l’utilisation du terme ghetto dans le rap français était une forme d’exagération pour attirer l’attention sur les problématiques rencontrées par certains quartiers populaires : pauvreté, chômage de masse, discriminations, effets de pairs délétères. Banlieue, très prisé par les médias, ou cité gardent des contours flous et réducteurs ; ghetto, bien qu’inadapté, est puissant et évocateur.

Terme utilisé dans 9% des morceaux au cours des années 1990, ghetto ne l’est plus que dans 2% des titres pour la période 2020-2023. Alors OK, entre-temps Ideal J a disparu. Mais Kery James lui est toujours là, donc il doit forcément y avoir d’autres explications.

Les artistes des années 2020 ont moins de réticences que leurs aînés à évoquer l’argent et l’envie d’en avoir, que l’on perçoive ça comme une marque de la dépolitisation du rap ou comme la rupture salutaire avec une certaine hypocrisie. Là où la pudeur a longtemps été de mise, il y a également plus d’évocations des trafics illicites, dans un continuum qui mènerait de la scène actuelle au séminal “Mon Esprit part en c…” d’Expression Direkt. Toutefois, même si la quête effrénée de thunes a voix au chapitre, l’idée d’accéder à la richesse mais pas à n’importe quelles conditions reste bien présente (“L’argent, c’est rien/Le respect c’est tout”, dans “Hors ligne” de Freeze Corleone, citant Alpha 5.20).

Dans leurs textes, les rappeurs des années 1990 ont longtemps exprimé un rapport d’attraction/répulsion vis-à-vis de l’argent, évoquant son pouvoir corrupteur mais aussi la nécessité d’en avoir pour accéder à un certain confort et jouir de sa liberté (“L’Argent pourrit les gens” de NTM en 1991). Un mal pour un bien, donc. Cette approche a ensuite cohabité avec une vision plus décomplexée : il n’y a pas de mal à vouloir du fric, voire à vouloir être riche ; simplement, certaines valeurs passent avant cette ambition, notamment la loyauté et la fidélité à ses racines (“J’te garantis que même plein/Jamais de la vie j’oublierai d’où je viens” dans “Cherche pas à comprendre” de la Fonky Family).

Fric est tout simplement passé de mode. Dans les années 1990, il y avait déjà dans la langue française environ 36 000 synonymes, plus ou moins familiers, au mot argent ; le vingt-et-unième siècle en a popularisé de nouveaux : moula, biff ou encore euros. Billet et, de façon plus surprenante, oseille sont plus utilisés dans le rap au cours de la période récente que vingt-cinq ans en arrière. Le sujet des finances n’est donc pas plus rare, mais les termes pour le traiter ont changé, tout comme la façon de se positionner des artistes.

Utilisé dans plus de 10% des morceaux dans les années 1990, le mot fric ne l’est plus que dans 2% des titres pour la période 2020-2023. La fréquence du terme biz connait une évolution semblable (de 7 à 1%). Cela dit, les rappeurs français n’ont pas pour autant décidé de vivre d’amour et d’eau fraîche, oh que non.

Mic/micro/microphone

“Pour le plaisir, pas de ramage, ni de fromage/De racolage, je prends le mic pour faire des dommages” (Akhenaton – “La Face B”)

Le constat

C’est un coup à ce que Mafia Trece reprenne du service : on a à nouveau perdu le mic. Entendus dans près de 30% des morceaux dans les années 1990, les termes mic, micro ou microphone sont utilisés dans moins de 4% des titres pris en considération pour la période 2020-2023. Les micros n’ont pas disparu du paysage en trente ans, bien au contraire : les artistes actuels étant plus productifs que leurs aînés ils sont, a priori, encore plus souvent amenés à en croiser.

Comment l’interpréter ?

Très vite dans l’histoire du rap, le micro est érigé en symbole : il est l’instrument qui permet au MC (parfois qualifié de “Mic Controller”) de s’adresser à la foule et de la faire bouger ; son outil de travail, en quelque sorte. Dans le séminal “Rapper’s Delight” de Sugarhill Gang en 1979, le terme mic est utilisé six fois. Mic, micro ou microphone garderont le vent de poupe pendant longtemps : est-il nécessaire de rappeler que l’un des albums majeurs de l’histoire du rap français s’appelle L’École du micro d’argent ? Par la suite, l’utilisation de ces mots va se raréfier, que ce soit dans nos contrées ou outre-Atlantique. Les raisons peuvent être multiples : la fonction de MC n’est plus revendiquée par grand monde, ayant définitivement laissé la place à celle de rappeur – voire à celle de performer ; les prestations live ont également moins d’importance qu’avant et, tout simplement, le temps a passé et les attributs symboliques associés aux premières heures du rap sont forcément bien plus accessoires pour les artistes actuels.

La fréquence nettement moindre du terme microphone et de ses dérivés peut aussi se lire différemment : elle renverrait à la disparition d’un sous-genre qu’on pourrait qualifier de “rap qui parle de rap”, particulièrement en vogue au milieu des années 1990. Celui qui a accouché de morceaux incontournables comme “Boxe avec les mots” d’Ärsenik, “J’attaque du Mike” de X-Men, “Rap Contact” de La Cliqua ; où l’on vante ses prestations micro en main, mais également la qualité de son flow et de ses rimes, pourfendant au passage ces ordures de wack MCs… autant de termes qui appartiennent également au passé. L’egotrip n’a bien évidemment pas disparu pour autant : dans le rap français actuel, le focus est moins mis sur les prouesses artistiques que sur la capacité à faire de l’argent ou d’accéder à la notoriété.

Ministère

“Je sais pertinemment qu’économiser/Est une consigne du ministère/Il y a quatre ans, ils m’ont laissé sans un franc/Quand leur patrimoine personnel est un mystère” (Akhenaton, « Éclater un type des Assedic »)

Le constat

Alors que le mot ministère revenait dans 1,6% des morceaux de rap français des années 1990, il a aujourd’hui quasiment disparu du genre, avec 0,9% de récurrence, soit presque moitié moins. La preuve que le rap français n’en a plus grand chose à faire de Matignon.

Comment l’interpréter ?

La baisse de l’utilisation de ce mot s’explique d’abord par une raison très pragmatique : les années 1990 avaient le Ministère A.M.E.R. Dans leurs morceaux, les nombreux membres du collectif n’hésitaient pas à citer le nom qui les rassemblaient pour encore plus affirmer leur identité. Une récurrence qui a forcément joué dans les chiffres plus élevés de l’utilisation du terme. Mais en croisant cette disparition du mot avec une seconde donnée, on peut se rendre compte qu’il existe aussi une raison plus sociétale : entre 1990 et 2020, le mot “système” a chuté de 10 points dans sa récurrence d’utilisation, passant d’une présence dans 11% des morceaux des années 90 à 1,6% dans ceux de 2020.

En trente ans de rap français, l’engagement politique s’est effacé des textes des artistes de cette musique. Pourtant, le sujet était fortement évoqué à ses débuts : en effet, le mot ministère revient dans certains morceaux iconiques des années 1990, pour dénoncer des injustice sociales. Comme explicité plus haut, on pense ainsi à “Éclater un type des Assedic” d’Akhenaton, mais aussi au culte “Cherche pas à comprendre” de la Fonky Family (“Niveau ministère de la jeunesse beaucoup de jeunes en poster/Dans les bureaux/Et combien derrière des barreaux/Ou dehors planqués dans un coin avec une piquouse et un garrot”) ou – encore plus engagé – à “L’État assassine” d’Assassin (“Le business des affaires est prospère/Quand il se règle dans les couloirs des ministères/Et pendant qu’Assassin est censuré quand il s’exprime/Le gouvernement est à la tête d’un État qui assassine”). Très marqué par l’engagement politique et la dénonciation des injustices sociales, le rap français va énormément prendre position dans ses textes contre les différents gouvernements et leurs politiques mises en place pendant toute une décennie. Jusqu’à arriver à un point culminant, “11’30 contre les lois racistes” en 1997, morceau monté avec dix-sept rappeurs contre les lois sur l’immigration.

Seulement, l’engagement reste une énergie fragile. Et lorsqu’il ne débouche pas sur des succès, il peut mener à un découragement. C’est ce que l’on va constater dans le rap français à partir du début des années 2000, qui va petit à petit se désintéresser de la vie politique (notamment gouvernementale) jusqu’à totalement abandonner le sujet suite aux émeutes de 2005. Une réalité qui persiste aujourd’hui, mais qui ne veut pas dire que le monde du rap est désintéressé de la politique : il ne croit juste plus aux hommes et femmes politiques qui gouvernent, perçus comme plus intéressés par le pouvoir que par le quotidien de leurs concitoyens. Les sujets sociétaux continuent pourtant d’exister par touche dans le rap français de 2020, à l’image d’un Kalash Criminel évoquant au détour d’une punchline la situation au Congo (“Je suis fier de moi/Je regarde mon fils et je suis content/Pendant ce temps mon pays se fait tuer pour du coltan« ), d’un Soso Maness dédiant un morceau entier à la situation des migrants (“Bilal”) ou de Sofiane parlant des ravages de la drogue sur la jeunesse algérienne (“Madame Courage”).

Toujours conscients des injustices sociales que dénonçaient leur ainés des années 1990, les rappeurs de 2020 ne croient juste plus au système politique actuel, et ne voient plus l’intérêt de le dénoncer à force d’extrême droite aux seconds tours d’élections et de déceptions. Une forme générale de “À quoi bon?” que l’on commençait d’ailleurs à sentir au crépuscule de la décennie 1990, à l’image de Fabe qui déclarait très explicitement sur “L’Argent facile” de son ultime disque en 2000 : “Y’a pas de mystère, on n’attend rien du ministère”.