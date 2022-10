Au cœur de la réalisation du Monde de demain

Hélier Cisterne et Katell Quillévéré ont réalisé la série Le Monde de demain. Six épisodes qui se révèlent particulièrement intéressants, non pas tant pour ce qu’ils racontent du groupe NTM, mais pour leur alliance d’émotion et de précision dans la restitution d’une époque, et ce qu’ils disent de l’adolescence.

Non, ce n’est pas ENCORE un biopic sur NTM. Ce n’est pas non plus un documentaire. C’est bien plus intéressant. Hélier Cisterne et Katell Quillévéré, un couple de réalisateurs quarantenaires qui vit et travaille ensemble (un peu comme les Pinçon-Charlot pour la sociologie), ont une vision forte de ce que leur cinéma peut dire sur les débuts du rap en (Île-de-)France – la parenthèse est importante. En collaboration avec Arte, les six épisodes offrent une fresque précise, chargée d’émotions, de ces adolescences qui se sont déployées en même temps que le mouvement hip-hop. Car c’est bien d’un mouvement dont il s’agit. Des personnes complexes, variées, qui ont été emportées par une vague beaucoup plus grande qu’eux, à des endroits différents d’un même rivage : danse, graff, Djaying, contestation, rap, bagarres, drague, kiff, fête… De la première scène où le regard émerveillé du jeune Dee Nasty, auteur du premier album de rap en France, au premier concert sauvage du groupe de Seine Saint-Denis, le spectateur suit, de frustration en satisfaction, de peine en jubilation juvéniles, l’histoire telle qu’elle s’ancre dans l’épaisseur du quotidien. Dans les plis des trajectoires humaines.

Comment fait-on une fiction regardable, qui donne envie de « savoir la suite », à partir de témoignages de gens dont certains ne peuvent plus se blairer ? Comment faire de Joey Starr un personnage attachant ? Comment trancher entre des versions contradictoires, quand elles viennent toutes d’acteurs légitimes de l’époque ? Comment gérer des pionniers qui se sentent probablement lésés de voir le nombre de disques d’or que leur musique fait aujourd’hui, et qui pensent que le budget d’une production Netflix / Arte mérite (à juste titre) d’être dépouillé ? Comment faire exister les dilemmes intimes de femmes qui n’ont laissé ni biographie, ni interviews fleuves, et que l’histoire officielle a trop longtemps exclues ? C’est ce à quoi, en une heure de discussion, Katell et Hélier ont répondu avec un enthousiasme et un souci du détail fort appréciables. En définitive, c’est bien la fiction qui a donné un fil directeur à cette histoire disputée. Un fil sensible, bien plus émouvant que les conflits et la confusion qui caractérisent habituellement les fameux « débuts du mouvement hip hop ».

Abcdr du Son : Ce qui m’intéresse le plus, c’est comment on passe de témoignages de personnes réelles, avec des intérêts peut-être contradictoires, des défauts de mémoire, à de la fiction qui fait sens. Quand est ce que vous avez commencé ?

Katell Quillévéré : Les discussions avec Bruno, [Kool Shen, NDLR] qui n’avait jamais écrit d’autobiographie, ont commencé dès 2016 / 2017, et les entretiens ont commencé à l’été 2017. Toute cette phase d’entretiens et de recherche d’un diffuseur a couru pendant presque un an. On a commencé l’atelier au printemps suivant. Ce qu’on appelle l’atelier c’est le moment où on se retrouve à six scénaristes autour d’une table et, à partir de tout ce matériau, on décide de ce que vont être nos personnages, quelles vont être leurs intrigues, leur problématique intime, et à les répartir en épisode.

Hélier Cisterne : Ce qui nous intéressait avec NTM, c’est le côté emblématique du groupe, qui a permis de porter la série. Mais à l’origine, il y avait une intuition. Katell et moi ça fait quinze ans qu’on fait du cinéma, on vit ensemble, NTM on les écoute, on va les voir en concert, on lit l’autobiographie de Joey Starr et là, on sent qu’il y a un fil à raconter. Pourquoi, parce que raconter NTM c’est aussi traverser les débuts du hip-hop en France.

KQ : Dès le départ, on sait qu’on n’a pas envie de faire un biopic. On a envie de faire quelque chose de beaucoup plus ample, de raconter un mouvement.

HC : On ne voulait pas produire un blabla intellectuel sur le sujet, on voulait mettre en avant les personnages. Faire en sorte qu’ils racontent l’époque, comme Jacques Mesrine raconte le banditisme de son époque. Ce qui nous touchait le plus, c’était leur adolescence. Donc on parlait principalement de cet espace délimité avec eux. Les points de repères on les avait, ce qu’on voulait c’était les détails : « ta chambre était comment, tu vivais où, ton père faisait quoi la journée, etc. » On a rencontré la mère de Bruno pour savoir comment ils élevaient leurs enfants, ce qu’ils faisaient à manger. Le but c’était de comprendre où étaient nés ces enfants-là, de quoi ils s’étaient échappés et aussi ce qu’ils avaient prolongé de leur histoire, à travers ce qu’ils ont fait. Les personnages du film, mecs et filles, ont autant été en rupture qu’héritiers de leur traditions familiales. On s’en est rendus compte, à fond. Même un mec comme Didier, [Joey Starr, NDLR] dans la relation ultra dure avec son père, a quand même hérité d’un certain rapport aux disques. On le voit au moment où son père lui explique comment il classe ses vinyles. Et c’est vrai qu’il lui parlait de musique, il faisait tout le temps de la musique chez lui. Il avait un système son avec plein de baffles dans l’appartement, qu’on voit dans la série. On ne voulait pas être psychologisants, mais rentrer dans la vie des gens pour raconter ce qu’il se passait concrètement entre eux et leurs parents, leurs amis… On était énormément dans la matière. En lisant des bouquins, notamment Regarde ta jeunesse dans les yeux de Vincent Piolet et Rap ta France, nos deux ouvrages de référence, on a réalisé l’importance de Dee Nasty. On voit qui c’est, mais ce n’est pas une star alors qu’il a fait le premier album de rap français, les premières block parties, la première émission de radio qui reste le modèle de Planète Rap… Merde, le mec c’est un précurseur de malade ! Plus on ouvre de portes sur lui, plus on hallucine.

A : Oui, la scène introductive suggère un peu qu’on va suivre les débuts du rap en France à travers son regard, émerveillé. Je pensais que c’était votre consultant principal.

KQ : Non, il est vraiment à égalité avec Kool Shen et Joey Starr. Au départ, je cherche Kool Shen pour un de mes films, parce que je l’avais vu dans un film de Catherine Breillat [Abus de faiblesse, NLDR] où je l’avais trouvé formidable. C’est comme ça qu’on fait connaissance et qu’on se lie d’amitié avec Hélier, tous les trois. En fait, construire une fiction à partir d’une matière réelle, c’est une suite d’allers-retours. Dès le départ, on se dit que ce n’est pas notre histoire, pas notre culture donc on va faire preuve d’une grande humilité, on va surtout apprendre, écouter les gens. Puis en recevant cette matière, on se dit: ça c’est cinématographique, ça on a absolument envie de le raconter parce que ça nous touche…



A : Vous avez un exemple comme ça, d’élément qui vous paraît particulièrement cinématographique ?

HC & KQ [en même temps] : La scène du vase ! [Scène où les jeunes Joey Starr et Kool Shen cassent un vase précieux acheté par le père de Didier alors qu’ils s’entraînent à danser, NDLR]

KQ : Quand Bruno nous la raconte, puis Didier, on cumule les deux points de vue et on se dit : c’est génial. Pourquoi on la garde parmi d’autres, c’est parce qu’on pressent que dans ce moment il y a une vraie rencontre amicale qui se joue, et ça raconte déjà quelque chose du duo NTM. Leur complémentarité, leurs oppositions, la personnalité de chacun. Et du travail. C’est un premier travail à deux, ce vase.

HC : Les scénarios ont été polis pendant trois ans, avec beaucoup d’intentions mêlées. Tu as à la fois envie de retranscrire cette histoire au plus juste, de lui rendre hommage (ce sont des gens qui ont donné leur vie au rap, qu’ils soient aujourd’hui dans la lumière ou dans l’ombre) et aussi, de raconter une histoire faite de bric et de broc, puissante en même temps. Qui a emporté quelque chose sur son passage. Qui s’est passée dans les détails et qui a été plus grande que les détails. On se nourrissait à la fois de tous les points de vue, mais aussi de la contradiction. Quand il y avait des témoignages qui se contredisaient, on trouvait ça génial. Parce que qu’est-ce que c’est, un mouvement ? C’est des gens qui sont emportés par quelque chose, qui devient leur base commune, mais pour des raisons différentes. Et c’est ça la différence avec un biopic. Tu te rends compte que si c’est un mouvement, c’est parce que ça n’agrège pas les mêmes personnes. Les mecs qui jouent à des jeux de rôles dans les caves ou qui font du Warhammer, sont tous un peu geekos, ils viennent un peu pour la même chose. Le hip-hop, des gens venaient transpirer, draguer, se défoncer, regarder, sortir de chez eux, d’autres qui jouaient leurs vies parce qu’ils étaient en rupture totale… La série raconte un peu ça. Le passage où Lady V et son amie vont dans une fac pour faire un entraînement de danse hip-hop, c’est Paris 8, l’enseignant qui les reçoit, c’est Georges Lapassade. [Anthropologue à l’origine des premiers cours de hip-hop au sein de l’Université Paris 8, parenthèse née à la croisée d’un rêve maoïste et du mouvement artistique le plus important de la décennie, à laquelle Pascal Tessaud consacre une série sur laquelle l’Abcdr revenait ici , NDLR] On voulait aussi raconter le hip-hop dans des lieux comme ça, institutionnels, assez tôt. Très vite, on a eu cette idée que les contradictions n’étaient pas problématiques, au contraire.