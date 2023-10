1990-1999, une décennie de rap français, le second livre de l’Abcdr du Son

L’année 2019 s’est soldée par un accomplissement pour l’Abcdr du Son : enfin, un livre estampillé du ‘a’ blanc sur fond rouge voyait le jour. Cet ouvrage, but lointain et quasi inavouable au départ, s’était imposé comme un objectif évident au fil du temps. Les obsessions rap de l’Abcdr se retrouvaient donc couchées sur papier : la Fonky Family, Casey, Booba, Jul ou DJ Mehdi peuplaient 256 pages grand format, qui se voulaient fidèles aux sensibilités très diverses qui ont toujours cohabité au sein de la rédaction. L’équipe s’était largement renouvelée au fil du temps ; des figures du site étaient parties vers de nouvelles aventures, certaines avaient ponctuellement repris du service pour l’occasion. L’histoire de l’Abcdr aurait pu s’arrêter là, L’Obsession Rap comme happy end et témoignage ultime de nos activités.

C’est toujours l’histoire d’un site né en l’an 2000. Qui continue d’exister malgré un fonctionnement anachronique et d’avancer, à son rythme. Les personnes passent, l’esprit demeure, évoluant juste ce qu’il faut pour ne pas être dépassé par l’air du temps. L’intention reste de parler de rap avec engouement et précision, un fragile équilibre entre passion et objectivité comme horizon. L’Abcdr raconte les petites et les grandes histoires qui font ce genre musical, les œuvres qui l’ont façonné comme celles restées dans l’ombre.

Celui-ci s’appelle 1990-1999, une décennie de rap français. Il raconte une période charnière du rap hexagonal, mais par un prisme particulier : 200 disques que nous jugeons remarquables ; pas les 200 meilleurs non, même si nous avons la prétention de penser que les plus réussis y sont. L’idée est davantage de dresser un panorama : certaines réalisations sont traitées parce qu’elles sont capitales dans l’évolution de la scène, d’autres parce qu’elles disent beaucoup de leur époque ou qu’elles sont atypiques. Prose Combat, L’École du micro d’argent ou Opéra Puccino côtoient donc Clandestin Sound de K II Conscience, la compilation Bastion ou l’album éponyme de Boboch 1Pakt. La volonté est de remettre les œuvres au centre du propos et, par conséquent, de redonner de l’importance à l’exercice de la critique musicale. Mais également, puisque c’est aussi l’ADN de l’Abcdr, d’amener ceux qui ont fait ces œuvres ou qui les connaissent le mieux à en parler. Avec recul désormais, passion souvent, de temps en temps une pointe de désillusion. Afin de ne pas déconnecter les disques de leur contexte et des tendances de l’époque, différentes rubriques viennent rythmer le déroulé de l’ouvrage. Celui-ci est découpé en cinq chapitres, qui correspondent à autant de périodes. Il bénéficie de nombreux articles et témoignages inédits et puise bien sûr dans les riches archives de l’Abcdr du Son.

Précommander le livre 1990-1999, une décennie de rap français sera disponible en librairie le 15 novembre. Vous pouvez d’ores et déjà le commander en ligne : Marabout, notre éditeur

Fnac

Amazon

Lalibrairie.com

Place des Libraires

Il ne s’agit pas, par le biais de ce livre, de glorifier les années 1990 du rap français et de tomber dans le passéisme en opposant cette période à d’autres. L’Abcdr le sait trop bien : chaque époque a son lot de bonne musique, de tendances enthousiasmantes à documenter. Mais le temps passe et efface tout : certaines œuvres sorties entre 1990 et 1999 sont aujourd’hui introuvables et les traces de beaucoup d’autres, qu’elles soient numériques ou non, vont continuer à disparaître invariablement. Il fallait donc rendre justice à celles qui le méritent pendant qu’il en était encore temps. Par ailleurs, il reste au sein de la rédaction de l’Abcdr quelques grincheux qui ont vécu cette époque ; qui sait s’il en sera de même dans cinq ou dix ans ?

1990-1999, une décennie de rap français sortira le 15 novembre 2023. Comme chacune de nos productions, l’ouvrage a été fait avec beaucoup de passion et de débrouille, à l’image d’un grand nombre d’œuvres qu’il présente. C’est « plus qu’un retour, car nous ne sommes jamais partis » comme dirait Rockin’ Squat : L’Obsession Rap a été réimprimé plusieurs fois et n’a jamais vraiment quitté les rayons des librairies. Cette reconnaissance de notre travail ne s’est pas non plus traduite en bagnoles rutilantes ou en villas vue mer et, quand bien même ç’aurait pu être le cas (dans un monde parallèle s’entend), l’équipe reste totalement bénévole ; toutefois, le sentiment de satisfaction qui en découle est plutôt doux et nous comptons sur cet opus à venir pour y goûter à nouveau. Mais avant tout, puisse ce second livre procurer du plaisir à celles et ceux qui prendront le temps de s’y plonger ; et s’il contribue au passage à mieux éclairer l’histoire du rap français ainsi qu’à faire découvrir certaines œuvres méconnues, cela suffira amplement à nous ravir.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, nous y dévoilerons des pages de 1990 – 1999, une décennie de rap français durant ces prochaines semaines !