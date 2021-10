Tsuki, Qamar, La Lune

De son propre aveu dans une rare interview, So la Lune n’est pas un rappeur né de la dernière pluie. Ses premiers morceaux remontent à plusieurs années, et « [il] n’aime pas qu’on l’appelle rookie » selon ses mots du récent « Freestyle 1ere faille ». Pourtant, son apparition dans les radars astraux du rap français est encore neuve, 2020 pour beaucoup, 2019 pour la nouvelle garde d’observateurs. Et c’est au long de l’année 2021 que le rappeur s’installe et s’affirme comme un nom immanquable de la jeune scène musicale, grâce à une série d’EPs diffusés de mois en mois, posant l’identité artistique et lexicale de celui que l’on surnomme Tsuki.

Tsuki renvoie au kanji 月, soit la lune en japonais. C’est également le nom du premier album de So La Lune, et un élément central de son rap. L’artiste est originaire de l’archipel des Comores, sur lequel il a vécu un temps, et dont le nom arabe est جزر القمر , parfois lu Jouzor-Al-Qamar soit « les îles de la lune », bien que cette prononciation porte à controverse et semble même erronée. Elle demeure cependant populaire et ajoute un croissant à la personnalité artistique de So. Jusqu’au récent EP 1ere Faille (L’Afar), toutes ses sorties renvoyaient à l’astre lunaire. Tsuki, en 2020, c’était littéralement la lune. Théia, en mars 2021, c’est la protoplanète qui après collision avec la terre aurait donné naissance à la lune. Satellite naturel, en mai de cette même année, c’est de nouveau la lune en soi, tandis qu’Orbite un mois plus tard définit le rapport physique entre elle et notre planète. Enfin Apollo 11, le 16 juillet 2021, tire son nom de la mission qui fit de Buzz Aldrin et Neil Armstrong les premiers être humains à fouler le sol lunaire. Le cadre est posé, il est spatial. So La Lune n’a pas choisi son nom par hasard, ni celui de ses projets.

LUNE CITY NOCTURNE

Pourquoi cette fascination pour notre satellite ? En premier lieu, dans sa façon de décrire le monde et vraisemblablement dans sa façon de vivre, le rappeur est nocturne. « Faisons comme si la nuit c’était mon égérie », dit-il sur « Tsukito », morceau commun avec Aketo. Il est plus inspiré par la lumière des lampadaires qui viennent briser l’obscurité à minuit que par celle, chaleureuse et réconfortante, du soleil de midi. Au long de sa jeune mais déjà chargée discographie, il multiplie les renvois à la vie de nuit, pas pour ce qu’elle peut être festive et sociable mais plutôt pour les tourments, les souvenirs qu’elle réveille et les pulsions qu’elle insuffle. « J’ai des visions la nuit, j’vois son corps dans une brouette » (« Maître nageur »), « la nuit j’vois des anges et des démons en descente » (« Coup d’éclat »), « J’pénave à mes démons la nuit » (« Lune city »), « J’ai cherché dans la nuit, c’est plus simple dans la noche » (« Keh Lanta »)… Autant de citations glanées par-ci par-là dans les morceaux d’un garçon qui « [se] sent mieux quand la ville s’allume. » C’est d’ailleurs une autre dimension propre à la musique de So La Lune : elle naît au pied des immeubles, là où la pollution visuelle empêche de voir les étoiles et oblige à les inventer.

Une ville est abondamment citée, Paris, bien que lui soit né du côté de Lyon, d’après les éléments biographiques connus. Sur son titre « Oulala », Tsuki parle directement à la capitale française pour lui déclarer « le soir, t’es plus belle », tandis que pour « Balade » il expose sa façon de rider les rues parisiennes ainsi : « Le soir, sur Paname, j’noie mes peines, une dernière balade », non sans rappeler le morceau « Sur Paname » de PNL (d’autres points communs pourront être évoqués entre le groupe et le rappeur, comme la fuite des hommes). Paris, si elle reste un rêve pour l’immense majorité de la population humaine, ressemble chez So La Lune à un théâtre plutôt invivable étant sobre. Il y voit des « gens marcher sans vie » (« Seigneur »), il y ressent le besoin incessant de consommer soit de l’alcool soit de la drogue, deux échappatoires éludées par cet article car trop courants dans le rap français pour faire honneur à l’unicité du rappeur, comme son attrait pour l’argent d’ailleurs. Paris, chez La Lune, c’est également un théâtre parce que c’est un lieu clos. Encerclé par son périphérique, au milieu de son Île de France dont on ne s’échappe pas si facilement, Paris est parfois l’entièreté du globe : « Faisons le tour de Paris, le monde est beau il paraît » (« Tsuki ») … Et puis il arrive que « la ville » ne soit pas nommée, permettant alors à chacun d’imaginer la sienne, sa « Lune City » pour reprendre l’intitulé d’une des pistes de Theia. En tout cas, elle reste éclairée par l’astre nocturne, les réverbères, les gyrophares de la police mais aussi ceux du SAMU et les croix vertes de pharmacies.

ASCENSION SANS ÉCHELLE

Comme rapidement dit ci-avant, So La Lune parle souvent de ses addictions, thème plus ou moins éculé par des siècles de littérature et des décennies de rap. De ce topos en revanche, il propose un approfondissement essentiel. Dans sa musique, s’allumer n’est pas un geste gratuit, ce n’est pas une activité en soi, encore moins un plaisir. Et au fil de ses sons, le rappeur se justifie – auprès de lui-même. Il y a des raisons qui font qu’il consomme. Se droguer résout des problèmes, cela en crée des nouveaux, dans une bouteille ou un cendrier, on ouvre des impasses, et ce n’est pas rien. Pour un jeune aussi attiré par la lune (« J’entends l’appel de la lune, j’attends la guérison » (« Balade »)), c’est déjà un moyen de s’élever, de monter haut, très haut jusqu’au vertige, et donc d’observer différemment son environnement. Si depuis les rues d’une capitale on ne distingue pas les étoiles, on peut les atteindre en quelques inspirations toxiques, et poser un autre regard sur des pieds bien trop solidement fixés au béton. Sur « Balade », So « prend d’la hauteur comme les grattes ciel », alors que sur « Six sens », il pose « Chez nous, la rue est plus belle vue d’en haut des tours »… Ce besoin d’ascension est récurrent, et s’accompagne d’un thème lui aussi omniprésent au long des textes du rappeur, à savoir le vide.

Lorsqu’il n’est plus bloqué par l’étroitesse d’une rue ou ceinturé par le périphérique parisien, So Lala se trouve oppressé par le néant. Simplement « dans l’vide » sur « I8 », carrément « bloqué dans l’vide » sur « Seven Up », il s’essaie alors à personnifier l’inexistant. Parfois, c’est seulement pour désigner ce qui vient après la mort -celle-ci l’obnubile ; parfois, c’est pour enfin trouver quelqu’un prêt à l’écouter. So La Lune en vient donc à « converser avec le vide » (« Keh Lanta ») et à « essayer de le comprendre » (« La bête »)… Dans le titre « Deux vies », il va plus loin : « J’ai des conversations avec le vide, ce soir j’me tue, demains j’revis. » Ces pulsions suicidaires ne sont pas si fréquentes dans la musique du rappeur, bien qu’il dise se surprendre d’être en vie. Le vide, contrairement à la ville, paraît être pour lui un espace d’apaisement, où il trouve sa place. C’est même une destination, d’où ce besoin d’élévation. La Lune est à l’aise dans le ciel, au milieu de rien.

LA VILLA DANS LE CIEL

« Le ciel m’appelle et puis le temps s’écoule, belek So, tu laisseras toutes tes plumes, et ce sera jamais comme au tout début… »

Ces mots, issus de « Six sens », ouvrent deux autres portes du palais mental de Tuski : l’une conduit au ciel, l’autre au temps. Avec le ciel, So la Lune trouve un objectif, c’est là qu’il compte briller, là qu’il compte s’écrire, et d’ailleurs, c’est là qu’il écrit. Ils sont liés, quand le premier est touché, l’autre aussi, dira-t-on pour paraphraser le morceau « Quotidien ». Quand Hayao Miyazaki dessinait là-haut un château, le rappeur aspire lui à y installer sa villa, puisqu’il trouve par-delà les nuages un lieu d’épanouissement. Son nom de scène vient du ciel, sa « mélo [le] fend », lui-même en reçoit des signes et « [se] doit d’interagir » (« Bonhomme de neige »).

La deuxième porte ouverte par la citation préalablement relevée emmenait vers le temps, une composante fondamentale du rap de So Lala. Son rapport avec le sablier est ambigu. Par moment, il semble totalement dépassé par les événements qui se succèdent, encaissant à chaque instant les coups portés par la vie fort longtemps auparavant. À cet égard, sa phrase du morceau « Shinobi » « depuis tout petit le mal est présent, tu grandis t’en prends conscience » est particulièrement éloquente. Parfois pourtant, Tsuki se pose en maître du temps. Il dit avoir « tout planifié » sur « Six sens » et y prétend même avoir échappé à Chronos : « J’suis plus dans l’temps, j’suis dans l’infini » Autre façon encore d’explorer la question temporelle chez So La Lune, la plus commune chez les croyants (d’après plusieurs éléments de ses textes, il est monothéiste), le fatalisme. « Un jour on s’en ira », « Viens on n’parle pas d’avenir, demain n’est pas certain », « toutes les fleurs fanent » sont autant de lignes posées par le rappeur attestant d’une issue certaine dans son esprit. Mektoub.