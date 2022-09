À la recherche de Sameer Ahmad, on s’égare vite parmi les hétéronymes et cette réputation de rappeur préféré des petits élitistes, des nouveaux experts et autres connards de puristes. Il a tellement zigzagué pour semer ses madeleines de proses qu’on ne sait plus si cet Effendi est le quatrième ou le quinzième album de l’homme que l’on nomme aussi Jovontae/bout d’Ezekiel. Une carrière aux contours hésitants, un songe, avec tout de même quelques jalons pour derniers repères : Samm de Coloquinte, Dany Dan, Sako, Nakk… Longtemps, en écoutant Sameer Ahmad, « je me suis couché de bonne heure », la faute à un sens de la formule alambiquée pour pas grand-chose. Mais aussi pour quelques mauvaises raisons d’atmosphère : réflexe de rejet face à un public qui tressait en urgence des lauriers à celui qui semblait pourtant léger à côté des rois sans couronnes ; méfiance face à la gentrification moquant le rap et les rappeurs de rue, cet entre-soi qui permettait de disserter entre esthètes sur la musique, loin des casquettes Lacoste, et du risque de se faire dépouiller.

Malgré lui, Sameer Ahmad trimballait dans son sillage tous ces épouvantails que le temps perdu et son talent ont fini par chasser. Pas loin de vingt ans au micro à faire siffler le cheveu sur sa native tongue, et trente-cinq minutes de musique, dix morceaux, mis en son par Skeez’up avec l’élégance de ceux qui savent faire un pas de côté, appuyé çà et là par Krimophonik, Pumashan et LK de l’Hôtel Moscou. Aucun featuring. Il faudra donc suivre la seule voix de Sameer Ahmad pour avancer dans un dédale menant d’un titre que l’empire Ottoman réservait aux savants (« Effendi »), à la première bière brassée il y a 6000 ans dans ce qui deviendra l’Irak (« Sikaru »). De Bagdad à Bagdad, du berceau à la tombe peut-être, Carlito’s way. « Il n’a jamais existé le bon vieux temps. » Alors, parlons du bon vieux temps.

Comme toujours avec le perdant magnifique, il faut progresser dans son puzzle de mots et de pensées avec, régulièrement, l’impression qu’il manque un paquet de pièces ; et malgré tout s’en contenter, apprécier le vide laissé, les matières en suspension, poussières dansantes, espaces à investir pour l’imaginaire de l’auditeur contraint de co-construire son cocon. Le fond de l’air est vaporeux, éclairage indirect et brumes de fin de nuit. On se rassure en voyant percer quelques fantômes qu’on croit connaître, on se demande souvent ce qu’ils font là. Alors, comme pour s’assurer de leur réalité, on note leurs noms sur des listes. Qui est Siddhartha ? Est-ce le Bouddha historique, est-ce le héros du roman éponyme de Hermann Hesse, est-ce la version qui hante le rap depuis le départ prématuré de Népal, une espèce de transposition urbaine du type en quête impossible de sagesse, Ghost dog abandonné sur le bord d’une route sans fin ? Comment baliser quand il n’y a plus de sens ? Peut-être suivre la voix de Sinatra comme dans « Siddhartha »…

Dans une voiture orange et blanche, un type passe la tête à la fenêtre tandis qu’on roule toujours vers une Amérique fantasmée. Celle où les vainqueurs la jouent à leur façon, suivent leur voie, où résistent des réserves d’indiens croisés sur l’album précédent (Apaches), des skateurs dont on entend grincer d’infinis grinds, des rappeurs mythiques cités, traduits, transposés sans méthode : « dégage de mon soleil » ou je pisse sur tes standards. Ici on projette encore des films de Bruce Lee, pour l’exotisme des bagarres, ou plus certainement pour l’imperturbable beauté de Nora Miao, amour suprême, tandis que là-bas Yoko et John tournent en rond. Autre fantôme reconnu, celui de Lucien, rappeur producteur hexagonal vaguement maudit, parti des années plus tôt en territoire apache pour croiser Guru ou Q-Tip, jeune et naïf survivant d’une époque où les héros s’appelaient Aktuel, Dee Nasty, Colt et Méo (REP). Lucien qui fut aussi le lifesaver passe lentement en arrière-plan sur un beachcruiser à « Vera Cruz », coupant la parole à ceux de la tribu appelée quête pour dire coucou. Et un peu adieu, bad luck of Lucien. Les roulements du charleston nous recollent au sol, on ne suivra pas l’envolée de trompette, trop tard pour fumer des clopes sur la lune.