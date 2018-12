1998, une année de rap français

Tracklist :

Intro Blood Sweat & Tears – Sometimes in the Winter

Fonky Family – Cherche pas à comprendre

Fabe – L’impertinent

Al et Duke – Les Lions vivent dans la brousse

Les Sages Poètes de la rue – Sur le beat yo !

X-Men – One One One

Busta Flex – J’fais mon job à plein temps

Puzzle – On perd not’vie à la gagner

La Mixture – Les têtes à battre

Interlude Thelma Houston – Don’t Leave Me This Way

KDD – Résurrection

Interlude Val Fourré

Expression Direkt – 78

Boboch 1Pakt – La Voix du tan-shi

Daddy Lord C – Le Retour du dad

NTM, Busta Flex, Zoxea & Lord Kossity – IV My People

Eben – Noir et blanc

Kabal – Masquarade

113 ft. Doudou Masta – Truc de fou

La Rumeur – Plus que ça à faire

Interlude Sade – Jezebel

ATK – Qu’est ce que tu deviens ?

Faf Larage et Shurik’n – Le Destin n’a pas de roi

Ärsenik – Une Saison blanche et sèche

Chiens de Paille – Maudits soient les yeux fermés

Zoxea – Rap, musique que j’aime

NTM – That’s my people

Oxmo Puccino – L’Enfant seul

Doc Gynéco – L’Homme qui ne valait pas dix centimes

Shurik’n ft. Akhenaton – Manifeste

Interlude Alex North – Spartacus Love Theme

Interlude Varouje – TC 2000 Theme

Ideal J – Hardcore

Interlude Philip Glass – Music Box

La Cliqua – Un dernier jour sur terre

Merci à zo.