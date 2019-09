Rimcash, ancien fronceur

Prolifique, énergique et novateur, Rimcash a excellé en duo avec Didaï et au sein du tentaculaire collectif La Fronce avant de prendre du recul. Entretien avec un ancien f(r)onceur. Bax , aujourd'hui Photographie : Chino Brown pour Creative CORP/Lazy House Records Partager Facebook Google+



Quand contact est pris avec Rimcash, il nous annonce qu’il prépare son prochain EP, Système Polaire, un titre parfaitement adapté au froid glacial qui couvre la région parisienne en ce mois de novembre 2018. Rendez-vous est donné sur les rives du canal de l‘Ourcq côté Pantin, au Dock B, vaste bar-restaurant qui se veut lieu de convergence culturelle pour les pensionnaires gentrifiés des environs. L’homme est discret, un peu méfiant même quand il faut se lancer dans le jeu des questions-réponses. Pour autant, Rimcash avance à visage découvert : le repère à bobos est son lieu de travail, il y est responsable du bar. Là où nombre de ses collègues préféreraient sûrement voir leaker une photo d’eux à poil plutôt que de reconnaître avoir un travail salarié, Rimcash a passé l’âge de raconter des salades (si tant est qu’il l’ait jamais eu). Il a suffisamment inspecté les recoins de son âme pour savoir de quel bois il est fait, il connaît ses qualités et ses défauts : qui l’aime le suive, et tant pis s’ils sont peu nombreux. Découvert avec ses aventures Mothafuckamook (en duo avec son compère de toujours Didaï) puis mis en lumière sous la bannière du crew tentaculaire La Fronce avant un premier album solo, celui qui a pourtant des “ambitions de géant dans un corps de lutin” est désormais père de famille. Ses priorités ont changé mais après quelques années à se faire discret musicalement, Rimcash fait son retour en début d’année 2018. Quelques Fuites avant les douceurs de Donuts, cette fois c’est avec une trap polaire que le MC originaire de Montreuil (décidément !) se rappelle à notre bon souvenir. Abcdr du son : J’ai trouvé assez peu d’interviews de toi, c’est un exercice qui te déplaît ? Rimcash : À l’époque, on était une grande équipe, on avait des gens comme Grems ou Greg Frite qui étaient déjà dans le rap depuis un moment. On savait pas trop ce qu’on faisait : on faisait des clips parce qu’on avait des mecs qui nous sollicitaient, maintenant c’est un peu plus calme, les choses sont retombées… et puis j’ai arrêté le copinage aussi. Aujourd’hui il faut savoir se vendre et moi je suis pas un commercial tu vois, je sais pas trop me vendre. Après quand on m’appelle, je réponds à l’invitation avec plaisir mais je suis pas à la recherche de ça. Il y a des mecs qui passent leur temps à chercher des interviews, des featurings… Il y en a qui font ça bien, comme Sofiane que j’aime bien d’ailleurs : il a fait son truc, il charbonne, il est pas égoïste, c’est bien. Ou Demi Portion, à une autre échelle, lui c’est de l’indé. A : On t’a découvert avec Didaï vers 2012 avec vos premiers clips et morceaux. Il y a eu quoi avant ? R : On a commencé vers 2010 avec la vague des Nekfeu, A2H, etc. Des gens comme Greg Frite ou Grems sont venus se greffer à nous parce qu’on faisait du rap qui sortait un peu du rap de tous les jours et ils pouvaient plus s’y identifier, eux qui étaient déjà un peu chelous dans leur délire. Avec Didaï, on rappe depuis 1998. Je faisais mon truc dans mon coin, j’en avais rien à foutre, j’avais un bar-tabac à mon nom, je taffais 7 jours sur 7, je faisais de l’argent. J’en avais rien à foutre du rap. J’en faisais de temps en temps, quand je m’ennuyais au quartier. Après six ans dans mon café, ça m’a saoulé, j’avais d’autres problèmes et je l’ai vendu. Tous mes gars me disaient “Tu fais quoi maintenant ? Rien ? T’as un peu d’argent, ben vas-y fais du rap, on va voir”. Alors on a fait du rap, on a fait un clip “Mothafuckamook” sorti de nulle part, sans attaché de presse ni rien du tout et on a fait tout de suite des milliers de vues. On a commencé dans la chambre de Didaï : on s’est dit qu’on allait faire un clip, un vrai morceau, un vrai projet et qu’on verrait bien. On est vraiment partis au petit bonheur la chance, c’était le bon moment, la bonne alchimie. On a lancé le clip, j’avais même pas de compte Facebook, j’en ai créé un que parce qu’on me disait que ça serait bien que j’ai un endroit pour faire tourner mes sons… De là, Dabaaz a posté le clip et on m’a contacté de ouf. On s’est mis à faire des 5 000 vues par jours, ce qui était beaucoup à l’époque, alors qu’on était personne. A : Comment vis-tu cet engouement immédiat du public ? R : Pour moi, c’est un cadeau, un don de Dieu. Tu demandes rien, tu fais ton petit truc dans ton coin, tu mises pas là-dessus et ça te tombe dessus… c’est bien ! Avec le recul, je me dis qu’on a fait des concerts en Belgique, en Suisse, on a fait presque le tour de France, c’est bien, c’est de l’expérience. On a tapé des bons délires, y a eu des trucs moins cools aussi mais avec 8 ans de recul, tu peux que te dire que c’est cool, que c’est bien, ça nous a apporté des choses. A : Tu as toujours fonctionné avec Didaï apparemment… R : Didaï, c’est mon ami d’enfance. C’est lui qui m’a plus ou moins mis dans le rap. Un jour, il s’est acheté un logiciel pour faire des instrus, il a commencé à en faire et il s’est mis à écrire des textes, il rappait, il chantait… C’était en 2000 ! Je me suis mis à gratter un peu et puis ça a donné ce que ça a donné. De toute façon, le rap c’est une passion avant tout. Snoop, il nous a niqué nos vies en 1993. On avait 11-12 ans, j’écoutais Naughty By Nature, des trucs comme ça mais c’était pas encore le truc. Doggystyle est sorti, c’était… le choc. C’était de la musique, c’était plus seulement des boom baps avec des mecs qui font du slam.

Naissance d’un duo Didaï : On a un rapport d’amitié avant la musique. On s’est rencontré adolescents, je devais avoir quelque chose comme 14 piges. Chacun rappait un peu dans son coin, on ne se voyait pas très régulièrement et quand il est parti d’Antony, on se voyait beaucoup moins. Mais comme on ridait tous les deux pas mal dans Paris, on s’est recroisés, on a repris contact. À l’époque, il rappait avec un gars de Paname, je traînais avec eux, j’écoutais leurs trucs tout en faisant mes sons de mon côté. On s’est rendu compte qu’on avait des potes communs et que malgré tout ce temps, on n’avait toujours pas fait de musique ensemble. On n’avait pas internet, pour se voir il fallait s’organiser, se motiver donc tu te retrouves à faire de la musique avec des gens plus proches de toi géographiquement. On s’est connus vers 1994-95 mais on a commencé à faire des morceaux ensemble qu’à partir de 2008. Comme Rimcash avait le permis, il passait souvent me voir à l’époque où je venais d’acheter un peu de matos. Mais dans mon parcours de MC, il y a eu des périodes d’un ou deux ans où je n’écrivais pas alors que Rimcash était beaucoup plus prolifique. Je lui disais de passer, il posait et moi ça me permettait de bosser mes prods, mes mix… et puis ça m’a remotivé à écrire. Six mois ou un an après, on a décidé de se lancer dans un projet ensemble : d’abord des petites maquettes puis plus sérieusement, en prenant des séances studio. Et voilà, c’est né comme ça Rimcash & Didaï.



A : Vous sortez les premiers clips avec Didaï, un petit buzz se crée. Quelle est l’étape suivante ? R : Après les deux EPs Mothafuckamook, pas mal de gens nous contactent et on se constitue une petite team. Greg Frite nous contacte aussi à ce moment-là et on réalise deux EPs avec lui, sous le nom de Djunz. Il devait y en avoir un troisième mais il n’est jamais sorti et ne sortira jamais parce qu’il y a eu des tensions avec Greg Frite. Comme Greg connaissait plein de gens, il nous a emmenés dans plein d’endroits, fait rencontrer plein de gens. Des affinités se sont créées avec d’autres… et ça a donné La Fronce. A : En tant que public, on a ressenti qu’à un moment donné, partout en France, émergeaient des rappeurs qui étaient dans un délire un peu différent, pas forcément “hardcore”, et que c’est cette volonté de proposer autre chose qui vous a réunis naturellement… R : C’est exactement ça. Grems et moi avons beaucoup fait pour créer La Fronce. Greg apportait sa sagesse, c’était l’ancien. Avec son expérience, il a su mettre des règles dans le truc parce qu’avec Grems et moi, c’était un peu compliqué. [Rires] Le noyau dur de La Fronce, autour duquel tout s’est construit, c’est PMPDJ (Pour Ma Paire De Jordan, composé de Grems, Starlion, MiM et NT4000), Set & Match, Djunz et Kussay. A : Est-ce qu’on peut considérer “Hummer” comme le morceau fondateur de La Fronce ? R : Je ne sais pas, je ne l’ai pas vécu comme ça… Après s’il fallait dater le truc… J’avais pas vu ça comme ça mais c’est vrai que c’était un hymne. C’est pas faux en tout cas. Voir aussi Interview Lexxcoop A : Vous étiez extrêmement nombreux à un moment donné, vous vous connaissiez tous ? R : Pas du tout. Il y a des mecs, comme Lexxcoop, la première fois que je les voyais c’était au concert de La Fronce à la Machine du Moulin Rouge. À ce concert, j’ai pu rencontrer énormément de gens que je n’avais jamais vus, c’est là que j’ai rencontré Rif et l’équipe de Perpignan. Depuis, lui et moi on ne s’est jamais lâchés, c’est mon gavars sûr ! A : Tu disais avoir fait beaucoup de concerts, je me souviens que Set & Match avaient fait la première partie de Freddie Gibbs et que vous aviez déboulé sur scène… R : Il était tellement chaud ce concert ! Gibbs fumait des gros pétards, il a embrouillé son DJ après un mauvais enchaînement : “Qu’est-ce que tu fais enculé ?” [Rires] C’était caillera, c’était chaud ! Pas de backer, torse nu, le mec a du débit en plus, il a enchaîné pendant 1h30, il était trop chaud !

« On avait un bon noyau et j’étais trop chaud pour monter une équipe qui pèse, un nouveau Time Bomb, une Mafia K’1 Fry, un Secteur Ä. »

A : Quels sont tes meilleurs souvenirs de cette époque ? Quand tu parles de La Fronce, tu t’allumes, on sent que ce sont de bons souvenirs… R : Je kiffe et en même temps je suis déçu. Là on parlait des bons côtés mais moi, ce que je reproche à La Fronce, c’est que tout le monde s’en est servi pour faire du buzz, n’a pensé qu’à sa gueule pendant que moi je m’étais vraiment investi avec quelques autres. Il y a des dissensions qui arrivent, tu connais. Tu te retrouves dans un groupe avec 45 personnes, ça fait resurgir des trucs. Y en a deux qui s’embrouillent… après les choses sont plus pareilles, etc. Tout ça est parti de Grems et moi. On a beaucoup parlé tous les deux et je lui disais “Je suis trop chaud pour monter un nouveau Time Bomb, une Mafia K’1 Fry, un Secteur Ä”, devenir une équipe qui pèse dans le pe-ra. On avait un bon noyau, il y en avait pour tous les goûts, on bougeait aux radios ensemble, quand un faisait un clip les autres étaient là… Y avait vraiment un bon truc. Ensuite chacun veut ramener des gens. Les mecs commencent à dire “hey mais si lui a ramené lui, pourquoi je ramènerais pas un autre gars ?” et tu te retournes après deux mois, y a 50 personnes. Avec plein de gars que tu connais pas et encore pire, des fois, des mecs que t’aimes pas. Comment tu veux être fier de représenter ton équipe ? Avec les dissensions, les choses se sont essoufflées naturellement. Quand je me suis rendu compte que plein de gens n’étaient plus investis, j’ai arrêté de m’investir aussi. Avec le temps, le truc est mort dans l’oeuf. On a fait le concert qui était vraiment un truc de ouf, et voilà. Après tout le monde s’est mis à ne penser qu’à sa gueule, ils ont arrêté de représenter La Fronce et c’était fini. A : C’était à quelle époque ? 2013 non ? Au moment de la sortie de ton album solo. On sent la déception dans certains titres, que c’est une période compliquée… R : Je suis un sentimental. J’aime les gens. Et plein de gens ne m’aiment pas en fait. [Rires] Mon album, ça a été une autre épreuve. D’un côté ça s’est bien passé, on n’a pas perdu d’argent, je n’ai pas pris des millions mais j’ai touché un beau chèque et c’est cool tu vois. Mais avec ce qui se passait, j’étais un peu déçu des gens, je me disais “si c’est ça la musique, j’ai pas trop envie d’aller là-bas.” Je préfère aller taffer, au moins avec les gens bourrés je sais à quoi m’en tenir. [Rires]

Vie et mort de La Fronce Didaï : Le morceau « Muthafuckamook » était un solo de Rimcash qu’on avait mis dans notre EP et clippé avant de le balancer sur le net. On ne pensait pas qu’il y aurait autant de gens qui réagiraient à ce clip, qui le partageraient… Le DJ de Greg Frite est tombé dessus, il a kiffé, nous a retrouvés sur Facebook, envoyé un message… On s’est rencontrés, on ne parlait même pas de groupe. À la base je devais juste envoyer des sons mais à force de se voir, on a fini par faire un groupe tous les trois. C’était surtout Greg le moteur, il avait déjà son background avec Triptik et un très bon relationnel, il s’est occupé de capter un peu tout le monde à un moment où il y avait un paquet de MCs qui émergeaient : A2H, Nekfeu, Némir, Set & Match… On rappait tous un peu dans notre chambre à cette époque, c’était facile de rentrer en contact, on n’était pas aussi nombreux qu’aujourd’hui à avoir investi internet. On y est allé au pif au début, on envoyait des messages aux gens qu’on appréciait et en général ça répondait présent. Mais La Fronce, c’est retombé aussi vite que ça s’est emballé. Chacun avait ses ambitions. C’est toujours comme ça quand tu formes des “super crews” : au début, tout le monde est là pour la musique mais au fur et à mesure chacun veut briller, et quand ça commence à s’individualiser, ça se complique. J’ai été déçu forcément mais comme j’ai toujours été plus détaché que des gens comme Rimcash ou Grems, ça m’a permis de passer plus vite à autre chose, à d’autres projets. J’étais plus investi dans la musique que dans le rap, je suis un beatmaker un peu casanier : pendant que tout le monde se côtoyait pour aller en studio, j’étais plutôt chez moi à composer. J’ai un côté plus solitaire, plus nerd de la musique. Je préférais passer des heures sur Audiofanzine à lire des forums ou mater des tutos.

A : Quand j’écoute l’album, je suis frappé par les choix musicaux. Tu sortais de Djunz, La Fronce avec un son assez “moderne” qu’on retrouve par touche seulement sur “Vie d’ordure”. Il y a des morceaux très “classiques”, très rap français… R : Je sortais d’une période musicale avec plein de couleurs, là c’est vrai que c’était plus sombre. J’ai voulu prendre les gens à contre-pied, qu’ils m’entendent sur des sons auxquels je ne les ai pas habitués. C’est là l’intérêt du truc aussi à mon sens. Cet album, j’aurais dû le sortir sous “Karim” [son prénom, NDLR] plus que “Rimcash”. Cet album c’est vraiment moi, ce que je suis, ma vie d’homme, mes galères, mes kiff. Musicalement, j’ai essayé de faire tous les raps qui m’inspirent, que j’aime bien. J’ai essayé d’en faire pour tout le monde… en fait non c’est même pas ça, c’est que dans ma tête on est plein et je l’ai fait pour moi. J’ai fait tout ce qui me tenait à cœur de faire. A : Je l’ai raté à sa sortie. Tu l’avais sorti dans quelles conditions ? R : J’ai eu de la promo de ouf ! J’ai fait toutes les radios à part Skyrock, j’ai eu ma double page dans Le Monde, j’ai eu des articles dans 20 Minutes, les Inrocks… À l’époque où l’album est sorti, dans le paysage il y avait plein de trucs et il s’est peut être un peu perdu dans la masse. Mais j’ai eu ma promo, ma mini-tournée… c’est pour ça qu’on a pu gagner un peu d’argent d’ailleurs. A : Tu disais être sensible, ça se ressent dans ta musique. Comment se passe le “service après-vente” avec le public ou les médias ? Aborder certains thèmes comme un exutoire est une chose, qu’on vienne te parler de ces choses intimes en est une autre… R : J’ai toujours eu de super retours par rapport à ça. Même des meufs surprises qui me disent : “Ah mais t’as un cœur et tout.” [Rires] Je suis pas un dalleux, je serai jamais un dalleux… Déjà y en a trop, si tu veux te démarquer, faut pas être un dalleux. Mais c’est bien, il en faut pour tout le monde, ça permet de se comparer, de se rassurer, de te rendre compte à quelle hauteur tu es. [Rires] À la base, il devait y avoir deux fois plus de sons dans l’album, j’ai beaucoup coupé. Je n’ai gardé que ceux qui avaient le plus d’importance pour moi. Il y a des morceaux comme “C’est dégueulasse mais ça déchire” ou “Divertissement” qui avaient au moins cinq ans quand l’album est sorti. Et à coté de ça, t’as “Bang bang” avec Naï que j’ai enregistré la veille du master. J’avais mon album mais j’avais pas de feat avec Naï : c’était pas normal. Je sais qu’il aurait compris qu’il y ait pas de morceau avec lui sur l’album, il a vu le cheminement de l’enregistrement mais c’était pas possible. J’étais chez Didaï, on faisait les dernières modifications sur un son, la date du master était bookée pour deux jours après, impossible de la bouger. On finit notre session et Didaï nous dit qu’il a fait une prod : on écoute, on la veut. On sort de chez lui, chacun à ses trucs à faire. Le lendemain on s’appelle : chacun avait son texte, on avait un refrain, on est partis poser, ça a été mixé dans la foulée et “Bang bang” est parti au master avec le reste. Je suis content de ce que j’ai fait sur ce disque. Quand il fallait choisir les titres, Didaï m’a dit « c’est ton album, c’est la trace que tu vas laisser dans le futur” et ma manageuse de l’époque m’encourageait à en écarter certains parce qu’il y avait déjà un son de la même couleur. Au final, je trouve qu’on a fait un bon truc. La pochette c’est Grems qui l’a faite : cet album, je ne l’ai fait qu’avec ma famille. A : Ce sont les mêmes qui sont toujours les mêmes aujourd’hui non ? R : Plus vraiment. Il n’y en a même plus beaucoup. Il reste Didaï, on est menottés lui et moi. [Rires] On se connaît depuis qu’on a 10 piges, en sixième au collège. On se voit moins, on a tous les deux une petite fille, on taffe, on habite à l’opposé mais on se parle toujours. C’est des gens que je vois peut-être moins au quotidien mais ça reste des bons bougs.

« Aujourd’hui, ne pas faire trop de buzz, c’est quelque part une volonté sans en être une. »

A : Après l’album et jusqu’à début 2018, plus trop de traces de toi… R : Je n’ai pas très bien vécu la sortie de l’album, ça ne se passait pas très bien avec ma manageuse, elle m’envoyait au casse-pipe, je n’aimais pas trop ça. Je voyais des gens autour de moi devenir jaloux donc j’ai fait une pause. Et ça a coïncidé avec une période où j’ai aussi eu des soucis dans ma vie personnelle. Mais j’ai continué à faire du son. On a sorti deux EPs Shish & Skonk avec Naï, il y en a un troisième qui n’est jamais sorti et ne sortira jamais non plus. [Rires] J’ai fait des trucs qui n’ont pas rencontré le même succès… mais Shish & Skonk, c’était engagé, c’était un risque. Déjà tu ne parles qu’aux fumeurs donc tu te coupes d’une partie du public. J’ai eu plein de messages qui me disaient que ça déchirait et plein de messages pour me dire “ça pue, arrête de me saouler avec ta drogue, parle-moi d’autre chose, j’aime bien quand tu me parles aussi d’autres choses”. C’était de toute façon un projet éphémère, un goodies pour l’été. Déjà, les deux EPs sortis c’était des faces B, ça te limite dans les possibilités d’exploitation de sons, les tournées… Après on a fait un super EP qu’on a tellement taffé qu’à la fin, j’en pouvais plus. J’entendais plus rien, ils changeaient la basse, le charley… Des fois au mixage, ils me changeaient l’instru frère ! Tout ce qui était derrière passait devant, ce qui était devant passait derrière, ça te change complètement ton morceau ! J’ai été obligé de dire au gars “hey gros, on t’a pas demandé un remix, on t’a pas demandé de faire le créateur”. Au bout d’un moment, j’ai craqué. En plus, ma fille est née en 2015 donc à partir de là, les priorités changent. J’avais emmagasiné plein de sons mais après sa naissance, je m’en battais les couilles du rap, c’était le cadet de mes soucis. Surtout me prendre la tête à faire la promo, etc. A : Sur Fuite, tu dis “Faire un EP j’étais pas trop pour”. Qu’est-ce qui t’a fait changer d’avis ? C’était quoi la motivation derrière Fuite ? R : On était avec quelques gars, on tapait un délire, je suis parti en freestyle et on s’est dit que je pourrais en sortir un de temps en temps, comme ça… Des fuites quoi. C’était histoire de me rappeler au bon souvenir des gens, leur dire que je reprenais un peu du service. C’était pour faire patienter avant de sortir un EP mais je trouvais pas trop ce que je voulais faire, c’était plus une compile qu’un EP… Au final, je me suis retrouvé avec 7 titres et on a décidé d’appeler ça Fuite parce que c’était déjà le titre de quelques freestyles qui étaient sortis. C’était plus un package de sons alors que Donuts, il y a un vrai concept.

Frères de son Didaï : J’ai bossé avec d’autres artistes avec qui ça se passe bien mais Rimcash c’est différent, c’est comme mon frère. On a partagé des choses qui vont au delà de la musique. On a pourtant deux caractères très différents. Lui, c’est comme Grem’s, il est très entier, c’est tout noir ou tout blanc. Quand il fait confiance à quelqu’un et que la confiance en retour n’est pas à la hauteur de ses attentes, il peut nourrir un certaine rancœur. Comme c’est quelqu’un d’assez fermé, très entier, les prods qu’il choisissait en dehors des miennes, c’était que des gens qu’il avait rencontrés. J’ai l’impression qu’il est en train de s’ouvrir et de moins compter sur moi et sur producteurs avec lesquels il avait l’habitude de bosser. Je suis très content pour lui, c’est bien pour lui qu’il découvre autre chose. Niveau musique, je me suis un peu renfermé sur moi. J’ai commencé à faire du son avec une Playstation, c’est comme ça que j’ai appris. Le pote qui m’avait présenté Rimcash faisait lui aussi un peu de son, il m’avait passé Nuendo qui est plus dédié à la vidéo mais avec lequel on peut quand même faire du son. Ensuite j’ai acheté un clavier MIDI, je me suis intéressé au matos… À l’époque, quand Timbaland, Neptunes sont arrivés, ça m’a rendu fou : encore aujourd’hui je ne comprends pas tout, les mecs sont arrivés au bon moment mais avec des sons du futur. Et leur mise en avant a permis que le statut des producteurs change, tu n’es plus seulement un fantôme. Mais aujourd’hui, même si je continue à faire des prods, ce n’est plus que pour mon plaisir et pour Rimcash, qui est quelqu’un avec qui j’aimerais continuer jusqu’à la fin.

A : D’après ce que tu disais sur tes premières amours musicales, Donuts, ton EP sorti été 2018, c’est finalement un retour aux sources ! R : Donuts, c’était l’occasion de refaire du son ensemble avec Didaï, ça faisait longtemps. Lui, il ne rappe plus, il n’a plus trop le temps et je crois que ça le fait chier mais il fait toujours des prods. C’est lui qui est venu en me disant “je t’ai fait un petit pack west coast, il faut que je te l’envoie”. J’ai écouté et c’était que des balles : sur les 10, on en a fait 7 morceaux. La première que j’ai écoutée, c’était la prod de “Friendzone”. La deuxième c’était l’intro… À chaque nouvelle prod, c’était chaud. Didaï a proposé qu’on fasse un petit EP, vite fait. ça nous a pris trois mois pour le faire, grand max. Une fois que c’était prêt, j’ai décidé de le sortir, sans promo, à l’arrache. Aujourd’hui, je m’en bats les couilles du rap. Tu as vu où on est, j’ai pas besoin du rap, je gagne ma vie. Mais je continue à faire du son. Dans mon laptop, j’ai encore des balles qui dorment. Je vais d’ailleurs commencer à lâcher les inédits : il y a un nouveau EP qui va arriver très prochainement dans l’hiver. Je pourrais le sortir maintenant, à l’arrache, comme je l’ai fait pour les deux derniers, il est prêt. Mais je pense qu’on va prendre un peu plus de temps pour celui-là parce qu’il y a des vrais bons sons. Mais bon, en vrai, je m’en bats un peu les couilles de la promo. Le fait de faire partie de cette génération qui a émergé en 2010, ça m’a donné un mini package de gens qui m’écoutent et pour l’instant, ça me va. J’ai pas envie d’aller trop trop loin dans le rap aujourd’hui : aujourd’hui j’ai une petite fille, faire des concerts à Rennes, à Lyon, à Montpellier toutes les semaines… je ne peux plus ne pas être là tous les week-ends. Quelque part, c’est une volonté sans en être une, de ne pas faire trop de buzz, je ne pourrais pas l’assumer derrière. Ou au détriment de certaines choses qui vont me coûter. C’est pas vraiment l’intérêt du truc. Après, je fais du son, à un moment donné il faut que je le partage. Normalement je donne tout gratuitement tellement je m’en fous mais on m’a convaincu qu’il fallait que ma musique soit payante. J’ai eu des discussions à ce sujet, notamment avec Starlion qui a su trouver les arguments qui m’ont convaincu. Et puis c’est la moindre des choses en fait : aller en studio, faire des masters, ça me coûte de l’argent aussi alors on fait payer les projets juste pour ne pas perdre de thunes. A : Sur “Tchin Tchin”, Driver réarrange son mythique refrain de “Aïe Aïe Aïe”. C’est une idée de toi ? R : C’est Didaï ! Il avait fait la prod, il l’a contacté, Driver était chaud. Didaï m’a fait une dinguerie d’ailleurs. Il m’appelle pour me demander si j’ai mon texte, j’avais pas trop le temps, il me dit qu’il comprend. Il me rappelle 30 minutes plus tard pour me dire qu’il a booké le studio trois jours plus tard. J’ai fini mon texte pendant qu’ils posaient, je ne pas l’ai posé super bien… Je suis revenu le lendemain, je ne pouvais pas laisser ça comme ça, il y avait des erreurs, c’était pas possible. [Rires] D’ailleurs, c’est les 20 ans de la sortie du premier album de Driver, Le Grand schlem. Il donne grave de la force, ce que je kiffe c’est qu’il est parti à fond dans le délire autotune, j’ai vraiment kiffé ! À la base, ce morceau était pour un EP intitulé Nuits Blanches sur lequel on bossait avec Didaï et qui ne sortira jamais. [Rires] On a laissé tomber le EP mais vous entendrez tous les morceaux sur d’autres projets. Sur les 7, 6 sont sortis et le dernier, “La fin du film” sera sur le EP qui sortira cet hiver. Comme “Tchin Tchin” et “Friendzone” sonnaient vachement westcoast, je trouvais plus cohérent qu’on les retrouve sur mon EP, ça collait plus musicalement. A : Le personnage d’Anakin [Skywalker, père de Luke et futur Dark Vador, NDLR] revient souvent dans tes morceaux. Qu’est-ce qui te plaît chez lui ? R : C’est pas qu’il me plaît c’est que… c’est mes amis proches qui m’appellent comme ça, parce qu’ils trouvent que je ressemble beaucoup à Anakin. Je suis Anakin mais je suis pas Dark Vador, Anakin qui a le seum au fond de lui et qui se bat contre. Je suis pas trop celui qui revient vers la lumière à la fin, je suis plus celui qui se coupe la main au début. [Rires] C’est mon caractère : j’ai un grand cœur et quand je vois des choses que je n’aime pas, je prends le seum direct. Très violemment. Je n’aime pas les injustices… Je peux me pé-ta avec des keufs pour un truc pas juste tu vois. Pour une connerie, mais parce que ce n’était pas juste ça m’aura rendu fou. “C’est pas Coubertin ce que t’as fait frère, t’as pas rendu la balle”, des trucs comme ça, ça me rend ouf. C’est aussi pour ça que… tranquille la musique. Je partage mes petits trucs, si ça vient pas, tant mieux, quelque part ça m’arrange. Pour moi c’est plus un exutoire. Je me lâche quand j’ai besoin de me lâcher, je fais mes morceaux “Vie d’ordure” et après je suis content.

« Je fais ça à la sudiste : pas trop vite le matin et doucement l’après-midi. Je m’en bats les couilles, les sons sont coffrés. »