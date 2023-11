Trajectoire : rencontre avec Grems

Dans le troisième épisode de son podcast Trajectoire, l’Abcdr discute avec le rappeur Grems de sa carrière, son indépendance, et ses réinventions musicales permanentes.

Durant son existence, l’Abcdr aura rencontré Grems à des moments très différents de sa carrière. La première fois fut en 2011 : un moment où le rappeur, déçu de l’industrie musicale et de ses rouages, avait de la bile à déverser sur un milieu qui ne lui convenait définitivement plus. La deuxième fut alors en 2019 : un autre moment où, cette fois-ci, l’apaisement commençait à pointer le bout de son nez au sein du parcours d’un artiste qui n’aura jamais souhaité être dans une case. C’est finalement tout ce qui fait le charme de la musique de Grems depuis le milieu des années 2000 : elle est totalement inclassable, bizarroïde, audacieuse, mais jamais prétentieuse.

De quoi avoir envie d’inviter le rappeur, inventeur du deephko, ce genre musical mélangeant rap et house, à venir au micro de notre podcast Trajectoire, pour raconter son parcours à travers ses albums, sa créativité, son besoin constant de nouveauté, et son attachement à une valeur forte : l’indépendance. Sans totalement se marginaliser, Grems a depuis ses débuts toujours fait un pas de côté pour observer le rap français. Parfois pour le critiquer, et d’autres fois pour le modifier. C’est tout le propos de ce troisième épisode de Trajectoire.

À retrouver dans ce podcast

00:00 Générique et introduction

01:09 Le rap par dessus tout

23:07 Une réinvention permanente

50:01 Rester hors du système

01:13:14 Générique et conclusion

Crédits