La ride feutrée de Yepes & Joey Larsé

Lorsqu’ils se rencontre, Joey Larsé et Yepes, respectivement rappeur et beatmaker, ont en commun un goût prononcé pour le rap sombre, un peu crado et de préférence new-yorkais. Cette source originale n’est pourtant pas très perceptible à l’écoute de Drugstore, le premier album qu’ils proposent . Et pour cause, c’est ensemble qu’ils ont ouvert leurs esprits à des influences nouvelles. Joey et Yep’ ont avancé l’un avec l’autre vers des horizons musicaux neufs, sont sortis de l’obscur studio de leurs débuts et on conçu un écrin sonore doux, propice aux réflexions que développe Joey Larsé en filigrane de Drugstore. Enregistré chez Bachir de Jaambar Muzik alors qu’un écran diffusait The Wire et qu’un second projetait The Sopranos, cet opus laisse l’introspection s’exprimer par la fiction, autant qu’à travers une sortie soi-disant festive il propose une plongée intimiste dans l’esprit de son narrateur : c’est le cabinet d’un psy installé dans une berline de luxe. Entretien croisé avec les deux créateurs de ce joli moment de rap.



Abcdr : Joey, tu n’es pas originaire de Bordeaux mais de Montreuil. Lorsque tu arrives ici, fais-tu déjà du rap ?

Joey Larsé : J’arrive ici à quinze ans, et je rappe déjà oui. J’ai commencé au collège avec des potes entre la quatrième et la troisième, sur de sombres prods de Spike Miller, très très sombres ! [Rires] Je déménage sur Bordeaux et là j’ai arrêté quelques temps, puis j’ai repris le rap vers mes dix-sept ans, après avoir rencontré des gars, toujours à l’école ou au quartier. On faisait nos petits trucs. Si je viens à Bordeaux, c’est pour des raisons familiales et c’est aussi ce fait qui me pousse à rapper à nouveau, j’avais des choses à dire, à extérioriser.

A : Yepes quant à toi, tu es Bordelais depuis toujours ? Quels sont tes débuts dans la musique ?

Yepes : Non, je suis originaire de Charente-Maritime et je suis venu à Bordeaux pour mes études. La musique, j’ai commencé à en faire en tant que DJ à l’âge de dix-sept ans en découvrant les platines, et je suis devenu producteur vers 2007. Deux ans plus tard j’ai sorti un premier projet d’une vingtaine de titres. J’étais DJ dans un groupe à l’époque et nous n’avions que des Faces B, ce qui nous a amenés à un moment à vouloir nos propres musiques. De là, je me suis mis à composer, et les rencontres que j’ai pu faire m’ont aussi poussé à commencer la production sans le vouloir plus que ça.

A : Tu te souviens de la première fois que tu as entendu la musique de Joey ?

Y : Je m’en rappelle bien, et je lui ai envoyé un message sur Facebook sans que l’on se connaisse, à la suite de son projet C’est l’art et la manière. En fait, on s’était déjà rencontrés…

J : Sur des concerts à Bordeaux, dans des circonstances…

Y : Bordelaises ! [Rires] Mais quand j’ai démarché Joey c’est après avoir vu un de ses clips issus de C’est l’art et la manière.



A : Ce projet C’est l’art et la manière se compose uniquement de faces B. C’est dû à un manque de réseau à ce moment pour toi Joey ?

J : Exactement. J’avais les clefs d’un studio la nuit mais je n’avais pas de producteur à côté de moi… Alors je me débrouillais ! La première fois que je suis allé chez Yep, j’avais encore un morceau à enregistrer sur une face B de Joey Chavez que je cherchais, et il se trouve que lui l’avait en vinyle ! C’était la meilleure qualité possible, ça m’a changé des mp3 piratés sur Youtube… Mais choper des faces B comme ça me permettait aussi de proposer un projet avec que des prods chaudes !

A : Dans quelles circonstances commence votre collaboration ?

J : Cela se fait dans un appartement de vingt-deux mètres carrés où tout est fermé, éclairé à la Maglite ! Yepes était dans une science très particulière à ce moment-là.

Y : Parce que c’était un moment particulier de ma vie !

J : On avait des influences en commun pour nous rapprocher.

Y : C’est à une période où on n’écoute pas encore vraiment ce qui se fait maintenant, on est dans le boom-bap mais on en sort un peu.

J : C’était un moment charnière pour nous deux, chacun avait besoin d’aller autre part, de découvrir quelque chose d’autre par rapport à la musique. Et finalement, on a fait ce chemin ensemble. Yep m’a fait découvrir des choses, moi je lui en ai fait découvrir d’autres, on s’est ouverts.



A : Vous êtes sortis d’une orthodoxie musicale que vous aviez tous deux ?

Y : On a vraiment évolué ensemble à ce niveau. Nos références communes quand on s’est rencontrés étaient très new-yorkaises : Alchemist et tout ça. Même ce que l’on écoutait à Los Angeles ressemblait à du son de New York, c’était Evidence, Dilated Peoples…

J : En France, les rappeurs qui m’ont bercé ce sont essentiellement Ill et Booba. Aux States, je me suis longtemps buté à Roc Marciano. Au début je ne comprenais pas et je pense que c’est ce qui m’a fait vraiment kiffer, j’ai écouté et réécouté. C’est comme Les Soprano, au début ça m’a fait chier puis j’ai regardé à nouveau et j’ai trouvé ça légendaire. Ensuite je me suis ouvert à la West et aussi à tout ce qui est Jet Life, Curren$y, etc. Je me suis pas mal tué à ça. Yepes a beaucoup écouté James Blake lui !

Y : En vrai, tout ce qu’il écoute je l’écoute et vice-versa, on se fait découvrir beaucoup de trucs, y compris avec le reste de notre entourage !

J : Il faut aussi dire qu’étant jeune j’écoutais beaucoup les artistes français de notre génération : Sinik, Sniper, Tandem et tout ça. J’étais un auditeur féru, je ne savais pas si j’allais en faire ou pas mais je kiffais le rap, et de façon générale j’aimais la musique. Mon père est jazzman, il fait du saxophone donc j’ai baigné dans le son, il y a toujours eu plein de skeuds à la maison.

A : Yepes tu n’as jamais rappé toi ?

Y : Il ne vaut mieux pas non ! [Rires] Je n’ai jamais eu l’occasion de rapper, et ça ne m’a jamais vraiment intéressé en fait.

A : Lorsque tu commences à produire, quels sont tes premières connexions ?

Y : Je bossais avec Fayçal et avec des artistes du label Sonatine auquel il était rattaché : Dajoan, VII. J’ai commencé avec cette équipe-là à Bordeaux puis la vie nous a fait prendre des chemins différents.



A : Et tes références en terme de beatmaking, quelles sont-elles alors ?

Y : Quand j’étais encore en Charente-Maritime, je venais à Bordeaux pour choper des mixtapes et je découvrais des sons sans avoir forcément les crédits… Les trucs que je kiffais étaient souvent tout ce qui inspirait le rap français dans la veine de Mobb Deep, les sons produits par Alchemist, et j’aimais aussi beaucoup les prods de Joe Budha pour El Fudge.

J : C’est vrai que tu écoutais des trucs complètement sombres, et moi aussi d’ailleurs. Je pense que c’est quelque chose qui nous a rapprochés. On aimait les samples mafieux, les sons crades, dénicher des échantillons en écoutant des vinyles toute la journée. On en venait à écouter du rock progressif et c’était du rap en fait ! [Rires]

A : De quel matériel disposes-tu quand tu te lances dans le beatmaking ?

Y : Une MPC 1000 et des vinyles ! Je sample énormément à partir de ça, et je ne suis venu à la compo que très tard. J’avais aussi la chance de connaître des bassistes et des guitaristes qui m’ont permis de disposer de pas mal d’arrangements pour faire groover mon son un peu différemment.

A : Quand vous sortez ensemble l’EP Confortable en 2017, quelle est votre démarche ?

J : C’est une carte de visite, mais pour être honnête on était partis dans l’idée de proposer deux projets : Confortable et un huit titres derrière, River Glen Motel. On avait presque tous les morceaux pour ça, sauf qu’à un moment on a fait « Salutations », le dernier titre de Drugstore, et à partir de ce son on a décidé de repartir de zéro. On a tout jeté, tout refait.

Y : Confortable, c’est la période où on se découvre musicalement et personnellement. On a fait pas mal de morceaux que l’on testait en live et que l’on ajustait selon leur effet en concert, aussi bien selon la réaction du public que selon notre degré de kiffe en les jouant. On cherchait aussi une identité propre, on ne voulait pas faire comme untel ou untel. On a multiplié les essais, et le live a vraiment permis de se jauger à ce niveau. Il y a des sons qui vont bien pour le live mais moins pour un disque…

A : Vous aviez des opportunités scéniques ?

J : Oui, on a eu pas mal de plans, que ce soit des premières parties, des bars, des dates avec Fayçal… Maintenant on a quand même pas mal joué à Bordeaux ! Après concernant le choix des morceaux, on peut s’être trompés aussi, peut-être que certains auraient mérité d’être gardés, c’est possible !

Y : Mais pour Confortable on avait besoin d’une carte de visite un peu progressive… Il ne fallait pas que l’on montre tout directement, pour n’avoir plus rien à donner après, surtout que l’on voyait déjà vers quoi on voulait aller avec la suite.



A : Lorsque vous travaillez sur un morceau, dans quelle mesure cela se fait-il à deux ?

J : C’est rare que Yepes fasse une prod dans son coin et que je pose dessus ensuite. Ce n’est que du sur-mesure en général. Je suis chez lui, on fait la prod ensemble, je repars avec pour écrire chez moi, ou bien je le fais sur place, d’autant plus que l’on a un micro maintenant là-bas donc je peux poser dans la foulée.

Y : Oui, que du sur-mesure et on peut faire trois prods pour en avoir une seule. Même si c’est encore un peu flou, Joey sait quel type de sonorités il veut, il me suggère des idées. Après, les meilleures viennent souvent par accident. Je fais un truc par hasard et il bloque dessus. Puis, bien qu’il ne le dise pas, Joey commence à produire maintenant aussi !

J : Je me suis mis à produire à force de traîner avec Yep et Bachir ! [Moitié de Pandemik Muzik, NDLR] On discute, on échange beaucoup pendant la composition d’une prod et c’est aussi vrai quand j’enregistre : Yepes me conseille, me donne son avis.