Franck Dureau, la passion comme moteur

Après 6 million ways to dig sorti fin 2021, Franck Dureau « Da Cockroach » sort cet automne 2023 We can’t be stopped, son deuxième livre. Si le premier donnait pléthore de disques rap US à (re)découvrir par le biais de témoignages de passionnés, ce dernier garde la même marque de fabrique en présentant cette fois-ci de nombreux récits autobiographiques et autres réflexions autour du hip-hop.

« Nettoie la société, tue les clones ». Inconsciemment, les premières phrases murmurées au début de « Asphalte hurlante », morceau-titre du premier album de La Caution, pourraient répondre en écho à la préface de We can’t be stopped. Et si cette dernière qui présente le nouveau livre de Franck Dureau sous un œil dystopique se veut un brin alarmiste (qui a dit lucide ?), elle est surtout une ode à une musique qui tend à disparaître, perdue dans les limbes des catalogues grandissant des plateformes de streaming où les chiffres comptent plus que les intentions. Elle sous-entend aussi des interrogations. Le rap est aujourd’hui la musique la plus streamée : oui, mais à quel prix ? Combien de raps existent-ils aujourd’hui ? Est-il toujours conforme aux attentes de celles et ceux qui ont grandi avec le rap des années 80 ou 90 ? Enfin, elle est aussi un message de résistance venu de l’underground. Un mot qui revient souvent chez Franck, pour dire : « nous avons une voix, tout est possible. » Comme ce livre de plus de trois cent pages, fabriqué dans l’imprimerie bordelaise où travaille son auteur, ou devrait-on dire son créateur, et qui convie autant d’acteurs reconnus du rap français que d’auditeurs anonymes – dont l’auteur de cet entretien. Présenté par Franck comme un « devoir de mémoire », le livre est l’aboutissement de deux ans de travail entre prises de contacts, rencontres, retranscriptions de témoignages, mises en page, collages de reliure et mises sous cellophane. L’occasion pour l’Abcdr de le rencontrer pour un entretien revenant sur la scène hip-hop de Bordeaux dont il a fait, et fait toujours, partie, sur la conception de ce livre et du précédent, mais aussi sur le regard de Franck sur une culture qui l’anime depuis son adolescence.

Abcdr du Son : Quel est ton background et comment es-tu tombé dans la culture hip-hop?

Franck Dureau : Je suis de Toulouse. J’ai été éduqué dans une famille où la culture était déjà présente. Il y avait beaucoup de disques, de vinyles, de cassettes vidéo à la maison. Dans un premier temps, j’ai été amené à me poser sur tous ces supports physiques qui ont attisé ma curiosité. Mais à la base, je n’écoutais pas forcément de hip-hop, j’écoutais un peu de tout. L’élément déclencheur a été lorsque je suis parti de chez mes parents assez tôt pour faire des études de dessin publicitaire sur Bordeaux. J’avais quinze ans. Là, j’ai découvert un tout autre monde. Déjà, je venais de Toulouse mais plutôt côté campagne donc je n’avais pas vraiment accès à toute cette culture street, cette culture hip-hop que j’avais écouté parmi d’autres musiques comme la techno ou le mainstream. Quand je suis arrivé à Bordeaux, c’était le choc culturel. C’était la fin de l’année 1995, des amis de classe étaient à fond dans Ministère A.M.E.R mais ils étaient déjà dans le hip-hop depuis longtemps. Donc grosse claque ! C’est le coup de foudre de suite. Du jour au lendemain, je réalise que c’est vraiment ce que j’aime. Je me plonge à fond dedans et je rattrape mes lacunes, parce que lorsque tu arrives dans cette culture en 1995, il y a déjà deux, trois wagons qui sont passés. Donc je commence à acheter mes premiers CDs de façon sérieuse, dont la Fonky Family. Bon, celui-ci était un peu après mais c’est un des premiers qui me vient à l’esprit, parce qu’il m’a vraiment marqué. Bref, je suis à fond. Bordeaux est à ce moment-là une ville où les rues sont remplies de tags. La rue est crade de flops [NDLR : technique de graffiti avec un lettrage en forme de bulle], il y a des endroits désaffectés où ça graffe. Ce n’est pas le Bordeaux d’aujourd’hui qui a été gentrifié, on est vraiment dans une ambiance avec les vieux bus accordéons, les gros poscas noirs, ça tague partout. C’est gris, c’est sombre. Bon ce n’est pas le ghetto de New York non plus mais il y a vraiment une ambiance singulière. En plus c’était l’époque d’Ärsenik, on était tous en Lacoste. [Rires] C’est comme ça que je mets mes deux pieds dans la culture hip-hop.

A : Concernant la scène rap à Bordeaux, vers le début des années 2000, il y avait le groupe Kroniker qui avait eu un morceau sur un sampler du magazine Groove. Y-a-t-il eu d’autres groupes importants au sein de la ville ?



F. D. : Oui, Kroniker est un des groupes les plus connus de Bordeaux. Ce sont des précurseurs avec D’Oz qui faisait partie du groupe et qui avait un morceau culte avec Triptik. [NDLR « Le piège » sur Microphonorama] Après tu as vraiment toute une vague underground du dee-jaying et du rap à Bordeaux entre 1996 et 2002, comme le groupe Psycatrice, Mission 101, etc. Il y a DJ Steady, une de nos fiertés locales, qui est même sponsorisé par Tribal, une marque de streetwear, qui fait des gros featurings et qui est validé par Marley Marl aux États-Unis. Il y a Grems qui à l’époque est sur Bordeaux, Booba Boopsa, les compilations Maximum Boycott. Il y a beaucoup de DJs, des gros techniciens comme Argo qui est un des supers gars du scratching à Bordeaux. Et puis on a des salles qui accueillent la culture hip-hop. Et il y a des assos qui se bougent comme Asphalt qui organisent des soirées hip-hop, qui remplissent des salles de mille personnes juste en programmant des groupes de rap underground, des breakeurs… Ça parait surréaliste aujourd’hui. C’est l’effervescence à ce moment. Tu as le Zoobizarre qui est une salle culte de Bordeaux qui a accueilli Cannibal Ox, Sage Francis, Triptik, Looptroop. Aller là-bas chaque mois, c’était vraiment du pain béni. Après c’est devenu l’Heretic et le Void, deux superbes lieux de vie des cultures underground. Malheureusement, ça a fermé définitivement il y a peu, mais c’était une salle mythique à Bordeaux. Gros respect à eux, Big up Pierre-Antoine !

A : J’ai l’impression que malgré cette effervescence, ça n’a pas pété comme par exemple à Marseille où la scène locale est connue du grand public. C’est resté assez underground.

F. D. : Non. Ça n’a pas pété. On était entre deux. On voyait vraiment Marseille se détacher. Dans le Sud-Ouest, la majorité des gens que je connaissais était vraiment fan du côté marseillais parce que IAM, la Fonky Family, Le 3ème Œil nous avaient tous fracassé la tête même si on adorait le rap parisien, La Cliqua, les 2 Bal 2 Neg entre autres. On se sentait des affinités proches avec le côté marseillais. Mais nous à Bordeaux, il n’y a pas de groupe qui explose. Kroniker était le groupe le plus connu. Il y a Sam’s qui a une certaine notoriété, aussi pour ses talents d’acteurs, qui est de Bordeaux mais il me semble qu’il vit à Paris aujourd’hui.

Donc on vit cette époque à Bordeaux avec l’envie de créer des choses. Il y a beaucoup de groupes et de gens qui sont en avance sur nous. Moi, je ne suis même pas encore en train de me poser la question si je vais faire quelque chose dans le mouvement. Je suis juste auditeur mais je sens que ça me démange. Mais je ne sais pas quoi faire. Écrire des textes, j’ai essayé ; la danse, je suis encore plus nul. [Rires] Faisant des études dans le dessin, je me dis que je vais graffer mais je ne suis pas terrible non plus. Donc je me cherche. La passion d’acheter, collectionner, écouter déjà me suffit : je décortique les disques, les pochettes. En attendant, avec un ami très cher on décide de créer une collection de tee-shirts hip-hop sous le nom de 4 Unity. Un bon souvenir, même si notre manque d’expérience ne nous emmènera pas très loin dans l’aventure.

A : Avant d’en arriver à ce deuxième livre, tu as publié fin 2021 ton premier ouvrage, intitulé 6 millions ways to dig. Mais avant d’en arriver à ces deux œuvres, est-ce que tu as eu d’autres expériences autour du rap ?

F. D. : Oui, il y en a eu beaucoup. Il y a eu ma rencontre déterminante en 2001, avec mon ami VII, le rappeur de Bayonne. Il m’est présenté par un ami du lycée, Âme Graphic, qui possède un groupe avec lui depuis de nombreuses années. On devient très vite inséparables. On passe tous nos week-ends à écouter des disques, à mater des films d’horreur, des films de genre, des films asiatiques, à refaire le monde, à rêver de nos futurs projets. Lui fait déjà de la production sur une MPC 2000 XL grise, il a déjà l’expérience. VII finit par nous convaincre de monter notre propre label qui s’appellera Sonatine Musique,sur lequel sortira le premier album de Fayçal en 2006, Murmures d’un silence. On est cinq sur le label. Je commence à acheter une MPC alors que je ne fais même pas encore de son. Je commence par signer une co-prod sur l’album de Fayçal [NDLR : sous le nom de 2FCH] puis on sort beaucoup de projets qui vont marquer les esprits dans l’underground dont le premier album de VII Lettre morte, ainsi que mon premier album en tant que producteur Saison grise qui est une compilation composée d’artistes du label. On monte ensuite le label Rap And Revenge inspiré par nos passions du moment : Non-Phixion, Necro, Jedi Mind Tricks et les films d’horreur. On va chercher des samples dans d’obscures séries B, les disques de Goblin, un groupe italien de rock progressif, etc. Je l’accompagne jusqu’en 2010-2011 et puis, progressivement je quitte le navire. Je n’ai plus d’inspiration dans le beatmaking et j’arrive à saturation. Je ne peux plus rester comme un rat dans ma chambre qui me sert de studio, ça ne me correspond plus. Il faut que je prenne l’air, j’ai besoin de sortir et de faire quelque chose dans le mouvement qui va vers le public. Donc je décide de quitter le label. Mon pote VII continue la route sans moi. Il a toujours son label aujourd’hui, il a sorti des dizaines d’albums sans moi mais on a toujours cette amitié profonde et des échanges réguliers autour de nos projets respectifs. On se soutient mutuellement.

A : Et donc là, on est en 2011 à peu près, comment germe l’idée du premier livre qui sortira dix ans plus tard ?

F. D. : Progressivement. La petite parenthèse qu’il faut savoir, c’est qu’avant de monter le label Sonatine, avec VII et Âme Graphic, on a sorti un fanzine rap et politique qui s’appelait La Clandestine. J’en garde un bon souvenir, ça m’avait vachement plu de faire ça en équipe et de fabriquer ces trois numéros dans mon imprimerie, déjà, à l’époque.

Après mon départ du label en 2011, je redeviens un simple auditeur et collectionneur de disques pendant deux ans. Je me pose beaucoup de questions et j’ai envie de faire des choses. Je n’ai jamais mixé, mais, déterminé, je décide de m’acheter des platines vinyles. Je rentre tous mes albums originaux dans le Serato de mon ordinateur et je bosse à fond pendant deux ans, je veux vraiment maîtriser le mix au tempo. Je ne scratche pas mais je veux arriver à faire un truc propre et surtout j’ai envie de partager ma collection avec le public. En même temps, je commence à organiser des concerts. C’est à ce moment que je monte ma structure Life Boom Bap And Death. Je fais venir Furax Barbarossa à Bordeaux, on fait salle comble à l’époque où il n’a pas encore explosé mais tu sens que ça va arriver. Par la suite, j’organise une énorme soirée ode aux beatmakers avec entre autres Azaia, Kyo Itachi, Venom, Cris Prolific. Et en même temps je mixe. Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, vu que j’organise les concerts, soit je fais le warm-up soit je fais l’after. Je mixe, j’apprends, j’ai des sensations qui viennent que je trouve plaisantes. Cela fait maintenant environ six ans que j’organise des soirées mix à l’IBOAT de Bordeaux. En fait, quoi que je fasse, l’objectif est de promouvoir la culture underground, promouvoir le hip-hop, faire découvrir aux gens des classics, des nouveautés indés, prendre du plaisir, s’amuser. Que ce soient les livres, les mixes ou les concerts. C’est juste le moyen qui change mais l’objectif reste le même : ce n’est pas de me mettre en avant, c’est de mettre en avant tous les gens qui font des choses que j’aime. J’ai envie que les gens découvrent Venom, Azaia, VII, Kyo Itachi, Furax. J’ai envie qu’ils comprennent ce qu’il y a derrière Non-Phixion ou même Paris, qu’ils ne s’arrêtent pas à 2Pac ou Snoop. Donc avec ces soirées, j’arrive à créer un noyau dur à Bordeaux : une trentaine de passionnés qui sont surtout humainement extraordinaires, des personnes très fidèles et agréables à côtoyer. J’intègre des DJs comme mon ami Ringo dans mon « collectif » et je vois que la sauce prend. Il y a une belle énergie qui me pousse à vouloir faire plus. Et là le covid arrive. Tout s’arrête. Plus de soirées, plus de mix. Il n’y a plus de partage, je suis chez moi et je cogite. Le 31 décembre 2020, je regarde ma collection de disques, et l’idée me vient subitement : je vais faire un livre fédérateur sur le rap US. Le 1er janvier, je commence à contacter tous mes amis, tout mon réseau underground et je vois que ça accroche aussi avec une ou deux têtes un peu plus connues. Donc je me dis : « Je n’ai rien à perdre, je vais contacter des gens plus célèbres du mouvement hip-hop français. » De fil en aiguille, il y a des gens comme Sébastien Damiani, pianiste affilié à IAM, qui m’aide beaucoup sur le premier bouquin. C’est lui qui me présente Olivier Cachin ou encore Faf Larage. Il prend ça vraiment à cœur et s’investit vraiment. Je ne le remercierais jamais assez, même si sur le second il ne participe pas parce qu’il est très occupé. Lui et d’autres, je pense à Real Muzul, m’ont beaucoup aidé pendant le confinement. On avait tous plus de temps et aussi l’envie. Le premier bouquin s’est construit comme ça.