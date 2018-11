Gringe, hors de l’ombre

Pendant longtemps, il aura été le meilleur ami d’Orelsan. Aujourd’hui, Gringe est acteur au cinéma et rappeur confirmé avec son premier album Enfant Lune, où mélancolie de la nuit et blessures d’enfances remontent à la surface. Rencontre avec un écorché vif. Brice , le 7 Nov. 2018 Photographie : Brice Bossavie Partager Facebook Google+



Abcdr du son : Il y a quelque chose d’étonnant avec Enfant Lune, c’est que tu sors ton premier album à 38 ans. Comment l’expliques-tu ? Gringe : J’ai un rapport au temps qui est extrêmement particulier dans la vie. Je ne me sens jamais vraiment pris par un quelconque sentiment d’urgence et surtout, je distords énormément le temps : je vis énormément la nuit, je suis parfois en décalé dans ma manière d’organiser mon quotidien… Je ne suis pas dans des objectifs à atteindre, je ne me dis pas que j’ai des paliers à passer dans des temps impartis pour le faire. Au contraire même. J’ai compris ça il y a un petit moment : j’ai besoin de temps pour digérer les choses, les comprendre, mieux en parler. Surtout j’ai senti que j’avais besoin de temps pour vivre des choses et mieux en parler. Évidemment, un premier album à 38 ans, sur le papier c’est drôle. Mais dans mon état d’esprit, je me sens plus comme un mec hors du temps. C’est bizarre mais globalement je ne me donne pas trop d’âge… C’est un état d’esprit que j’entretiens, mais malgré moi. Rien ne me presse. A : Même pas ton label ?



G : Ils ont essayé mais ils ont vite compris que ce serait peine perdue. [Sourire] A : Tu as dis dans une interview qu’au milieu de la composition de cet album, tu avais pensé à tout arrêter. Ça a été compliqué pour toi d’accoucher de ce premier disque ?



G : Oui ça a été globalement très dur, j’ai rencontré tout un tas d’obstacles. Le premier c’était de devoir me faire à l’idée que j’étais seul aux manettes : je n’avais plus le confort d’un Orel’ ou d’un Skread à mes côtés, puisque les deux étaient partis en tournée, et il fallait que je devienne un peu plus méthodique que d’habitude. Il fallait que je me constitue une équipe de boulot, que je renforce mes liens avec mon ingénieur du son, que je m’implique vraiment dans le processus artistique. Et puis j’ai fait des rencontres qui m’ont beaucoup aidé. Léa Castel a fait beaucoup de direction artistique sur l’album, il y a énormément de producteurs sur l’album que je suis allé chercher de moi-même. J’ai du apprendre à faire par moi-même, ce qui n’avait jamais été le cas avant, et j’ai découvert que c’était très long. C’est au bout de six mois d’écriture que j’ai vu que je commençais à aborder les thèmes les plus profonds de ma personne, mais c’était quelque chose de parfois pénible pour moi. Il fallait que je me plonge dans des états assez douloureux pour me rapprocher le plus possible de la vérité, des épisodes de ma vie dont je parle sur le disque. Je suis fier de ce disque mais toute sa conception a été douloureuse pour moi. A : C’est la première fois que tu fais un projet tout seul, en dehors de Orelsan ?



G : Complètement, et c’était vraiment le plongeon dans l’inconnu, je n’avais aucun filet de sécurité. Mais c’est en ça que c’est valorisant : une fois le travail fait au bout d’un an et demi, j’ai vu que, alors que j’ai toujours été très passif, très attentiste, en me laissant porter par mes potes, j’avais réussi à diriger un projet de A à Z cette fois-ci. Avec Orelsan sur Casseurs Flowters j’ai toujours pu jouir de ce confort là, en ayant un pote très talentueux avec une vraie vision artistique : j’avais juste à me laisser faire, à écrire mes textes, et il s’occupait du reste. Pour mon premier album, je me suis retrouvé à devoir faire toute ma direction artistique, discuter avec des gens de mon label, échanger avec des producteurs, travailler sur la pochette… Je me suis retrouvé au four et au moulin et c’est hyper chronophage, ça te décentre un peu de l’artistique. C’est aussi pour ça que j’ai stagné et perdu du temps dans la conception du disque, mais c’est hyper valorisant une fois le disque terminé. Pour la première fois de ma vie, j’initie un projet, et j’ai vu que j’étais capable de l’amener au bout.

« Je suis un grand oisif, mais pas non plus passif. Ça me prend du temps, mais je considère toujours que les choses arrivent en temps et en heure. »

A : Tu parlais des Casseurs Flowters. C’était plutôt Orelsan qui avait le lead au sein du groupe ?



G : C’est une locomotive Orelsan. Avec du recul, même si Casseurs Flowters était une histoire qui nous appartenait à nous deux, c’était plus le délire d’Orel’ dans la direction artistique. Et puis j’avais tellement à coeur de faire au moins jeu égal avec lui et de me mettre à son niveau, que je le laissais diriger les choses. Il était bien plus avancé que moi, il avait déjà fait ses preuves avec deux albums solos, alors que moi j’étais un peu personne. Je reprenais même le rap à l’époque du premier album des Casseurs, je n’avais plus la gymnastique de l’écriture ! Du coup je me suis concentré là-dessus, et il n’y avait plus trop de place pour le reste, surtout qu’Orelsan allait très vite. Alors je me laissais porter. A : Avant d’avoir rencontré Orelsan, tu rappais déjà non ?



G : Oui mais je rappais de manière très amateur. C’était plus une passion, quelque chose que je faisais dans mon coin, je n’avais pas vraiment pour ambition d’en faire un métier. J’ai toujours été incapable de me projeter et je ne me suis jamais dit que j’allais percer en faisant du rap à Cergy-Pontoise ou à Caen. J’allais à la radio faire des freestyles parce que l’énergie de l’instant me plaisait, mais ça n’allait pas plus loin. J’avais dit un jour que j’enregistrerai un morceau, et c’est finalement ma rencontre avec Orel’ qui a précisé ces choses là. Il m’a dit « Viens, on s’achète une tour d’ordi, un micro, une carte son et on maquette des vrais trucs ». Et on était partis. A : Tu te souviens du tout premier morceau que tu as enregistré ?



G : C’est un titre avec Orel’ qui s’appelait « Quand je rappe » sur une face B d’un groupe américain à l’ancienne. Le morceau a disparu dans les bas-fonds de tous les enregistrements qu’on a pu faire, on a du le graver sur un CD qui a fini en frisbee sur l’autoroute. [Sourire] Parce qu’il faut savoir qu’Orel’ jetait tous les enregistrements que l’on faisait parce qu’il avait trop honte quand on les réécoutait. Quand on faisait des radios locales ensemble, je demandais à mon petit frère de nous enregistrer quand on était là-bas, je rentrais, on prenait la cassette, et on allait faire des tours en voiture pour écouter nos sons en fumant. Et souvent, il se débarrassait des cassettes juste après. On faisait énormément d’impros, et c’était très rarement bien senti on va dire. A : C’est un peu ce que vous montrez dans la scène de la radio dans Comment c’est loin.



G : C’était exactement ça. On arrivait un peu bourrés en radio, on faisait les trucs en flippant de ouf, et ce n’était jamais aussi bien que dans le film, soyons honnêtes. Dans le film on a totalement idéalisé le truc. En vérité, on était nazes : on bafouillait au micro, mais ça nous faisait marrer. A l’époque, on était vraiment des passionnés, on ne faisait que ça jour et nuit, alors aller en radio, enregistrer un premier morceau, c’était un petit aboutissement pour nous. D’un coup on était devenus les deux rappeurs de notre bande de potes.

Orelsan : « Gringe fait partie de mon univers » Gringe et moi nous sommes rencontrés à Caen parce que c’était le pote d’un pote et aussi parce qu’il bossait dans un skateshop : je faisais du roller à l’époque, et je trainais tout le temps dans son magasin. On m’a alors dit qu’il faisait du rap comme moi, et vu qu’il n’y avait pas vraiment de rappeurs en ville, je lui ai directement proposé d’aller en discuter, et on est allés manger dans un restaurant mexicain pour en parler. Je le connaissais à peine, je n’avais jamais entendu ce qu’il faisait, mais on s’est retrouvés dans ce resto à discuter de musique et on s’est directement bien entendus. C’était vraiment fun comme période, il n’y avait pas beaucoup de gens qui rappaient en province, et on était vraiment dans notre bulle à Caen : alors que j’étais énormément dans le rap US, c’est lui qui m’a fait découvrir beaucoup de rap français, qui m’a expliqué comment telle école du rap français rappait de telle manière… Et surtout il écoutait vraiment tout ce qui passait. J’ai écouté avec lui des mixtapes de Neochrome, L’Skadrille, Triptik en passant par la scène du 91, rien ne lui échappait ! Il achetait les magazines papiers de l’époque, et me montrait les pubs de rappeurs à l’intérieur en me disant « Ouah lui il arrive fort celui-là, j’ai vu des stickers de lui en ville. » C’était vraiment un kiffeur de rap français. Avant que je lui propose de faire « Ils sont cools » en 2011, Gringe avait carrément arrêté le rap et on vivait chacun un peu de notre côté à Paris. On avait quand même gardé un peu contact, et j’ai réalisé que c’était dommage que l’on n’ait pas un titre ensemble comme sur le premier album. J’aurais pu prendre quelqu’un de plus connu mais je n’ai jamais trop eu ce réflexe, et surtout je voulais encore ancrer mon univers et Gringe en fait complètement partie. C’est aussi pour ça que j’ai eu envie après ce morceau de partir sur un album avec lui : on s’entendait trop bien pour ne pas se marrer sur un disque entier. Ce qui est intéressant avec Enfant Lune, c’est qu’on entend pas du tout le même Gringe que celui de Casseurs Flowters. Il fait vraiment de la musique qui lui ressemble, et c’est une bonne chose parce que les gens n’avaient jamais pu trop entendre ça avant. J’ai pu écouter beaucoup de morceaux solos à lui qui ne sont jamais sortis, et il a toujours été attiré par ces ambiances nocturnes planantes, un peu mélancoliques, et introspectives. Je suis en tout cas très content de notre morceau “Déchiré”, notamment parce qu’on a réussi à s’échapper de l’image des Casseurs pour faire quelque chose qui rentre dans la direction artistique de son disque. Tu peux écouter l’album et te dire que c’est du Gringe et non du Casseurs Flowters. En tout cas, ça fait quinze ans qu’on se connaît et on est toujours aussi proches. On a des caractères assez différents et on se complète bien. C’est pour ça que je suis content qu’il aie fait son premier album : ça complète bien la palette des choses qu’il a toujours su faire et ça me fait plaisir pour lui. J’ai vraiment l’impression de parler de ma meuf en fait. [Rires]

A : Orelsan se met à vraiment faire carrière, tandis que toi, tu te fais encore discret à l’époque. Où en es-tu à ce moment-là ?



G : Je suis à Caen et je ne fous rien. Je vois mon pote s’émanciper et partir sur Paris, et à un moment donné je rencontre une fille qui va me faire monter aussi sur la capitale par amour. J’ai repris mes études, j’ai fini ma licence de comm’ et j’ai pris un petit boulot dans un cinéma où je déchirais les tickets à l’entrée. J’étais dans mes études, beaucoup avec ma copine, et Orelsan écrivait au même moment Le Chant des Sirènes. On se voyait rarement mais il avait quand même pensé à moi pour venir faire « Ils sont cools », et j’avais trouvé ça vraiment cool de sa part à l’époque. L’enregistrement du morceau se passe super bien, et Orel’ commence alors à me dire que ça serait bien que je le suive en tournée, que je lui fasse ses backs… J’avais fini mes études, et c’était le moment parfait pour moi pour y aller. A : Le rap était resté présent dans ta vie durant ces années sans Orelsan ?



G : Pas vraiment, ça m’avait saoulé. C’était une passion à l’époque de Caen, mais en montant sur la capitale j’avais envie de passer à autre chose. J’avais repris mes études, j’étais dans autre chose, et c’est finalement « Ils sont cools » qui m’a rappelé à ça. J’ai vu que j’en avais encore un peu sous le coude, et que je m’amusais vraiment bien avec Orel’, surtout lorsqu’on est partis en tournée. Je montais sur scène, je faisais les backs donc j’étais quand même dans l’ombre, je voyais du pays en me faisant des thunes… C’est plus l’expérience qui m’a attiré que faire du rap à proprement parler. On était un peu les Claudettes d’Orel’ avec Ablaye sur scène à l’époque, ça me plaisait bien. [Sourire] Voir aussi Interview Skread A : Il y a quelque chose qui revient énormément sur ton premier album, et que tu évoquais déjà un peu au sein des Casseurs Flowters, c’est ton côté branleur. Pourtant, si on regarde tes dix dernières années, tu as fait énormément de choses…



G : Oui mais ce n’était pas prémédité du tout. Je n’aurais jamais enclenché ou provoqué tout ça de moi-même. Après le premier album des Casseurs et la tournée, le disque arrive en fin de vie, et Orel’ commence à écrire le film Comment c’est loin sans trop savoir si ça va le mener quelque part. Et il se trouve que si. On s’est alors mis à préparer le film, du coup on a sorti le deuxième album qui était la B.O du film, ce qui a ensuite donné lieu à des concerts, puis la série Bloqués suite à une discussion avec Kyan et Navo… Ce sont des opportunités qui se sont offertes à nous et ça a rempli quasiment quatre années de ma vie. Mais il n’y avait vraiment rien de prémédité à l’origine : à la base, on voulait sortir le premier album des Casseurs Flowters sur le web gratuitement en faisant des clips maison ! Quand je dis sur mon album que je n’ai rien foutu ces dernières années, c’est plus de la provoc’ en vrai. Et c’est surtout une manière de dire que j’ai passé mon temps à contempler. Je suis un grand oisif, mais pas non plus passif, je ne reste pas totalement inactif. Je suis dans l’observation, ça me prend du temps, mais je considère toujours que les choses arrivent en temps et en heure. Du coup, ce premier album arrive à un moment qui me semble être le bon pour moi : j’ai suffisamment rassemblé d’acquis et d’expériences dans la musique pour avoir des choses à dire, et pour savoir comment les exprimer. A : Avant le succès, avant Casseurs Flowters, est-ce que tu t’es ennuyé ?



G : Oui c’est dans ma nature. Depuis tout petit je suis comme ça : je suis dans la lune, véritablement. Je prends du temps pour moi et je me retrouve à vivre des grands moments de solitude qui m’ont nourri spirituellement, qui m’ont développé une faculté d’écoute et d’observation. Et ce sont des choses dont tu te sers après pour faire un album ou jouer un film. C’est une drôle d’école parce qu’il n’y a pas de diplôme à l’arrivée mais c’est de l’expérience que tu engranges et dont tu peux te servir pour concrétiser des choses. Mais quand tu le vis de l’intérieur c’est flippant : tu as l’impression de ne rien foutre alors que tu apprends quand même des choses. En fait, c’est agréable de se dire qu’avec Casseurs Flowters on a réussi à concrétiser quelque chose sur du « vent », sur des soirées à rien foutre au point d’en faire un album, un film, et une série. [Sourire]

« Il fallait que je me recentre sur moi-même pour ce disque, surtout par rapport aux sujets que j’aborde »

A : Ton disque s’appelle donc Enfant Lune. Cette idée de la nuit, de la solitude, elle t’est venue rapidement ?



G : Assez rapidement oui, au tiers de l’album. C’est à mettre en relation avec mon rapport à la nuit, à l’amour et aux femmes, à mon côté lunaire, la tête dans les étoiles, parfois très solitaire… C’est un espèce de voyage intérieur en quelque sorte. A : Tu as toujours été plus de la nuit que du jour ?



G : Toujours, dès mon plus jeune âge j’ai commencé à me sentir libre la nuit, et je me suis mis à faire le mur très rapidement. C’est un moment de la journée qui me plaît, où je me sens libre, plus inspiré, je suis aimanté par ça. J’écris la nuit, je sors la nuit, j’adore aller marcher en ville en pleine nuit pour m’écouter des disques en fumant des clopes… Et puis la notion de groupe m’oppresse beaucoup, je ne suis pas toujours à l’aise dans le fait de communiquer avec l’autre, et la nuit me permet d’arpenter la ville sans me retrouver confronté à une masse de gens en permanence, c’est un luxe. A : Et au niveau de la musique, tu suis le même schéma ?



G : Je fais chier mon ingénieur du son pour faire des nuits blanches. Il est obligé de se caler sur mon rythme le pauvre. [Sourire] Mais tout est plus inspirant. Et puis j’ai l’impression d’être plus facilement introspectif quand j’écris dans ces moments là, il y a moins d’effervescence, et j’écris comme un vieux romantique collé à ma fenêtre, avec un lampadaire à l’ancienne à ma fenêtre que j’observe de temps à autres. Dans un épisode de ma vie un peu obscur j’ai aussi vécu pendant un moment à l’hôtel, et j’avais une vue sur le periph’ que j’adorais, ça m’inspirait complètement. J’en parle dans « Paradis Noir » d’ailleurs avec les lucioles de la ville. A : Cette idée d’enfant lune, est-ce qu’elle a aussi eu une influence sur la musique ?



G : Avant même d’avoir trouvé le titre, j’avais l’ambiance du disque en tête, à travers des sonorités ou des images. Il m’arrive même de voir des couleurs ou des mots qui me viennent en tête quand je fais du son, et ça peut aboutir à des morceaux. En fait j’ai besoin d’écrire sur de la musique, ce qui fait qu’elle sera toujours prioritaire par rapport à l’écriture. C’est la prod’ qui va me donner l’intention, et m’amener dans un état d’esprit particulier. Du coup lorsque je me mets à écrire je me fais tourner une prod en boucle pendant des heures, c’est terriblement obsessionnel. [Sourire] Ça rend fou ! J’ai écouté des centaines de prods sur cet album et je connais beaucoup trop par coeur celles qui sont sur le disque maintenant. C’est pour ça que je ne peux plus écouter mes morceaux en ce moment, ça me dégoûterait. A : Tu disais même dans un podcast que tu avais presque frôlé la folie à cause de ça…



G : Oui, notamment à cause du côté obsessionnel de la musique. Tu ne réfléchis plus qu’en construction de rimes, tu as des mécanismes intellectuels qui sont verrouillés, ça rend fou, tu ne peux plus t’en échapper. On te parle en soirée tu as des antennes sur la tête, et tu choppes des mots ou des bouts de réflexions qu’on te dit et qui t’intéressent pour un texte de ton disque… Tu ne penses plus que par la musique et ce n’est pas forcément extrêmement sain dans ta vie et dans ton rapport avec les autres. A : Il paraît que tu t’es coupé du monde pour faire cet album…



G : Totalement, pendant un an et demi. C’est complètement fou, je n’ai jamais fait aussi long. Pourtant ça m’arrive de le faire d’une manière assez naturelle, j’ai des petites périodes où je me coupe du monde puis je refais surface, mais là pendant un an et demi j’ai vécu en autarcie dans ma bulle. J’ai revu mon ex-copine il y a quelques temps et elle m’a retrouvé dans un état lamentable. À la fin elle me disait : « Je comprends pourquoi tu as fini comme ça. Tu es déjà de base un cérébral et tu viens en plus de te couper de ton corps et de tes sensations, tu t’es enfermé dans tête ». Je ne faisais plus de sport alors que j’adorais ça avant, je fumais clopes sur clopes sans beaucoup dormir… A : Avec du recul, tu penses que c’était nécessaire ?



G : Si c’était à refaire je le referai différemment, j’y ai laissé des plumes parce que c’était total comme démarche. Quand j’allais boire des coups je n’allais pas faire la fête, je descendais une fois de temps en temps de chez moi lorsque des potes voulaient absolument me voir, mais pas plus. J’étais trop obsédé par cet album et j’y revenais tout le temps. Même Noël, je ne l’ai pas fait ! Je suis descendu chez mon frère dans le Sud, et je suis resté 48h chez lui en express pour ensuite retravailler sur mon album. Mais il fallait que je me recentre sur moi-même pour ce disque, surtout par rapport aux sujets que j’aborde : je voulais retrouver les états dans lesquels j’étais à l’époque où j’ai vécu les choses que j’évoque dans mes textes pour mieux mettre des mots dessus. C’est presque un travail d’acteur en vrai. Quand je prépare un rôle pour le ciné, je me raconte l’histoire du mec, je commence à lui façonner une personnalité, pour que au moment de jouer j’arrive à faire corps avec ce que je dois interpréter. Quand je parle de la maladie de mon frère sur « Scanner », c’est un long assemblage, c’est très laborieux, ça m’affecte personnellement, mais en même temps si je veux parler à la fois de la relation avec mon frère, de sa maladie, tout en le faisant avec pudeur, il faut que j’arrive à trouver un équilibre dans tout ça, et donc de me replonger dans l’état d’esprit dans lequel j’étais avec lui, ces moments terriblement douloureux où il est tombé malade. Même de manière inconsciente, c’est venu déterrer des choses chez moi. Mais je ne regrette pas. Il fallait que je réactive les choses.

« J’essaye de m’approcher de l’honnêteté même si c’est totalement utopique de vouloir être dans le vrai en permanence. »