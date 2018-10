Fitzroy, l’art de faire le vide

Fitzroy est de ces rappeurs qui ont un temps pensé que le rap vivait un schisme. Lui-même le dit : « j’étais un ayatollah. » Un puriste en somme, qui au début des années 2000 se positionne ouvertement comme un gardien du temple. Il utilisera lui-même cette expression pour un titre, dans lequel il s’oppose à ses confrères qu’il considère comme les marchands du temple. Nous sommes en 2003 et c’est l’époque où le rap français vit sa seconde révolution industrielle.

À l’instar d’autres gardiens du temple, le rappeur de Toulon cherche paradoxalement le succès. Mais il le veut selon ses critères : avec une éthique, une démarche portée sur l’autoproduction et le sampling des sources originelles qui ont fait le rap jusqu’alors. Son éventuelle reconnaissance, il la veut pure. Il investit Internet à l’époque où ce n’est pas encore un média dominant et répète les exercices obligatoires tels que les apparitions sur mixtape ou l’affinage de ses propres capacités de beatmaker. En un mot, il se professionnalise, mais seul.

Las, le succès ne sera que d’estime et comme l’industrie, l’autoproduction a aussi ses méandres, ses défaillances voire même ses désillusions. Et elles sont tout aussi cruelles. Fitzroy retourne donc dans l’ombre en 2009, enregistrant les autres qui veulent à leur tour la lumière. Dans l’anonymat qu’est celui de l’ingé-son qui accueille des artistes locaux, il inverse son système de pensée. Le rap ne sera plus le centre de sa vie. Celui qui a commencé à rapper au milieu des années quatre vingt-dix retrouve les joies d’un quotidien banal. Accepter de vivre avec les ambitions de Monsieur Tout-le-Monde permet à d’autres rêves que ceux du rappeur de s’exprimer. Le rap ne sera plus une passion dévorante et jalouse. Seul l’amour de la musique reste.

Laisser le rap s’éloigner pour mieux y revenir, c’est ce que raconte finalement cet entretien. Au départ, il y a un adolescent qui s’investit à fond dans le rap de sa ville, Toulon, dont l’histoire peu documentée ressort peu dans le grand récit du rap français. Puis il y a ce portrait robot du rappeur farouchement indépendant du milieu des années 2000, pour finalement être vu comme l’emblème de ces nombreux Internet MCs de l’époque, souvent doués mais rarement reconnus comme autre chose q’une page MySpace peuplée de MP3. À cela a succédé un artiste qui a appris le vide, comme il le raconte dans son EP Lucifer, sorti l’an dernier. Entretien.

Je suis né en 1979 et je tombe dans le rap au début des années 1990, alors qu j’ai onze ou douze ans. C’est un peu la naissance du truc en France. Des gens commencent à rapper un petit peu autour de moi, notamment au collège. Un pote monte un groupe et j’en fais partie. On est à peine adolescents et on danse, on touche un petit peu au graffiti, on écrit nos premières lignes. On débute en fait ! Moi, j’étais très NTM, ce qui peut paraître étonnant pour un Toulonnais. Mais le message social, plus fort que chez IAM que j’écoutais aussi, me parlait beaucoup. Je suis issu de la classe ouvrière, suis fils de maçon et je me retrouvais dans ce que disait NTM. J’y trouvais quelque chose de plus concret dans « Le Monde de demain » que dans la musique d’IAM par exemple.

Comme Marseille, encore plus peut-être, Toulon vit aussi l’influence des militaires américains. La Rade brassait des soldats États-uniens et c’est vrai que ce sont eux les premiers que l’on a vu en vrai looké façon hip-hop. Je ne les côtoyais pas, j’étais trop jeune, mais ils ont participé indirectement à l’arrivée du truc en France. À côté de ça, j’ai des grands-frères qui sont dans la musique sauf que eux sont dans le rock, donc ils regardent un peu ce que j’aime de loin. Le rap ne leur parle pas. Au collège et au lycée par contre, ça prend. Il y a des gens comme DJ Soon, le DJ de Carré Rouge, qui sont là. J’étais proche de son petit frère et c’est lui qui me fait écouter les albums de 2Pac, les premiers imports américains, ce genre de choses.

En 1995, on fonde un groupe avec des MCs de Toulon : No Easy. [Groupe composé de Fitzroy, Double A, Stylee, Roswell et DJ AD, NDLR] En 1996, on sort une cassette : Dans la cour des grands. Hormis Supa-Bass alias Roswell qui est notre bassiste et un peu notre référent, on a tous le même âge. Nous sommes des ados et on arrive à jouer régulièrement à Toulon, notamment au CREP des Lices qui s’appelle aujourd’hui tout simplement L’Hélice. Toulon est une ville où il y avait peu de MJCs ou de structures hip-hop et cette salle a du coup été très importante pour le développement du rap ici. Les cinq ou six groupes qui étaient vraiment actifs à l’époque avaient toujours l’opportunité de jouer là-bas. On en faisait partie. C’est en plus l’époque où la mairie bascule au Front National. [Aux municipales de 1995, Jean-Marie Le Chevalier est élu maire de Toulon, ce qui fera de la ville la première grande agglomération de France a être gérée par le Front National, NDLR] Le hip-hop m’a ouvert a énormément de choses, en littérature, en musique, en culture. Quand le FN est passé, je n’étais pas encore en âge de voter, mais c’est l’âge où la conscience politique s’éveille. Alors je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi qui était déjà un rappeur avec des idées politiques assez arrêtées, ça m’a boosté. En plus mes parents étaient politisés et j’en entendais parler de politique depuis toujours à la maison. Du coup, forcément que si tu rappes et que ta ville bascule politiquement de cette façon, tu rentres en réaction. Il y a aussi cette envie de démentir l’image qui était sortie des urnes. Je pense que cette élection a persuadé pas mal de gens qu’il était hors de question de lâcher l’affaire. Nous, on était du genre à faire scander au public le soir d’une fête de la musique sur une scène à cent mètres de la mairie : « le maire est un fils de pute. » [Rires] Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, la création ne s’est pas éteinte suite à cette élection, au contraire.

C’est de toute façon l’époque où le rap décolle partout en France. Des groupes apparaissent à côté des historiques IAM et NTM. Partout c’est l’effervescence. La Fonky Family vient à La Seyne-sur-Mer en 1995 et on fait leur première partie avec No Easy. C’est notre première grosse date. C’était à la cité Berthe, qui est réputée pour être un peu tendue. La FF venait de signer chez Côté Obscur et avait déjà une grosse grosse énergie. C’était bien vénere comme concert. [Rires] Nous, on est un groupe de Toulon et faire une date comme ça tout en voyant le rap français exploser nous motive. On s’est mis à envoyer des maquettes aux maisons de disques. On en a démarché vraiment beaucoup. Il y avait aussi les mixtapes de Cut Killer qui faisait les petites tournées des provinces. On devait être sur l’une d’entre elles avec un morceau qu’on avait justement joué en première partie de la Fonky Family. Sauf qu’avant que le projet sorte, East décède. Du coup, il y a logiquement eu une grosse latence et finalement, notre morceau est passé à la trappe avec le temps. On avait une vraie démarche en tous cas, on voulait se professionnaliser, et pour ne parler que pour moi, je voulais vivre du rap.

Supa-Bass, alias Roswell, que j’ai présenté comme notre bassiste était aussi notre beatmaker. Doucement, il m’initie à la MAO. Grâce à lui, je comprends les bases de Cubase. Jusqu’à un jour de 1998 où il décide de repartir vivre en Seine Saint-Denis, dont il est originaire. Avec DJ AD, on continue en s’appelant Le Neuvième Cercle, puis je fonde un nouveau groupe : Le Sabaat, avec DJ Cose et Doc Mad. J’essaie de profiter de mon expérience avec No Easy, notamment celle glanée lors de certaines belles premières parties comme avec la FF ou 2 Bal 2 Neg. Je suis encore en recherche d’émulation de groupe, pas du tout prêt à évoluer en solo. Je suis en plus dans un registre hyper revendicatif, façon Rockin’ Squat de l’époque. Souvent, je me retrouvais à être le rappeur « hardcore » du groupe, au milieu de gens influencés par A Tribe Called Quest ou Black Moon. J’étais le vrai rappeur français du groupe en fait. [Rires]