Dans la tête de Vald

Abcdrduson : Tu as été très productif durant ton début de carrière. Comment as-tu abordé le passage au premier album?



Vald : Pendant longtemps je ne voyais pas vraiment de différence entre un EP, une mixtape, un album, toutes ces appellations… mais là, je me suis dit : « ok d’accord, c’est le projet officiel ». Et puis c’est peut-être la sortie qui va tout décider pour la suite de ma carrière : si je casse tout je serai un héros, mais si ce n’est pas le cas, ça sera plus compliqué. Donc j’ai beaucoup plus réfléchi à ce que je faisais. Toutes les productions ont été hyper travaillées, tous les propos sont importants. C’est toujours bizarre de dire ça parce que ça sous-entend qu’on laisse des choses de côté sur les autres projets. Mais là, c’est surtout ma compréhension de la musique qui a évolué.

A : Tu as appris des choses plus techniques sur la musique?



V : Oui, je ne vois plus la musique de la même manière qu’avant, je la comprends plus profondément. Là je vois vraiment beaucoup plus de choses sur lesquelles travailler dans les textes, les productions, même le mixage. Je commence à bien savoir quels ingrédients il faut dans un morceau, pourquoi ceux-là et pas un autre… La musique c’est de la magie, et j’en maîtrise de mieux en mieux les sorts.

A : Tu pourrais être le genre de musicien à chipoter sur le son d’un beat ?



V : Ah oui, c’est plus que possible, et c’est même le cas. C’est peut-être quelque chose que je négligeais avant mais là c’est devenu très important. On ne rigole pas avec la musique, tout s’entend et il faut que tout sonne vraiment, que tout soit à sa place, tout sonne parfaitement. Je suis méga rigoureux sur ce point, alors qu’avant je n’avais aucune conscience de ça. Il y avait un truc qui tournait, ça sonnait pas mal ? J’étais content.

A : C’est grâce au studio de Tefa que tu es devenu plus rigoureux sur la musique ?

V : Ce n’est pas le studio en lui-même, mais plutôt les gens dedans. J’ai beaucoup appris aux côtés de l’ingé son Nico Sirius – dont j’étais à la base le stagiaire – parce qu’il est beatmaker mais aussi rappeur. Et puis c’est à force de rencontrer des gens doués que j’admire. Je pense à DJ Weedim, à Suikon Blaz AD, Biffty, Seezy, tous ces gens qui me tirent vers le haut.

A : Est-ce que Agartha est différent de NQNT2 ? Et si oui, en quoi ?



V : Bien sûr, tous mes projets sont différents, même d’un morceau à l’autre. J’essaie de cultiver ce truc où je me force à ne jamais refaire un morceau que j’ai déjà fait : quand tu cliques sur l’un de mes morceaux que tu ne connais pas, tu peux avoir une surprise, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Agartha n’est pas comme NQNT2, comme NQNT2 n’étais pas comme NQNT et ainsi de suite. C’est de plus en plus magique quoi !

A : On a l’impression qu’il y a un peu moins de place laissée à l’absurde dans ce disque, comme si ta musique était un petit peu plus réfléchie qu’avant.



V : Oui je suis d’accord. Je vois moins le monde de manière absurde que comme un monde en manque d’amour.

A : Ah oui quand même. Tu es tombé amoureux ?



V : [Il sourit] Non, je parle de l’amour en terme d’énergie, ce truc qu’on arrive à développer entre humains, une sorte d’énergie qu’on peut sauver et qu’on néglige.

A : Tu n’as pas peur des réactions quand tu écris les paroles très premier degré de « Je t’aime » du coup ? C’est assez inédit dans ton parcours.



V : Ah non au contraire, quand je fais « Je t’aime » j’ai l’impression que tout le monde va tomber par terre. Les gens vont finir dans les pommes en l’écoutant, c’est le morceau le plus hardcore de l’album ! [Rires] En plus je ne suis même pas vraiment premier degré sur ce titre. Mais c’est vrai qu’il a un côté un peu normal, un peu vrai. C’est naturel d’aimer des gens, et tout le monde sait de quoi je parle. Donc oui je pense que les gens vont tous tomber à la renverse en l’écoutant.

A : Comment fais-tu pour avoir tes idées de textes ? On pense notamment à l’histoire que tu racontes dans « Strip ».



V : C’est une vraie histoire celle du strip club ! Bon évidemment je n’ai pas tué la meuf, on extrapole, mais c’est une vraie expérience de vie. J’ai écrit le texte le lendemain de cette soirée d’ailleurs. Chaque morceau a un départ : pour « Lezarman » par exemple, on parle beaucoup entre potes de reptiliens, de complots avec des extraterrestres, et du coup je suis très au fait de toutes ces légendes. Pendant la tournée je chantais le refrain comme ça pour rigoler, et j’ai dit à Sirius : « écoute j’ai ce refrain de merde, fais-moi le synthé autour. » Et on l’a transformé en morceau de rap.

A : Et pour les productions ? Tu as quand même des envies un peu à part quand tu demandes « Lezarman » ou « Eurotrap ».



V : De manière générale j’ai tendance à demander aux producteurs ce qu’ils ont de plus surprenant. Les beatmakers comme les réalisateurs de clips que je rencontre sont toujours un peu tristounets, ils ont des idées mais ne peuvent pas aller au bout parce que les artistes leurs disent non. Donc c’est la première chose que je leur dis : « donne-moi toi ce que tu préfères, ce que tu trouves le plus chaud. » Et puis ça varie aussi en fonction du beatmaker : avec DJ Weedim on attend d’être mort défoncé et dès qu’on est chauds on y va. [Rires] Seezy c’est autre chose, c’est beaucoup plus sobre. Il ne fait pas la fête donc c’est différent. Mais c’est vrai que j’ai vraiment envie que le beatmaker soit sûr que ce qu’il me donne est vraiment chaud. J’ai une connaissance musicale un peu faible, je n’ai pas vraiment des bons goûts… Enfin je dirais plutôt que j’ai des goûts surprenants. Je fais parfois des trucs que je trouve absolument géniaux, et les gens autour me disent : « non ça va pas du tout. » Je n’ai pas toujours de recul sur ce que je fais. C’est pour ça que je fais énormément confiance aux beatmakers : ils connaissent parfaitement la musique, savent ce qui est bon ou pas, et je m’en remets donc beaucoup à eux.