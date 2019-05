N’en déplaise aux John Williams et autres Hans Zimmer, l’émotion qui se dégage des compositions d’Ennio Moriconne reste inégalée et laisse bien souvent une empreinte indélébile dans les souvenirs des cinéphiles, experts comme amateurs. De Pour une poignée de dollars à Il était une fois en Amérique, les illustrations sonores des six films réalisés en association avec son compatriote, et ancien camarade de classe, Sergio Leone sont entrées au panthéon des plus grandes compositions du septième art. Le plus grand coup de maître(s) de ces frères d’armes italiens demeurant sans doute cette envolée lyrique au-dessus de la gare du village des pionniers, combinée à un travelling vertical, dans Il était une fois dans l’Ouest.

Des orchestrations incroyables toujours au service du film, que ce soit dans des westerns spaghetti comme Le Bon, la brute et le truand, d’obscurs gialli italiens comme L’Oiseau au plumage de cristal, de grandes fresques historiques comme 1900, des épopées mafieuses comme Il était une fois en Amérique ou de la science-fiction horrifique comme The Thing. Pour Ennio Morricone, le réalisateur devait laisser de l’espace à la musique. C’est ce qu’il aimait particulièrement chez Sergio Leone où la musique était souvent jouée en live sur le tournage. Il aimait également expérimenter de nouvelles sonorités qui donnaient une certaine valeur ajoutée, une certaine fraîcheur à ses compositions. C’est ainsi qu’on entend des coups de fouets ou de feu, des cloches, des galops de chevaux ou encore des sifflements de cow-boys sur les thèmes de Pour une poignée de dollars en 1964 et de Et pour quelques dollars de plus en 1965. Subtilement et savamment agrégés à des orchestrations grandioses entremêlant grosses ou fines cordes, orgues ou pianos, chœurs tragiques ou oniriques, cuivres et percussions haletantes, le maître mettait tout en œuvre pour que la musique colle parfaitement à l’image. Ennio Morricone glissait dans ses compositions un véritable supplément d’âme, en sortant de sa botte l’instrument ingénieux qui allait faire toute la différence : un harmonica sur « L’uomo dell’armonica » pour accompagner un Charles Bronson au front suant, ou une flûte de pan sur « Cockeye’s song » avant que le petit Dominic ne dérape sous le pont de Manhattan.

À l’âge de 90 ans, le chef-d’orchestre compte aujourd’hui plus de 70 millions de disques vendus à travers le monde. Il est une légende vivante située au croisement de deux mondes intimement liés, celui de l’image et du son, du cinéma et de la musique. Un patrimoine culturel qui dépasse le cadre du cinéma et qui n’a pas échappé aux plus grands producteurs de rap en France et aux USA. La preuve en quelques exemples, non exhaustifs, des plus beaux samples des musiques du Maître.

« La resa dei conti » samplé par Kheops Kheops – « Sad Hill » feat. IAM (1999)

1997, la voix fatiguée d’un conducteur de diligence piochée dans la version française de Le Bon, la brute et le truand et le carillon de L’homme sans nom issu de Et pour quelques dollars de plus. Un face-à-face final avec Jo L’Indien, rythmé au son d’un cliniquement minutieux, qui servira à merveille la production de DJ Kheops. Freeman en incroyable Tuco, Chill grimé en Sentenza qui réitère la performance de « Un Bon son brut pour les truands », et Shurik’n en Jo l’Indien « le teigneux brisé au peyotl ». Un hurlement de coyote, la célèbre sentence de Clint Eastwood au refrain et le cri final d’Eli Wallach. La manœuvre de DJ « Blondin » Kheops est parfaite et il signe, avec ce sample de “La resa dei conti”, l’un des meilleurs morceaux d’IAM. Quinze ans plus tard, le groupe marseillais abandonnera pour des raisons de droits d’auteurs un ambitieux projet d’album, IAM Morricone, dans lequel chaque morceau devait être basé sur un sample du compositeur italien. N’en restera qu’un timide « Misère » sur Arts martiens reprenant un piano de la bande originale d’Il était une fois en Amérique de 1984.

Le samplé : Ennio Morricone - « La Reisa del Conti »

« Sporco Ma Distinto » samplé par DJ Premier Jay-Z – « So Ghetto » (1997)

Le beat est de DJ Premier, le morceau de Jay-Z. Les deux ont samplé Ennio à plusieurs occasions. DJ Premier pour OC sur Jewelz en échantillonnant le score d’un film de Henri Verneuil (Le Casse, 1971) sur le morceau « My World ». Pour Jay-Z, il s’agit du thème « Al Capone » tout droit sorti des Incorruptibles de Brian De Palma (et pour lequel Ennio Morricone remportera son seul Grammy Award), qui sera utilisé dans la version clippée de « Can’t Knock the Hustle » en 1996. Puis six ans plus tard, sur The Blueprint²: The Gift and The Curse, le producteur Charlemagne samplera dans une discrétion toute relative le « Ecstasy of Gold » présent dans la scène finale de Le Bon, la brut et le truand. Mais c’est ce riff sec et épais de « Sporco Ma Distinto » apparaissant sur la BO d’un film franco-canadien de 1983 avec Lino Ventura, Le Ruffian, qui attirera l’attention. Preemo accélère la boucle et donne un élan rugueux aux propos plus que jamais ghetto de Jay-Z, qui entamait alors son ascension vers les sommets. L’histoire était déjà en marche, et « So Ghetto » fut une pierre de plus à l’empire que Shawn Carter est toujours en train de construire.

Le samplé : Ennio Morricone - « Sporco Ma Distinto »

« L’Uomo dell’Armonica » samplé par Pone Fonky Family – “Les Mains sales” (1998)

Retour à Marseille, dans les rues du Panier. Retour au far west également avec un monument. « L’Uomo dell’Armonica », Charles Bronson à l’harmonica, un riff électrique qui fait monter la tension et l’orchestration d’Ennio Morricone pour couronner un tout à la fois mystérieux, menaçant, fataliste et apaisé. Ici, le récit d’écorché vif du Rat Luciano fait écho au chef d’œuvre de Sergio Leone Il était une fois dans l’Ouest. Comme si l’ambiance crapuleuse du far west et de ses gueules mal rasées collait à l’époque post-Yves Mourousi de Christophe Carmona.

En utilisant une boucle de violons mêlée à des chœurs désenchantés, Pone et Le Rat (accompagné de Fresh du Venin) réussissent le tour de force de faire imaginer ces visages suants dans les yeux des jeunes crapules du Panier. Aérant l’instru sur le refrain pour permettre à l’auditeur de respirer, les deux membres de la Fonky Family (qui n’a plus rien de Fonky pour le coup) plongent dans un monde féroce où l’argent a pris le dessus sur les flingues depuis belle lurette. Le Rat y tient le micro comme Sergio la caméra et Pone y enfile le costume d’Ennio, le temps de 4 minutes 43 secondes.