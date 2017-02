Sameer Ahmad est Un Amour Suprême

Genèse d’une échappée « Laisse le flingue prend les cannellonis »

Ce n’est pas un secret : en tant que journalistes culturels – et êtres humains accessoirement, la vie nous amène parfois à côtoyer, hors du cadre professionnel, de près ou de loin, des artistes avec lesquels se crée une certaine affinité. C’est ainsi qu’une petite partie de la rédaction de l’Abcdr est régulièrement en contact avec Sameer Ahmad, rappeur largement référencé dans nos colonnes, auteur entre autres de l’album Perdants Magnifiques, son dernier en date. Le 13 mai 2016, alors que nous étions en plein débat autour du dernier morceau de ScHoolboy Q, Sameer m’envoie un texto à propos de tout autre chose : « Je te ferai écouter un duo de MCs à qui j’ai coproduit quelques prods. Ils sont vraiment cools. Super univers. Ils s’appellent Un Amour Suprême. » Sur le moment, je me dis que c’est sans doute une bonne nouvelle, mais pour dire vrai, l’information me passe un peu au-dessus. Sans doute un projet parmi d‘autres, peut-être intéressant qui sait, mais ce groupe au nom étrange et complètement inconnu au bataillon ne pique pas plus que cela ma curiosité. On repart sur autre chose. Sameer, de temps en temps, me fait écouter des instrus pour son futur projet qu’il travaille, semble t-il, en parallèle. Deux mois plus tard, il m’envoie une première maquette du groupe. À l’écoute du morceau, je crois d’abord à une erreur de sa part, je ne comprends pas. C’est la voix de Sameer qui sort de mes écouteurs. Lorsque, après un instant de réflexion, je lui demande si ce ne serait pas en fait lui, Un Amour Suprême, sa première réaction est de nier. « Non non ! … Bon OK, ça reste entre nous. En fait, Un Amour Suprême, c’est un groupe qui n’existe que dans ma tête. C’est mon Sergent Pepper Club Band à moi. »

Qu’est-ce qui pousse un artiste en place à se créer une nouvelle identité ? S’il est très courant dans le rap de s’inventer des alias, il s’agit généralement d’un simple surnom, sans autre volonté que de caractériser un peu plus l’artiste existant et qui ne prendra jamais la place d’un nom de scène déjà installé. Dans le cas d’identités plus poussées, deux exemples viennent généralement à l’esprit : Kool Keith devenu le cinglé Dr. Octagon, et MF DOOM aux personnalités multiples (Zev Lov X, Viktor Vaughn, King Geedorah, Metal Fingers). À chaque fois, le nouvel alias prend sur le pas sur le premier pseudo de l’artiste, et l’éclipse complètement le temps d’un morceau ou d’un album, pour développer de nouveaux univers et une toute nouvelle personnalité. Le cas d’Ahmad est peu différent cependant : il n’est ni schizophrène comme le premier, ni avide de personnages à incarner comme le second. En réalité, l’idée va germer en lui alors qu’il enregistre la suite de Perdants Magnifiques : même ambiance, même phases, mêmes automatismes… Sauf que voilà, Ahmad ne veut surtout pas sortir un PM2. Alors qu’il songe à voyager pour trouver l’inspiration, pour ramener une ambiance différente, c’est finalement devant un documentaire au sujet d’un célèbre album des Beatles, The Making of Sgt Pepper, que la solution s’offre à lui. Comme eux, il doit créer une nouvelle entité artistique pour mieux repartir de zéro et se libérer de ses faits d’armes précédents. C’est ainsi que naissent Ezekiel et Jovontae du groupe Un Amour Suprême, deux jeunes rappeurs de Montpellier aptes à lui offrir la fraîcheur et la liberté qui n’étaient plus siennes.

Dès août 2016, un teasing se met en place autour de cette idée et un compte « Un Amour Suprême » est créé sur Facebook. Quelques photos de vieux magazines de skate, vintages et bariolées, sont publiées puis partagées sur le compte d’Ahmad, accompagnées de la mention « Sameer Ahmad présente ». Parmi les quelques visages entraperçus, les aficionados de la planche à roulette auront peut-être reconnu les jeunes Paolo Diaz et Ray Barbee : deux skateboarders adeptes du freestyle, qui sévissaient dans les années 80/90 et vont servir de modèles physiques respectivement à Ezekiel et Jovontae. Rien d’étonnant quand on sait qu’Ahmad est lui-même fan de skate et que son troisième album a pour titre Justin Herman Plaza, célèbre place de San Francisco connue pour avoir donné naissance à tout un pan du skateboarding moderne. Suite à cela peu de nouvelles, jusqu’au mois de décembre où un statut vient donner un semblant de concret : « Jovontae d’Un Amour Suprême aura son Extended Play. » Le groupe va donc débuter sa carrière par un album solo. Un choix qui fait sens pour deux raisons. La première, évidente, est d’ordre pratique : Ahmad ne peut/veut pas rapper avec deux personnalités différentes sur tout un projet (même si il le fera le temps d’un morceau). La seconde : cela va lui permettre de développer deux univers distincts et de chacun les approfondir pleinement. Attention : il ne faut pas croire cependant qu’Ezekiel et Jovontae sont des personnages particulièrement creusés comme les alias d’un MF DOOM. Tout au plus Ahmad leur a donné un âge (tous deux vingt ans, soit bientôt le sien après addition) et des origines un peu baroques (Spanish Harlem, l’Ethiopie, l’Australie Aborigène) qui sont là pour lui permettre d’amener sur disque un nouvel univers, bien différent de ce qu’il a pu proposer jusqu’alors. Autrement dit, Un Amour Suprême n’est nullement un concept en soi : c’est un moyen de création.