Sameer Ahmad est Sitting Bull

« Sitting Bull » est le nouveau morceau de Sameer Ahmad. Pow-wow autour du feu pour revenir, en détails et en sa compagnie, sur les phases les plus marquantes sorties de son calumet.

Sitting Bull, né vers 1831 dans le Dakota du Sud, est un chef Sioux connu notamment pour avoir remporté la bataille de Little Bighorn face au général de cavalerie américain George Armstrong Custer. Aujourd’hui, « Sitting Bull » devient aussi le titre d’un morceau de Sameer Ahmad. Ce n’est pas la première fois que le rappeur montpelliérain invoque une figure historique dans sa musique. Il y a eu Barabbas, voleur bénéficiaire du privilège pascal, qui a regardé le Christ se faire crucifier à sa place et qui avait fait l’objet d’un morceau portant son nom. Il y a eu également le buste de Sargon d’Akkad, souverain de la Mésopotamie du XXIIème siècle av. J.C., qui ornait la pochette de Perdants Magnifiques. Ce goût pour l’histoire, Sameer Ahmad s’en sert surtout pour extrapoler des idées, des images, parfois des sentiments plus personnels, qui apparaissent dans ses textes sous la forme de références littéraires, géographiques, cinématographiques ou musicales. « Sitting Bull » ne fait pas exception à la règle : le morceau regorge de clins d’œil et de citations plus ou moins obscures, qu’il appartient à chacun de retrouver et d’interpréter selon sa propre expérience.

Produit par Pushaman, LK de l’Hôtel Moscou et Skeez’up, « Sitting Bull » et ses chants indiens s’apparente à une déambulation dans l’esprit d’Ahmad, une transe vaudou presque, emplie de vapeurs d’herbes de Jamaïque et de cigares Cubains. Dans le clip réalisé par Tommy Fischer (déjà auteur de ceux de « Drago » et « Un amour suprême, pt.1 »), Sameer Ahmad, ambiance nocturne à la HBO, apparaît en lévitation au milieu d’un pont. Image adéquate pour celui qui, au fil de sa discographie, s’est construit un édifice de références qui se répondent, comme un puzzle, de textes en textes. Dans « Sitting Bull », on retrouve ainsi les sparring-partner de « Berceuse Babylonienne », le Biggie Small de « Drago » ou encore le cyclope de « F.451 ». Et pour (un peu) dissiper la fumée plutôt dense de ce calumet, Ahmad a accepté de revenir sur quelques-unes des phases les plus marquantes ou les plus intrigantes de ce nouveau morceau, le premier d’une série de maxi à venir. Il est parti de Bagdad comme l’écriture, il s’est promené autour du globe, pour atterrir sur le sol d’une réserve indienne. Et depuis son tipi, il raconte quelques étapes de son voyage.

« Clic clic boom, que Sitting Bull nous goom Clint Eastwood »

La base du morceau, c’est de partir sur des idées assez enfantines. Sitting Bull contre Clint Eastwood, c’est les Indiens contre les cow-boys. Et ces choses enfantines peuvent généraliser, par extrapolation, des situations plus complexes et politiques. On peut parler par exemple d’un peuple tibétain, palestinien, de ce qu’il se passe au Yémen, en Bolivie, ou encore au Mexique. Tous ces peuples pourraient représenter les Indiens, puisque d’autres se sont aussi appropriés leurs terres. De notre côté, le héros qu’on nous a tous fabriqué, c’est celui de l’Amérique : le cow-boy. Clint Eastwood est emblématique du cow-boy, tout en étant un cas particulier parce que ce n’est pas un cow-boy à la John Wayne, au contraire même. Mais Clint Eastwood, c’est aussi Dirty Harry et plus tard le réalisateur de films comme American Sniper. Donc même Clint Eastwood qui était l’anti John Wayne a finalement été rattrapé par cela. Et il collait parfaitement avec la rime. [Rires]

« À l’endroit de ton placenta, j’y loge tout mon love, improvise un berceau sur mon avant-bras »

J’improvise un berceau sur mon avant-bras, c’est que je me sens à nouveau prêt pour être père, pour accueillir un enfant. C’est aussi par rapport à tout ce qui m’est arrivé l’année dernière. Je me suis réinventé, dans la vie de tous les jours. L’année dernière a été vraiment une sale période, j’ai eu une maladie de merde, depuis j’ai appris à aimer à nouveau des choses plus enfantines, à me faire plus plaisir, à plus profiter des choses simples.

« Vapeurs chamaniques où mes humeurs se baladent »

« On lit peu on prie mal, pour ça que Dieu nous donne pas la pluie » J’étais à Essaouira. Mon beau père était là et voulait acheter une veste. Il trouve quelque chose et il demande au gars si la poche est vraie. Le gars lui dit que oui, mon beau père vérifie et découvre que c’est un mytho. Et là mon beau père a regardé le vendeur et lui a dit : « Mais pourquoi tu me mens ? C’est à cause de mensonges comme ça que Dieu ne nous donne pas la pluie. Cette phrase m’a marqué, je l’ai volée à mon beau-père. [Rires]



La danse de la pluie, les sorciers, les chamanes, je m’y retrouve complètement. Dans les nouveaux morceaux à paraître, tu en as un titré « Papa Legba ». Papa Legba est quelqu’un de très présent dans le vaudouisme haïtien, particulièrement celui implanté dans le sud des États-Unis. C’est d’ailleurs à lui que Robert Johnson a vendu son âme, et non au diable comme tout le monde le croit. Je ne sais pas si c’est pour exorciser des choses que je fais ces titres, mais en tous cas, je suis content de dédogmatiser des religions monothéistes quand elles sont apprises par cœur. Quand tu t’intéresses à toutes ces spiritualités ou pratiques religieuses, tu réalises qu’elles sont importantes, qu’elles ont des légendes communes aux nôtres malgré leur aspect folklorique. D’ailleurs Lourdes est aussi quelque chose de complètement chamanique et folklorique. Tu peux croire en tout en fait. C’est ça qui m’a intéressé, dépasser le folklore apparent, rester spirituel, mettre le doigt sur la force de l’esprit, que toutes ces spiritualités recherchent finalement.

« Mes prières se pavanent chez un fumeur de havanes »

C’est dans la continuité de ce que je disais. C’est pour ne pas dire Dieu, tout simplement. L’expression n’est évidemment pas de moi mais de Gainsbourg. [Issue du morceau « Dieu est un fumeur de havanes », NDLR] Le morceau de Gainsbourg est mortel. Dans le clip d’ailleurs, c’est Catherine Deneuve qui fume un havane, et pour moi, c’est elle qui symbolise Dieu à ce moment-là. Dieu, inconsciemment, on se le représente toujours au masculin. Alors que Dieu est asexué. Mais tout le monde l’associe pourtant à un homme. Dans un autre morceau qui va sortir, je dis « Ezekiel m’a dit : sache que Dieu est grande ». Mes morceaux se répondent souvent entre eux, mais surtout, cette asexualisation de Dieu, c’est pour insister sur le fait que ça nous dépasse, que c’est plus grand que nous.

Le fumeur de havanes, le cigare en bouche, c’est aussi une image du mafieux, du vieux bouge où se trament des choses louches. Les gens qui ne connaissent pas la chanson de Gainsbourg vont penser que je suis dans un vieux bourbi avec un vieux parrain, dans un lieu de perdition. Quand tu ne connais pas la signification divine de la référence au fumeur de havane, tu peux croire que je suis dans un tel lieu, et ça crée une toute autre association d’idée : « Hey mais il est dans un lieu de dépravation et il prie ? » Ça fait que tu peux me juger en ne connaissant pas la référence au fumeur de havanes, penser que je blasphème, que je prie dans un bistrot entre le diable et des histoires de cul. Mais en fait, quand tu découvres qui est le fumeur de havanes, tu vas me juger différemment, comprendre que je suis à côté de Dieu. C’est à l’image de la société où tu es très vite jugé sur des propos qui n’auraient qu’une grille de lecture et où n’importe quoi va déplacer en permanence le curseur du jugement.