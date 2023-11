1990 – 1999, une mixtape de rap français

Faire un livre sur les années 1990 du rap français, ce n’est pas par goût pour la nostalgie. C’est d’abord par goût pour la musique, d’une musique même. Celle qui durant dix ans s’est découverte, s’est répandue dans l’Hexagone et s’y est même professionnalisée tout en s’émancipant progressivement de son mirage américain. Jusqu’à s’imposer à toute une génération.

Parler de dix années de rap français autour de 200 disques, accompagnés de dizaines et dizaines de références complémentaires disséminées un peu partout sur 256 pages, c’est aussi remettre la critique musicale au cœur de l’exercice. Parce que c’est finalement là la meilleure façon de parler de son. Qu’ils soient des albums mythiques ou des maxis obscurs, des mixtapes underground ou des compilations fondatrices, que renferment tous ces disques et cassettes sortis dix ans durant ? De 1990 à 1999, qu’est-ce qui a fait d’artistes aussi opposés que MC Solaar et NTM des icônes désormais élevées au rang de pop culture de la musique française ? Qu’est-ce qui différencie le flow de Fabe sur son premier album en 1995 de celui de son troisième sorti en 1998 ? Qu’est-ce qui fait du son produit par Guts une exception dans l’Histoire du rap français ? Comment la radicalité d’Assassin et de son leader Rockin Squat a évolué en dix années, avec autant de révolutions sonores qu’un line-up mouvant ? Que disent d’Akhenaton toutes les facettes qu’il a révélées au public, se métamorphosant en solo ou avec IAM de disques en disques ? Pourquoi l’arrivée de DJ Mehdi aux machines a ouvert des horizons pas seulement à la Mafia K’1 Fry mais aussi à la décennie à venir, tous genres musicaux confondus ?

Bref, faire un livre sur une décennie de rap français, c’est avant tout parler de ce qu’il est intrinsèquement : un courant musical à part entière, avec son histoire, son parcours, sa lumière et ses parts d’ombre. Comme toute musique, il a ses inventions sonores, ses thèmes de prédilection, ses obsessions et même ses pêchés, parfois mignons mais pas toujours. En somme, tout ce qui fait la richesse d’un genre musical, aux identités multiples. Tout ce qui donne naissance à des réussites discographiques parfois aussi inattendues qu’ elles sont devenues intemporelles, sans parler des moments de grâce mythiques car sans lendemain. Et quoi de mieux qu’un mix pour illustrer tout cela en complément d’un livre ? Rien. Rien de mieux même, surtout quand ce mix est signé Slurg & Bachir qui, sur microsillon, sont à l’Abcdr ce que ses rédacteurs sont derrière un clavier. Des collègues, des homologues, des frères, qui disent la même chose avec un saphir que ce que nous disons avec un stylo. Seuls les outils diffèrent, tout le reste nous rassemble, et c’est pour cela qu’en 90 minutes, les deux DJs répondent en musique à la même question que celle qui a animée la rédaction 256 pages durant : comment le rap a pu évoluer en une dizaine d’années et avec quels disques le montrer ?

Pour eux, cette métamorphose s’exprime en une sélection de près de 60 titres qui se nourrissent les uns les autres. Tous sont à leur manière iconiques de l’époque. Par leurs auteurs et leurs sonorités évidemment. Par leur influence aussi, mais surtout par leur glissement. Dans leur son, leur vocabulaire, et enfin leur propos, chacune de ces pistes dit quelque chose à la fois sur un mouvement culturel, mais aussi sur une époque où tout a été très vite. Paradoxe, tant les rappeurs y ont pourtant sué sang et eau pour être pris au sérieux et exister aux yeux du public. Les années 1990 vues depuis les années 2020 peuvent sembler une mutation ultra accélérée, une frénésie souvent qualifiée d’âge d’or, comme une grande promesse pour le siècle à venir. En réalité, tous les témoins de l’époque vous le diront : c’était difficile. Les extraits d’archives sonores choisis par Slurg et Bachir et qui parsèment ce mix le rappellent souvent d’ailleurs. Adversité autant qu’affirmation, voilà qui en dit long sur un mouvement qui prend la parole et se fraie un chemin dans le crépuscule du vingtième-siècle. Celui qui a posé les bases du monde d’aujourd’hui, pour le meilleur comme pour le pire.

De l’unité hip-hop revendiquée par les Nomad Sisters au dawa foutu par l’incroyable combinaison qui rassemble Dany Dan, Driver et Diam’s, de l’envie d’un monde meilleur prônée par Rockin’ Squat à l’anonymat des grandes villes raconté par Koma & Rocé, de la bonne humeur d’Alliance Ethnik aux mises en garde toastées par Raggasonnic ou Dady Yod, la mixtape 1990 – 1999 une décennie de rap français est plus que la bande son de nos 256 pages sorties ce 15 novembre aux éditions Marabout. Elle est le fil d’Ariane de la fin d’un basculement de millénaire autant que d’une musique, entre effervescence culturelle et perte de naïveté pour l’un comme pour l’autre. Ce fil, Slurg et Bachir le déroulent avec soin, mais sans prendre de précautions inutiles. Au contraire, ils s’en servent pour tisser une toile. Sonore évidemment, dans laquelle chaque morceau choisi apporte son lot d’images. Et à la fin de l’écoute, ce n’est rien de moins qu’un étendard qui apparaît. Celui d’une musique qui, depuis longtemps, n’est plus le phénomène de mode décrié à ses début, mais bel et bien un courant musical à part entière. À quoi le reconnaît-on ? Au fait qu’il ait une histoire. Avec nos DJs, laissez-nous vous en conter à nouveau un morceau.

Intro Nova

Lionel D – « Les années 80 »

IAM – « The Real B Side »

Suprême NTM – « Le monde de demain »

Assassin : « Esclave de votre société »

Dee Nasty & Nomad Sisters – « Guerrières pour la paix »

IAM – « Keep On Scratchin’ »

Idéal Junior – « La vie est brutale (live) »

Les Little & Manu Dibango – « Ressens le son »

B Love – « Lucy »

Ministere AMER – « Le savoir »

NTM – « Police »

Soon E MC – « Abattu à mort »

Guru & MC Solaar – « Le bien, le mal »

Lucien – « From a Town Called Paris »

Schkoonk – « Après la pluie »

Fabe – « Je n’aime pas »

IAM – « Reste Underground »

NTM – « Popopopo »

Expression Direct – « Mon esprit part en couilles »

Sté – « Trop dur pour un seul homme »

Alliance Ethnik – « Jamais A L’heure »

Manu Key & Dany Dan – « Gravé Sur Tes Shoes »

Raggasonic – « Sors avec ton gun »

Daddy Yod – « Delbor »

Nuttea – « La compétition »

Different Teep – « Tu connais l’histoire (J’arrive flow Part 2) »

Fabe – « Le Choix des armes » feat. Koma

Yazid – « La Relève » feat. Ekoué, Kal, Rhazi, Maestro, Gwen, Ahlilou, Squal, Koma

Lone & Busta Flex – « Je représente »

Busta Flex – « Hiphopcryt »

Mysta D., 113 & Kery James – « Dans ta race »

Idéal J – « Vie de malheur »

Shit Squad – « Megotrip »

Koma & Morad – « La Vie de quartier »

3ème Oeil – « America »

Lunatic – « Les vrais savent »

Beat de Boul – « Dans la sono »

Pit Baccardi – « Coté obscur Connexion »

La Mixture – « MICRO »

Doc Gyneco – « Dans ma rue »

La Cliqua – « Apocalypse »

113 – « Association »

Passi – « Le keur sambo » feat. Stomy Bugsy

Julio – « Vous les femmes » feat. Stomy Bugsy

Doc Gyneco – « Arrête de mentir » feat. Ärsenik

Driver – « On fout le dawa » feat. Dany Dan & Diam’s

Expression Direkt – « 78 » feat. Big Red

Psykopat – « Politik Street remix » feat. Ekoué & Yazid

Koma – « Un parmi des millions » feat. Rocé

113 – « Tonton du blend »

Saian Supa Crew – « Abécédaire des cons »

1990-1999, une décennie de rap français est disponible en librairies depuis le 15 novembre. Vous pouvez également le commander en ligne :