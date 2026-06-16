DJ Stresh – 25 ans de l’Abcdr du Son
Il y a un peu plus de six mois, l’Abcdr du Son fêtait ses 25 ans le temps d’une soirée complète à la Flèche d’Or à Paris. DJ Stresh prolonge un peu plus ce moment avec un mix d’une heure réunissant des artistes de la soirée, et ses coups de cœur.
En novembre dernier, la rédaction de l’Abcdr du Son célébrait ses vingt cinq années d’existence le temps d’une soirée complète à la Flèche d’Or. Le 22 novembre 2025, une dizaine de rappeurs et rappeuses et des DJs se sont ainsi succédé.e.s sur scène, pour venir fêter le quart de siècle de notre média, le temps d’une nuit portée sur le rap. Parmi cette programmation, DJ Stresh devait être de la fête, et n’a finalement pas pu être présent. Une absence que le DJ, passé en interview sur le site à l’été 2016, vient rétablir le temps d’un mix, mélant à la fois des artistes de la programmation ce soir-là, et ses coups de coeur personnels. Une bonne trace musicale de cette soirée à part dans l’histoire du site.
- Oks rouge & Larry Koubiak – Macadam Cowboy
- Nes – Lawson Theme
- Jeune LC – Memphis
- CHAM Rapper – Apex
- Grand Bazaar, Tedax Max & M.A.M – Saison Régulière
- Jungle Jack & JeanJass – Peintures Rupestres
- Just Music Beats & Tookie ft Ice Crimi – Tim Boots & Yankee Cap
- Bruck – Airbnb à Copenhague
- Grand Bazaar & Joe Lucazz – Crazy Joe
- Tedax Max – Dernier Prêche
- Veust & Grand Bazaar – Vanessa
- Ledouble & Grand Bazaar – Pelican
- Sameer Ahmad & Grand Bazaar – Menthe Fraîche
- Ron Brice – Sages Po
- Eloquence, Infinit’, Tedax Max & Just Music Beats – Tapper Sur Les Tempes
- Hologram Lo’, Huntrill & Tedax Max – Tarif Groupé
- Amnez – Cicatrices
- Caballero, JeanJass & Grand Bazaar – Roi Mages
- Hologram Lo’ & Huntrill – a.k.a MARGI
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