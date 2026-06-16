DJ Stresh – 25 ans de l’Abcdr du Son

Il y a un peu plus de six mois, l’Abcdr du Son fêtait ses 25 ans le temps d’une soirée complète à la Flèche d’Or à Paris. DJ Stresh prolonge un peu plus ce moment avec un mix d’une heure réunissant des artistes de la soirée, et ses coups de cœur.

En novembre dernier, la rédaction de l’Abcdr du Son célébrait ses vingt cinq années d’existence le temps d’une soirée complète à la Flèche d’Or. Le 22 novembre 2025, une dizaine de rappeurs et rappeuses et des DJs se sont ainsi succédé.e.s sur scène, pour venir fêter le quart de siècle de notre média, le temps d’une nuit portée sur le rap. Parmi cette programmation, DJ Stresh devait être de la fête, et n’a finalement pas pu être présent. Une absence que le DJ, passé en interview sur le site à l’été 2016, vient rétablir le temps d’un mix, mélant à la fois des artistes de la programmation ce soir-là, et ses coups de coeur personnels. Une bonne trace musicale de cette soirée à part dans l’histoire du site.