UFO Fev, Harlem hustle

Un après-midi ensoleillé d’automne à Astoria, quartier de classe moyenne du Queens, New York, à la terrasse d’un bar qui pratique des prix prohibitifs. UFO Fev se présente discrètement avec bob vissé sur la tête, t-shirt blanc immaculé, pull attaché autour du cou, et paire d’Air Max aux pieds. Il pourrait presque faire penser à un rappeur français de la fin des années 90, mais il vient des cités Thomas Jefferson dans l’est d’Harlem, aussi appelé El Barrio, de par sa large communauté portoricaine. La présence timide de l’artiste au premier abord et sa carrière démarrée sur le tard, recouvrent pourtant une discographie déjà riche. Rimeur adolescent au début des années 2000, c’est seulement au cours de la décennie suivante qu’il va franchir la frontière entre rappeur de terrain et acharné de studio. Originaire du même quartier que le rappeur Black Rob, et amateur de rap chevronné depuis toujours, il a su faire sa place, et se rapprocher de têtes d’affiches comme Statik Seletah ou même Fat Joe. Sur fond d’affirmation de soi, de rap réaliste et d’une part de conscience politique, UFO Fev entretient une technique acérée qui rappelle les styles de Big L ou de Cam’ron à ses débuts.

Abcdrduson : Le rap, c’est venu comment pour toi ?

UFO Fev : Je suis né dans les années 80 à East Harlem, j’ai grandi dans les années 90 et les années 2000. À chaque fois que j’étais dehors, et qu’il y avait de la musique, c’était du hip-hop. Il y avait toujours des mecs en train de rapper. Tout ça était déjà là quand je suis né. J’ai juste de la chance d’être de New York, et plus particulièrement des quartiers HLM d’East Harlem. Je devais avoir 16 ou 17 ans, au début des années 2000. C’était une grosse période pour la ville : les mixtapes de 50 Cent, c’était le feu. Il y avait aussi The Diplomats, Fat Joe. Dans mon quartier, il y avait des vendeurs de rue. Ils vendaient des CDs. Je pouvais rester devant mon immeuble, la musique venait à moi. Parfois, le mec qui vendait les t-shirts avait des enceintes avec lui, et balançait du son, il te vendait aussi des mixtapes. Avant de rapper, j’étais fan de cette musique. Je connaissais tout. J’étais un hip-hop kid. Black Rob habitait à côté de chez moi. Quand il a signé un contrat en maison de disque, et qu’il a commencé à se faire connaître, c’était un événement. Sinon, en ce qui me concerne, j’ai commencé à rapper après une blessure au basket dans mon adolescence mais j’ai vraiment pris la musique au sérieux vers 2016.

A : C’est Black Rob qui t’a donné ton surnom ?

U : Mon père et Black Rob étaient proches. Rob m’a vu grandir. C’est au-delà du rap, c’est le quartier. Un jour je me balade au milieu des dealers, des vieilles dames et des gamins de mon âge, et je croise Rob. Ce jour-là, c’était juste un échange de courtoisie, il était déjà célèbre à cette époque. Il me demande des nouvelles de ma famille, puis il me balance : « I heard you got a little fever » (« il paraît que t’es chaud en ce moment »). J’ai rougi, j’étais un peu nerveux parce que je n’essayais même pas de devenir rappeur à proprement parler. À cette époque (avant le web tel qu’on l’utilise aujourd’hui) dire que tu allais faire du rap, c’était abstrait. Il fallait quelqu’un pour investir dans ce que tu faisais. Le marché indépendant, c’était compliqué, faire des vinyles, etc. J’étais juste bon en rap, et c’était venu jusqu’à ses oreilles. Cette idée de la fièvre, je me suis dit que c’était moi, j’avais trouvé mon blase. Et le côté ovni (UFO) parce que plus jeune, je n’avais pas une grande popularité, et de fait quand je me mettais à rapper dans des soirées, des événements, des cyphers, les gens étaient très surpris, ça faisait beaucoup d’effet, comme si ils apercevaient un ovni. Et ils voyaient bien que j’étais un jeune Portoricain qui trainait dehors, et que je ne racontais pas des conneries. Ça bousculait mon auditoire. Je ne faisais pas de Reggaeton. C’était du pur hip-hop.

A : Quels sont les rappeurs qui t’ont le plus influencé ?

U : Il y a des références qui sont évidentes : Biggie, Jay-Z, Nas. C’est le Mont Rushmore. Puis il y a Big Pun, Cam’ron, DMX, Jadakiss, Black Rob. Mais mon préféré de tous les temps, c’est Beanie Sigel. Il était très habile, mais toujours dur, très direct. Et c’est comme ça avec beaucoup de rappeurs que j’apprécie. Des mecs avec beaucoup d’esprit, et en même temps très cash. Ils ne vont pas se contenter de te raconter qu’ils vendent de la drogue, il y aura toute une histoire avec. Des grands raconteurs d’histoires mais aussi des faiseurs de rimes de haut niveau. Comme Ghostface ou G Dep également. Même Cam’ sur son premier album Confession Of Fire était fort côté storytelling. Slick Rick est un autre grand narrateur. J’aime aussi des rappeurs du sud, Jeezy, et Rick Ross qui est un lyriciste très affûté. Clipse également, c’était ma came. Dans le même genre, j’aimais bien Philly’s Most Wanted. Les plus jeunes comme Kendrick ou J Cole ont des plumes exceptionnelles mais ne cochent pas toutes les cases selon moi. J’ai besoin de sentir la rue dans la musique d’un rappeur, comme avec Prodigy. J’ai besoin de sentir la souffrance qui passe à travers l’écriture. Il faut aussi avoir de la versatilité, et que les gens puissent s’identifier ou se projeter dans ce dont tu parles. Il faut que ça soit crédible. Faut en imposer. C’est tout ce qui fait qu’un rappeur peut être important pour moi. C’est ce qu’on retrouve chez Griselda par exemple. Ces mecs ont vraiment vécu ce qu’ils racontent mais c’est toujours divertissant. Ce genre d’esthétique qu’on retrouve aussi chez Roc Marciano, Pusha T. C’est ce rap là que j’écoutais en grandissant. Et ce n’est pas du chauvinisme de la côte est, on retrouve ça chez des artistes de la Côte Ouest : Ice Cube, The Game, Drakeo The Ruler. Et dans le sud, j’adore Scarface aussi.

A : Il y a un moment où les producteurs Cool & Dre ont commencé à faire attention à ta musique, comment s’est faite la connexion ?

U : J’ai sorti un titre qui s’appelle « Mr. Nice Guy » en 2016, c’est sur mon EP Camouflage, c’est produit par BackPack Beatz, un beatmaker de Floride. Ce morceau avait un petit buzz via Instagram, pas mal de gens faisaient des repost. Et c’est venu jusqu’aux oreilles de Cool & Dre. Ils ont trouvé ça mortel, et sans même que je sache, ils avaient déjà joué le morceau à Fat Joe. Quand ils m’ont appelé, ils m’ont demandé sur quoi je travaillais à ce moment-là, et à vrai dire, pas grande chose. Donc peu importait la proposition, j’étais partant. C’est là qu’ils m’ont proposé de rencontrer Joe.

A : C’est à cette période là que vous avez enregistré « Fentanyl Flow » produit par Cool & Dre ?

U : Oui, j’allais aussi aux sessions d’enregistrement de Joe, je l’observais travailler. J’essayais d’être attentif à ce qu’il faisait, en particulier les titres qui sont susceptibles de devenir des gros singles, des hits. Joe sait faire ça. Ça m’a inspiré dans ma façon de travailler, avec mon équipe. Chaque nouveau titre peut amener un nouvel auditeur, un nouveau fan. Et même si certains me suivent depuis Camouflage, j’essaie de me donner de nouveaux défis à chaque nouvelle sortie. Ça peut être un passage radio, par exemple, comme un freestyle sur On The Radar. Aussi, j’estime avoir perdu beaucoup de temps. Pendant une longue période, je n’ai pas sorti de musique, donc je sors tous mes enregistrements. Tout est réfléchi. J’ai pas 400 démos en stock.