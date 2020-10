Au cœur d’un Brooklyn en pleine ébullition drill depuis fin 2016, Michael « Sheff G » Williams occupe une place à part. Loin d’être une superstar à la Pop Smoke, le jeune homme de 22 ans n’est pas non plus un hitmaker confirmé comme Fivio Foreign. Il est pourtant un des précurseurs de cette scène avec son disstrack macabre « No Suburban » qui participe à ouvrir la voie dès 2017 au recours à des beatmakers britanniques. AXL Beats, Yamaica et 808 Melo sont autant de noms qui se retrouvent aujourd’hui à la production d’une grande partie de la musique émergeant des rues de Flatbush, Brownsville ou Canarsie. La quadrilogie « Panic » de Sheff G peut même se targuer d’avoir atteint le statut de classiques locaux, leur auteur fournissant à de nombreux homologues – au premier rang desquels Pop Smoke – des cadences et des placements à réutiliser jusqu’à la nausée. Voilà pourquoi le parallèle avec « Kill Shit » de Lil Herb, inspiration majeure de Sheff G, mérite d’être dessiné toutes proportions gardées dans leur apport respectif à l’esthétique de Chicago pour l’un et de Brooklyn pour l’autre. Pourtant, dès novembre 2018, « Flows » est un contre-pied à l’univers dessiné jusque-là. Son ambiance moins agressive, et définitivement mélancolique, marque la volonté de son auteur de se démarquer du reste de la meute bien avant l’explosion de la scène aux yeux du grand public. Une direction affirmée à l’été 2019 avec The Unluccy Luccy Kid, première mixtape à l’atmosphère pesante.

C’est sur cette base que Sheff G construit son premier album au titre évocateur et ambitieux : One and Only. Des fondations posées quasi exclusivement par Great John, un beatmaker du New Jersey qui marie des éléments rythmiques propres à la drill made in UK avec des mélodies lancinantes. Sur une symphonie nuancée de noir et de gris, le natif de Flatbush met à profit sa voix de crooner profonde mais encore juvénile. L’enchaînement des six premières pistes semble se faire sans interruption, aidé par un format très court qui se résume souvent à deux refrains encadrant un unique couplet, comme autant de balades qui racontent la solitude, la paranoïa et l’adversité. Le propos n’est certes pas novateur mais a le mérite d’être amené avec une cohérence musicale évidente. C’est que Sheff G alterne avec une fluidité assez fascinante entre le chant et une voix plus rugueuse et tranchante. Une pleine maîtrise de son art et de son organe vocal qui prend toute sa mesure sur un « Michael » aux allures de marche funèbre. Une respiration apeurée y devient un élément à part entière de lyrics fredonnés, puis assénés avec violence dans la même mesure. Les mots sont en fait presque secondaires tant l’emphase est mise sur ces variations vocales fréquentes et subtiles.