Theodora, rêves de boss

T : Carrément. La Réunion par exemple m’a beaucoup marquée musicalement, c’est un des endroits où j’ai le plus senti que c’était quelque chose d’important. Pareil avec la Grèce : ils travaillent beaucoup avec des samples de voix là-bas, et les gens ne doivent pas le voir dans le travail qu’on fait avec mon frère, mais on s’inspire de ça. C’est un pays avec des chanteuses qui ont des vraies voix fortes, qui se font aussi souvent sampler. On a toujours eu envie de faire un morceau inspiré de la musique grecque actuelle, un peu à la Marina Satti . Mais on n’y est pas encore totalement arrivés.

T : Le premier, ça devait être La Fouine quand j’avais six ans en arrivant en France. Il y a ensuite eu XV Barbar, ça m’a permis de faire des ponts et de découvrir PSO Thug, que j’ai beaucoup écouté. Et j’ai enchaîné avec Young Thug, Drake, The Weeknd. Mais mon père écoute aussi du rap. Il aime bien Green Montana par exemple. Ce n’est pas commun pour son âge. [rires] Globalement, j’ai toujours été 50% rap et 50% autres musiques dans ce que j’écoute. J’ai aussi découvert beaucoup de musique en regardant la télévision, ça m’a ouverte à plein de choses. Quand ça a été la mode du rock par exemple, je m’y suis intéressée grâce à ça. Mais la première artiste dont j’ai vraiment été fan, c’était Rihanna. A : Est-ce que le fait d’avoir vécu dans des pays différents, ça a eu un impact sur ton ouverture musicale ?

Theodora : J’ai écouté beaucoup de musique depuis que je suis petite parce que je suis passée par beaucoup d’endroits différents. Mes parents ont été réfugiés politiques, on a vécu en Suisse, en Grèce, au Congo, à La Réunion, puis à Bordeaux, Rennes et Saint-Denis. Et ça m’a vraiment impactée musicalement, parce que mon père avait le réflexe d’écouter la musique de chaque pays où on était à chaque fois. Donc il m’a inculqué cette culture d’écouter plein de choses différentes.

Derrière les sonorités rap, pop, afro ou même chanson de BAD BOY LOVESTORY se cache en effet l’exigence inlassable de Theodora et son frère (le producteur Jeez Suave) depuis deux ans. Une alchimie sonore déjà entraperçue sur leurs deux premiers EPs en 2023 qui prend une toute autre ampleur sur ce nouveau format long : encore plus poussée, ambitieuse, et variée, cette mixtape – réalisée avec d’autres compositeurs cette fois-ci – montre finalement que d’une base initialement liée au rap ou au moins à ses méthodes, Theodora peut faire à peu près tout ce qu’elle veut. Une capacité à s’inspirer de tous les genres pour raconter son histoire qu’elle a expliqué à l’Abcdr du Son le temps d’une heure. Entre amour du rap et désirs de repousser les limites sonores de sa musique.

Dans sa musique comme dans sa manière de penser, Theodora semble se baser sur deux piliers : la confiance et la créativité. Une constante qui, à force de travail, semble commencer à payer. Le jour de notre rencontre, BAD BOY LOVESTORY , sa première vraie mixtape, n’est pas encore sortie. Pourtant, un réseau social nommé TikTok commence de son côté à faire exploser un de ses extraits : « KONGOLESE SOUS BBL ». Petit tube en puissance aux sonorités bouyon, le morceau est monté depuis le moment de cette interview dans le top 10 du réseau social ainsi que dans les tops des plateformes de streaming et – plus improbable – a fini par entrer en diffusion sur Skyrock . Une première victoire pour Theodora qui, en toute indépendance, vient peut être d’agiter les tops de fin d’année avec son 13 titres à la fois fun, coloré, et travaillé.

« Je me suis laissée un an pour essayer de faire quelque chose dans la musique. Et un mois avant les un an, “Le Paradis se trouve dans le 93” a fonctionné. »

A : Qu’est-ce qui fait qu’à un moment tu te lances dans la musique ?

T : J’ai toujours chanté et j’ai toujours dansé, depuis petite. Mon frère faisait des prods de rap avec un collectif et un jour il a une prod’ qu’il aime trop, sauf qu’elle n’est pas rap. Il vient me voir et il me dit : « Tu ne veux pas faire un son ? Franchement je te vois bien dessus. » Et j’ai répondu « Vas-y pourquoi pas. » On l’a fait, il y a eu des super bons retours, et je me suis rendue compte que j’aimais bien faire ça. Donc on a continué avec mon frère, et j’ai fini par réaliser que c’était ça que je voulais faire.

A : En décembre 2022, tu te fais vraiment connaître avec le morceau “Le Paradis se trouve dans le 93”. Ça a été un déclic important pour toi ?

T : En fait, ça a plus été une confirmation. J’étais en classe prépa ENS à Vannes en Bretagne, ça se passait bien, j’avais des bonnes notes, mais je me faisais un peu chier. Je me disais que j’étais un peu en train de mettre de côté mon rêve de vivre de la musique, alors que j’avais la sensation que c’était possible. On se débrouillait et on faisait des petits festivals en Bretagne avec mon frère, mais je n’avais pas vraiment quelque chose qui me prouvait que ça pouvait devenir sérieux. J’ai finalement décidé de revenir sur ma décision, j’ai quitté ma prépa’ et on est partis tous les deux vivre à Saint-Denis. Je me suis alors laissée un an pour essayer de faire quelque chose dans la musique : si au bout de cette période il ne se passait rien, j’arrêtais. Et un mois avant les un an, « Le Paradis se trouve dans le 93 » a fonctionné. C’était le premier clip qu’on faisait pour de vrai, on s’était donné une chance et ça a pris. C’est vraiment ce morceau qui m’a fait me dire que je pouvais foncer là-dedans.

A : J’ai l’impression que tout est allé très vite après pour toi. Il y a eu un engouement vraiment rapide autour de tes deux premiers EPs.

T : Oui et non, parce que quand je sors mon premier EP [Lili Aux Paradis Artificiels, en mars 2023, ndlr] c’est vrai que ça prend bien et il y a de l’engouement. Quand je sors le deuxième quelques mois plus tard, il y a les émeutes autour du décès de Nahel au même moment. Et en voyant ça, avec mon équipe on prend le parti pris de se dire : « Les gars, il se passe un truc un peu plus important que notre musique. Venez, on en parle vite fait, mais on en fait pas un événement comme on pourrait le faire. » Parce qu’en vrai c’était un sujet qui nous touchait tous et à ce moment-là, on ne voulait pas être du côté de ceux qui font la promotion de leur musique au lieu d’être avec le peuple. Donc au moment de la sortie, le démarrage n’est pas fou. Mais il y avait des choses plus importantes. Quand j’ai travaillé sur BAD BOY LOVE STORY ensuite, j’ai eu un peu peur que les gens m’aient oublié. Mais ce qu’il se passe actuellement avec « KONGOLESE SOUS BBL » m’a rassuré, on est vraiment contents. Je ne m’y attendais pas franchement. On va voir ce qu’il se passe autour du projet.

A : Justement, comment est-ce que BAD BOY LOVESTORY est né ?

T : Au début, je voulais sortir un tome 3 de Lili Aux Paradis Artificiels dans la continuité de mes deux premiers EPs. Et au fur et à mesure de l’enregistrement, j’ai changé d’avis. Les deux premiers EPs montraient beaucoup mon côté émotionnel et intime, mais dans la vie je suis aussi une meuf ghetto, qui parle mal, qui aime les mauvais garçons, et j’avais envie d’avoir un projet qui me ressemble en étant proche de la personne que je suis au quotidien. C’était le but de BAD BOY LOVESTORY. J’avais aussi envie de réapprendre à m’amuser en faisant de la musique, faire quelque chose de moins triste parce que je l’étais moins, sans forcément mettre en avant ma solitude ou ma mélancolie. Et musicalement, je voulais que ça représente ce que je suis en tant qu’enfant de la diaspora. Ce sont d’ailleurs les premiers mots que j’ai mis dans les remerciements de la version CD : je viens un peu de nulle part, je suis née en Suisse, j’ai beaucoup bougé, il n’y a aucun endroit où j’ai vécu plus de 4 ans, donc j’avais besoin de faire un projet qui mélange toutes mes inspirations. J’en parlais récemment avec mon équipe : j’aurais pu appeler ce projet 21 plutôt que BAD BOY LOVE STORY, avec du recul. Parce que c’est la vie d’une meuf en banlieue qui essaye de s’en sortir, et qu’il y a plein de thématiques de meuf de 21 ans dedans.

A : C’est la première fois que tu fais un format long. C’était quelque chose de nouveau ou de différent pour toi par rapport aux deux premiers EPs ?

T : Oui et c’était le gros pari, garder une identité ou un fil rouge. Au début je voulais que ça soit uniforme, mais au final je trouve que ça montre bien la palette de tout ce que j’aime et de tout ce que je veux faire. J’ai aussi dû m’ouvrir à d’autres compositeurs que mon frère, et ça m’a appris à travailler différemment. C’était un peu dur au début, mais j’ai pu rencontrer du monde. Et au final, ça m’a permis de vraiment savoir quelles étaient les racines de ma musique. J’ai vraiment pu mettre ça au clair dans ma tête avec BAD BOY LOVESTORY.