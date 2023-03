The Free, broder des rimes, tisser des liens

Il a fait ses armes dans le rap orléanais à la fin des années 90, a laissé sa marque dans l’underground parisien avec son groupe Stamina au début des années 2010, pour ensuite continuer son parcours en solo via le beau projet Les Minutes vides, en 2017. The Free a sorti en ce début d’année Filament bleus, un album singulier, savant mélange entre un rap musclé et une approche nuancée, accompagné par des productions du plus bel écrin.

Malgré un parcours en dents de scie, The Free a toujours su rebondir, et bien s’entourer pour mener ses projets à bout. Si cette fine plume du 18e arrondissement de la capitale a traversé différentes époques du rap, il s’est renouvelé avec le temps sans pour autant perdre de sa signature : une certaine intensité dans l’interprétation, un flow précis, et un soin apporté à l’écriture. Vingt-cinq ans de parcours qui racontent la scène d’Orléans, les hauts et les bas du rap français, l’importance des rencontres et des liens entres les personnes à travers la musique mais aussi les efforts des artistes indépendants pour entretenir leur passion et exister dans le paysage rap.

La scène rap d’Orléans à la fin des années 90

Il y a un groupe qui a été vraiment fondateur pour le rap à Orléans, c’est Riposte, ce sont eux qui m’ont donner envie de rapper. C’est un membre de ce groupe qui m’a invité pour la première fois sur Radio Campus Orléans, il s’appelait Flex, il était animateur de l’émission Hip Hop Alert. Vers 1997, lui et son groupe sortent une compilation qui s’appelle également Riposte, il y avait pas mal de collectifs qui étaient présents sur cette compil, ça nous a tous un peu libéré, et on s’est dit qu’on pouvait rapper sans forcément venir de Paris. Au même moment, je rencontre sept mecs, au lycée, et de freestyle en freestyle, dans les chambres des uns et des autres, on fini par constituer notre groupe, La Baraka. Avec le recul, c’était une époque incroyable, parce qu’il y avait beaucoup de naïveté, il n’y avait pas du tout de calcul. On aimait juste rapper, et on ne se disait pas qu’on aller réussir à en faire quelque chose. Orléans à ce moment-là, c’est une scène bouillonnante. En-dehors de Riposte et de notre groupe, il y avait aussi 18 Carats, une bande de kickers vraiment forts, qui nous impressionnaient, car même si on étaient potes, il y avait une petite rivalité sur le côté technique. On mettait beaucoup l’accent sur le flow, et eux aussi. On rappait ensemble parfois. Je me souviens aussi du groupe Inneffekt, il y avait beaucoup d’équipes qui rappaient dans cette ville, à cette époque. Avec La Baraka, on a fait énormément de concerts au niveau local, avant notre premier album, et c’est comme ça qu’on s’est fait connaître à l’échelle de la ville.

La Baraka

On a vendu tous les CDs de notre album À Suivre…. On était en total autoprod, on en a vendu pas mal localement. Comme ça faisait déjà un petit moment qu’on faisait des scènes, des mixtapes, on était attendu pour ce premier projet. L’essai s’est bien transformé, mais surtout au niveau régional. En 2000, il n’y avait encore que deux pôles : Paris et Marseille. Quand tu venais d’Orléans, c’était compliqué de se faire reconnaître, de passer de champion régional à prétendant au titre en championnat national. [Sourire] On avait beau être à côté de Paris, il y avait quand même une planète d’écart ou presque. Ce succès local nous permet quand même de faire pas mal de scènes : on va aller à Milan, à Munster, on va faire des dates à Paris, mais aussi en province, on fera même le Printemps de Bourges. Pour continuer dans la métaphore footballistique, ce groupe, c’était le centre de formation, c’est là où on a appris à construire un projet. On était huit, donc huit opinions différentes, avec le besoin de trancher malgré tout pour prendre des décisions, on voulait tous mettre notre grain de sel. Ensuite, en 2002, on va sortir une mixtape et un maxi vinyle. On avait beaucoup maquetté pour l’album.

Après la sortie d’À Suivre…, on voulait continuer à sortir de la musique, on n’avait pas mal d’inédits qui méritaient selon nous d’être sur disque. Et puis il y a tout ce qu’on aura fait aussi entre 2000 et 2002. Il y avait trente-cinq morceaux sur notre mixtape, un peu lourd à la digestion. [Sourire] On s’est dit qu’on allait tout sortir, et que ceux qui nous attendaient après l’album seraient bien servis. On a prospecté sur Paris pour essayer de choper un deal qu’on a jamais réussi à obtenir. On avait rencontré une meuf qui s’occupait d’un label de musique africaine, elle bossait avec un groupe de Côte d’Ivoire qui s’appelait Les Poussins Chocs. Et comme on ne connaissait absolument rien au business, on s’est dit qu’elle pouvait peut-être nous aider. Mais en fait pas du tout. Pour la suite, on a continué en indépendant, parce qu’on ne trouvait pas de deal. On n’avait pas l’aide qu’il fallait pour passer au stade national.

La Baraka - Quoi quoi

La rencontre avec Emoaine

Une fois que La Baraka a sorti ce maxi et cette mixtape, on s’est dit qu’il fallait se retrousser les manches et se remettre au boulot, avec l’idée de construire un nouvel album, mais on perd un peu en spontanéité. C’est une époque où pas mal de membres du groupe commencent à avoir des lectures du genre Bourdieu, Debord, Baudrillard. Et je les perds un peu, puisque je n’ai pas encore lu tout ça. Et à cette période, en gros, ça m’ennuie. On passe énormément de temps à discuter de ce qu’il faudrait qu’on fasse, et de moins en moins de temps à rapper. J’ai déjà déménagé à Paris, et je viens sur Orléans les week-ends. Je viens pour discuter de l’album, mais aussi pour rapper, mais on perd ce coté là de plus en plus. On doit être en 2003-2004, et sur Paname, il commence à y avoir pas mal d’open mics sur Le Batofar, et une autre péniche qui s’appelle Alterna. C’est des endroits où je me rends parce que j’ai envie de kicker et je me dis aussi que, de Paris, je pourrais peut-être trouver des plugs pour qu’on arrive enfin à trouver un deal. J’essaie aussi de convaincre le reste du groupe de venir sur la capitale. Je leur fais comprendre qu’ils sont en train de louper un truc de fou, parce que ça kicke, et qu’il y a une énergie ici, donc je leur dis « venez ! ». Mais à chaque fois je m’y retrouve tout seul. Certains sont restés sur Orléans, d’autre partis à Bruxelles.

Un jour, je croise un mec qui me taxe du feu, et c’est l’ami Emoaine. Il était aussi venu seul, sans son crew qui s’appelait Projet Illicite. Il me demande si je vais à l’open-mic au Batofar, je lui propose qu’on y aille ensemble. C’est l’occasion de s’écouter kicker, on apprécie le style de chacun, et on décide de garder contact. On se dit qu’il faut qu’on se présente nos équipes respectives. Il me propose de passer à Marcadet dans le 18e, où il a un home studio, c’est là que lui et les membres de son groupe se réunissent. Et là, je retrouve cette spontanéité que je recherchais. On se pose le samedi après-midi, on ramène des bières, on fume un peu, et puis on rappe. A force d’aller chez Emoaine le samedi, je vais rencontrer des potes à lui. L’un deviendra notre DJ, H-RAAF. L’autre, Lucas, deviendra réalisateur pour certains de nos clips dont « Lendemain de fête », titre qu’on a fait avec C-Sen. H-RAAF et Lucas, à force de nous voir rapper tous les week-end ensemble, ont finit par nous dire que nos styles étaient bien complémentaires, et que l’on devrait former un groupe. On se dit que c’est pas une mauvaise idée, on commence à avoir cinq ou six morceaux sous la main. On tâtonne sur le nom du groupe, on se met d’accord sur Stamina.