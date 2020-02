Maxo Kream, que la famille

Sur son deuxième album Brandon Banks, le rappeur texan Maxo Kream démêle le noeud de ses affaires de famille pour donner de l’épaisseur à ses histoires crapuleuses, leurs causes et leurs conséquences.

« Je suis déjà venu à Paris, avec mon père, mais j’avais deux ans, je ne me souviens de rien. » Derrière le flegme débonnaire de l’homme qui a déjà vu plus qu’il n’en faut en un peu plus d’un quart de siècle, il y a une pointe d’enthousiasme dans le regard et le ton de Emekwanem Ogugua Biosah Junior. C’est la première fois que le Texan passe dans la capitale française depuis qu’il est devenu Maxo Kream, rappeur au ton monocorde mais aux storytellings vifs et saisissants. De passage à Paris pour un concert donné début décembre au Nouveau Casino, le résident de Houston a joué le jeu de la promo, calée dans un petit lobby de son hôtel du côté de place d’Italie. Et malgré sa carrure imposante et sa mine renfrognée, Maxo Kream s’est montré disert pendant une demie-heure d’échange sur sa musique, son environnement familial et ses motivations.

Depuis sa première mixtape sortie en 2012 jusqu’à son dernier album en date Brandon Banks, sorti en juillet 2019, Maxo Kream s’est peu à peu forgé une solide réputation avec son rap rugueux, s’éloignant du folklore du rap texan des deux dernières décennies. La musique de Maxo Kream rappelle d’avantage les voies explorées par toute une scène psychédélique de la décennie écoulée, de Danny Brown (dont il a assuré des premières parties) au A$AP Mob en passant par le Raider Klan. La différence majeure avec ses artistes, c’est le contenu de ses textes, gorgés de son vécu de voyou des rues de Houston. Un passif qui a bien failli mettre un arrêt à ses ambitions dans la musique, lorsqu’il fut arrêté en octobre 2016. Affilié au Kream Clicc Gang, bande proche des 52 Hoover Gangster Crips de L.A. (gang auquel a été associé ScHoolboy Q), le rappeur texan a été accusé de prendre part à un réseau de traffic de drogue et de blanchiment d’argent, entre la Californie et le Texas. Il a finalement été disculpé, fait profil bas en 2017, et a depuis remis sa carrière sur de bons rails à compter de Punken, son premier excellent album sorti début 2018. Un disque dans lequel il raconte de manière réaliste ce milieu criminel dans lequel il a évolué et fait l’éloge des principes de loyauté qui soudent ses partenaires de crime.

Depuis Punken, il est beaucoup question de liens familiaux dans sa musique : ceux de sa famille adoptive créée dans la rue, mais aussi ceux de ses proches directs, parents, oncles et grand-parents. Une dynamique qu’il a poussé un peu plus avec Brandon Banks, dont le titre reprend le surnom de son père, immigré nigérian et arnaqueur notoire qui a fait des aller-retours en prison pendant la jeunesse de Maxo. Dans plusieurs titres de ce deuxième album aux ambiances plus feutrées et moins froides, Emekwanem Ogugua Senior est décrit en figure paternelle tout à la fois crainte, respectée, méprisée et inspirante selon les étapes de la vie de son fils aîné. Une plongée introspective sans faire dans le drame de famille, que le rappeur raconte aisément sur disque ou en entretien.

Abcdr du Son : Ton album Brandon Banks s’ouvre avec « Meet Again », une lettre adressée à certains des tes proches incarcérés. Alors que Punken démarrait avec « Work », où tu décrivais une vie qui aurait pu te mener vers la même cellule. C’était intentionnel de commencer avec « Meet Again » ?

Maxo Kream : « Meet Again » devait être la dernière chanson de l’album. Mais je venais tout juste de signer avec Roc Nation Management, donc Jay-Z a pris les rennes de mon projet. C’est Jay-Z qui a fait de « Meet Again » la première chanson de l’album, parce qu’elle l’incarne, elle plante le décor. Imagine à quel point ce morceau a eu un impact : je n’allais pas aller contre ce que me disait Jay-Z ! Donc on est partis là-dessus, et c’était une bonne idée, vraiment. Parce que je veux que toutes mes intros soient puissantes, marquantes.

A : Dans quel état d’esprit étais-tu avant d’enregistrer cet album ?

M : Je voulais m’y prendre comme je l’ai fait pour Punken, mais en ouvrant un nouveau chapitre. Tu as déjà joué à Grand Theft Auto ? Quand t’as fini le mode histoire, tu joues en ligne. Brandon Banks c’est la version en ligne de Punken : j’ai ouvert de nouvelles missions, avec un gameplay un peu plus avancé. C’est comme ça qu’on a bossé Brandons Banks. Surtout, j’ai beaucoup plus parlé de mon père, comme je parle tout le temps de lui de toute façon. Dans Punken, je parlais de ma famille en général, mais pour ce nouveau chapitre je voulais parler de mon daron, parce que je suis son junior. Si je suis junior, je suis lui. Si tu comprends qui il est, tu comprends qui je suis.

A : À quel moment as-tu réalisé que tu étais comme lui ?

M : Sûrement quand il a été en prison la deuxième fois. J’étais alors plus mûr. La première fois qu’il a été en taule, j’avais genre 11 ou 12 ans. Il est sorti, j’en avais 15. Puis il y est retourné quand j’ai eu 17 ans, et a été libéré quand j’en avais 22. Donc, à 22 ans, j’ai vu les ressemblances entre lui et moi : la colère, les hurlements, mais aussi le charbon. C’est à ce moment que les choses se passaient pour moi : vouloir rester frais, les meufs, les caisses. On a beaucoup en commun.

A : Dans les premières chansons, tu décris ton ressentiment pour lui, mais sur la fin de l’album, avec le morceau « Dairy Ashford Bastard », tu as l’air de comprendre ce qu’il a traversé lui aussi. C’est une réflexion que tu as eu en écrivant cet album, ou avant ça ?

M : J’y pense depuis #Maxo187. [NDLR : troisième mixtape de Maxo Kream, sortie en 2015] Mais je me disais : « Il faut que j’aborde ça d’une certaine façon. » Je ne pouvais pas mettre un titre comme « Dairy Ashford Bastard » sur une mixtape. C’est pour te dire à quel point je voulais aller au fond des choses, genre sur la deuxième partie du premier couplet. Et puis, je devais en parler à ma mère, tu vois ? Parce qu’il n’était pas là jusqu’à ce que l’album sorte. Je me demandais « comment il va réagir à tout ça ? ». Parce que je savais qu’il allait bugger. Il est comme moi. Mais finalement, il a validé. Parce que tout est vrai dans ce que je rappe. Il ne peut pas nier la vérité. Tout ce que je raconte dans ce morceau, il me l’a montré. Il m’a quand même bien éduqué. Mais en vrai, j’ai pensé au début qu’il allait péter un câble et me faire chier. Genre il va sortir une mixtape et me clasher. [rires] Mais il n’est pas dans ces conneries. Non, c’est mon gars.

A : D’une certain façon, l’avoir dans les interludes de ton album, c’était sa manière de te donner sa bénédiction ?

M : Ouais carrément. Parce qu’il ne voulait pas que je rappe au début. Il me disait que ça ne marcherait jamais, que je devais aller en cours. Et je lui ai prouvé le contraire. Tu sais, les parents veulent le meilleur pour nous. Je suis nigérian, et dans la culture nigériane, on a une éducation très forte. Donc il ne faisait rien de mal, mais moi non plus en lui montrant que je pouvais y arriver. Si tu veux faire un truc, fais-le. Mais il faut faire tes preuves. J’ai été à l’école, en première année de fac et ensuite un peu en deuxième année. Mais en vrai je trainais surtout dans la rue, et je rappais. J’aurais pu continuer la fac, mais l’investissement que j’aurais pu y mettre, je l’ai mis dans le rap. Des heures entières à étudier la musique, les beats, mes textes. Je me suis totalement consacré à ça comme si j’étais à l’université pour passer un doctorat ou l’examen du Barreau. C’était pareil. Juste parce que tu ne veux pas taffer à l’école ne veut pas dire que tu n’aimes pas bosser. C’est pas un truc de feignasse. Il a fallu que je lui prouve le contraire. Imagine si j’avais continué mes études et échoué, j’aurais été fauché et sans diplôme. J’aurais eu l’air d’un mec en chien si j’avais essayé de le satisfaire. Alors qu’en suivant mes envies, regarde ou j’en suis : à Paris, sur le point de monter sur scène.