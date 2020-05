Lujipeka, les pieds sur terre, les yeux ouverts

Il était prévu que Lujipeka sorte un premier projet en son nom à la fin du premier trimestre 2020 : L.U.J.I. C’était acté, la promo était prête, avec notamment une semaine au micro de Planète Rap sur Skyrock, puis une tournée qui devait suivre. Mais les circonstances en ont voulu autrement. La pandémie de Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire ont chamboulé les plans, L.U.J.I doit être décalé, la tournée reportée. Peut-être est-ce la première anicroche dans le parcours de Lujipeka, dont l’histoire avec Columbine a des allures de rêve. Elle commence après le lycée entre copains créatifs dans une collocation rennaise, puis s’écrit ensuite sur les scènes de France, se grave dans les certifications du SNEP et se raconte dans les cours des collèges ou sur les parvis des facultés. De ses dix-huit ans à aujourd’hui, Lujipeka a eu la tête dans le guidon. Des dates à ne plus pouvoir les compter, des interviews à la pelle, des sweatshirts siglés de la colombe-kalashnikovs qui se vendent comme des petits pains, les années Columbine auront été pour le moins intenses. Difficile de prendre du recul sur soi-même, sur son statut, ses envies et ses lassitudes. Alors qu’il atteint le quart de siècle, le rappeur trouve enfin l’occasion de sortir de la frénésie et de se poser un peu. Il peut faire le point, réfléchir, et prendre l’élan nécessaire au nouveau saut qui l’attend : sa carrière solo. Avec L.U.J.I et avec P.E.K.A, un EP réalisé à la hâte au début du confinement, Lujipeka verbalise et met en musique certains doutes et questionnements, dans une démarche fondatrice censée préparer l’album qui viendra.

Abcdrduson : Tu sors un premier projet en ton nom propre à l’âge de vingt-quatre ans, mais il fait suite à un parcours déjà important avec ton groupe Columbine. Comment te positionnes-tu vis-à-vis de ça : plutôt au début de quelque chose ou bien dans la poursuite d’un cheminement ?

Lujipeka : C’est un mélange des deux, parce que je mentirais en disant que ce n’est pas le début de quelque chose mais en même temps je le vois tellement comme une continuité logique… En gros, je découvre ce que c’est de faire seul ce que nous faisions avec le groupe ! Il y a toutes les nouvelles charges et les nouveaux trucs que ça apporte, mais je pencherais plus pour la continuité quand même : je ne veux pas que ce soit vu comme une cassure, j’ai monté les premières marches de l’escalier avec le groupe, et je suis sur le même escalier.

A : Dans l’histoire de Columbine, la notion de collectif occupe une place essentielle. Au tout début vous étiez perçus comme un grand collectif, et par la suite Foda C et toi ne cessiez de souligner l’investissement de tout votre entourage. Lujipeka, est-ce une véritable aventure solo ou sommes-nous encore dans une histoire collective ?

L : Dans l’esprit, je pense que ce sera toujours Lujipeka de Columbine. Après, je veux assumer mon truc solo, c’est un vrai projet sur lequel je taffe. Je veux faire de la tournée, je veux faire un album, ce n’est pas un petit caprice mais quelque chose de réfléchi, d’anticipé et dont on a discuté en équipe. Le collectif existe toujours, mais en fait ça a toujours été compliqué à faire comprendre aux gens qui ne sont pas à fond dans le truc et n’ont pas toute la biographie de Columbine en tête. D’un côté on est huit, mais sur les deux albums les plus connus, les seuls que le “grand public” connaît d’ailleurs, on est deux avec Foda à l’exception de quelques morceaux. Pourtant, c’est vraiment une dynamique de groupe : en septembre dernier Chaman & Sully ont sorti leur premier album, Lorenzo est big, Chaps est en train de développer une marque et bosse sur tous les designs, il va aussi travailler sur ma scénographie. Il y a toujours ce truc de travailler ensemble, c’est juste qu’il n’y a pas un album Columbine mais l’empreinte du collectif reste présente ici et là parce que mon pote a fait une prod, parce que mon autre pote a fait un design et encore plus concrètement parce qu’ils sont sur mon projet. Je ne change pas d’équipe et puis même, Columbine peut passer de deux à huit à quinze…En fait, on parle de collectif mais c’est un groupe de potes. J’appelle presque toujours les mêmes personnes pour taffer des prods, pour avoir des avis, pour fêter la sortie d’un projet, ce sont mes potes en fait.

A : Tu dis que Lujipeka solo n’est pas un caprice, mais quelque chose d’anticipé, à quel moment est-ce apparu dans ton esprit ?

L : On a toujours fait des morceaux en solo depuis le début, on a même commencé par poster des solos sur la chaîne YouTube Columbine. Le projet de sortir en solo je pense qu’on a commencé à le réfléchir après Enfants terribles mais qu’on l’a d’abord expérimenté sur un album de Columbine. Sur le dernier projet, on a un peu fait à la Outkast, sans que ce soit un CD chacun non plus mais disons un tiers de solos chacun et le dernier tiers de duos. C’était déjà se frotter à l’exercice de faire des morceaux seuls, en allant même jusqu’à en clipper. On a posé l’idée des solos comme ça, ce n’est pas comme si on était passés d’un seul coup de morceaux collectifs à des morceaux solos. On s’y est préparés petit à petit, et on s’était dit qu’après Adieu bientôt viendraient nos albums solos.

A : T’est-il arrivé alors que vous prépariez les albums Columbine d’écrire des textes en te disant qu’ils n’étaient pas adaptés au format du groupe, même pour des morceaux en solo ?

L : Complétement ! D’ailleurs ça s’est concrétisé parce qu’il y avait des morceaux commencés pour Adieu, au revoir, la réédition d’Adieu bientôt, qui étaient finis à soixante pourcent disons, avec des prods, des refrains, des bribes de textes mais je savais que je ne les finirais que pour un solo. Je ne savais pas encore si un morceau inachevé serait destiné à mon album, à une mixtape, à un EP ou autre, mais je sentais qu’il n’avait pas sa place dans un projet griffé Columbine.

A : La nouvelle position dans laquelle tu te trouves change-t-elle quelque chose à ton inspiration et à ta façon de penser ta musique ?

L : Oui. On était très libres avec Columbine mais là il y a quelque chose qui me rend encore plus libre, quelque chose que tu ne peux avoir que dans cette situation. Tu n’es jamais plus libre de tes choix qu’en étant tout seul. Maintenant, je dois tout assumer donc j’ai un peu plus à porter, si je pars dans un mauvais délire aussi : ce sera ma faute. Mais je me sens plus libre d’expérimenter et plus libre dans le choix des prods, dans les thèmes à aborder, et dans l’image, à travers les clips. Comme dans tout groupe c’était parfois dur de trouver des accords sur ces sujets, et là être seul permet de filer plus droit, comme ça se passe dans ma tête.

A : De façon très pragmatique, un peu bête peut-être, on se dit qu’un morceau à deux c’est potentiellement moitié moins de travail pour chacun. Est-ce que développer des morceaux en solo donne lieu pour toi à une charge de travail nouvelle ?

L : On se répartissait les tâches et je faisais souvent les refrains, en tout cas c’est un aspect des morceaux que j’ai appris à maîtriser. Mais passer sur un format solo, ça représente plus que juste ajouter un couplet. Là où sur un son de Columbine la boucle allait être bouclée par Foda, voire même là où l’intérêt d’un titre allait se créer par une dualité entre nos couplets, ce n’est plus le cas maintenant. Parfois il n’y avait pas de thème et la baston entre nous sur un morceau créait la flamme, or là je dois plus gamberger à ce que je veux vraiment dire sur un son pour que ça ne fasse pas freestyle. Ce sont des vraises choses auxquelles je réfléchis beaucoup en ce moment, je me suis mis à y penser dès que j’ai commencé à bosser sur mon projet solo, mais c’est encore plus vrai ces derniers temps pour faire comprendre ce que je veux dire.

A : T’es-tu senti immédiatement à l’aise et inspiré lorsque tu as commencé à préparer L.U.J.I ? Cet EP et P.E.K.A qui le complète donnent la sensation d’un flot de pensées et d’idées qui s’est déversé rapidement, comme si tu avais ouvert une écluse.

L : Oui ça a été comme ça pour beaucoup de morceaux, comme un trop-plein qui sort d’un coup. C’est encore plus effectif pour la partie P.E.K.A vu que le défi était de le faire en une dizaine de jours pendant le confinement, c’était un peu comme si je dégueulais des idées et j’assemblais directement tout ce qui me venait en tête. “De quoi tu parles” par exemple, j’y envoie plein d’idées et je résume tout à travers le refrain en me demandant “qu’est-ce que je veux dire dans ce son ? ” Sur L.U.J.I c’est plus carré mais je me suis quand même laissé bercer, plus qu’avant en tout cas. Je faisais ça sans trop de pression.

A : Tu as utilisé le verbe “dégueuler”, et il se trouve que cette première sortie solo a aussi un air de lendemain difficile… Comme si après une frénésie incontrôlable, le soufflet retombait. Est-ce un ressenti que tu trouves juste ?

L : La métaphore est intéressante, ce n’est pas dans le sens péjoratif du terme mais après Columbine, il y a quelque chose qui retombe oui. Après trois ans intensifs de tournées, de projets, la tête dans le guidon constamment, faire de la musique tout seul a presque été ma pause. C’était l’occasion de faire ce que j’avais dans un coin de ma tête depuis longtemps, et il y a une forme de soulagement à ça.

A : As-tu une idée, même vague, du nombre de villes dans lesquelles tu t’es rendu depuis trois ans et du nombre de personnes devant lesquelles tu as chanté ?

L : Environ cent cinquante dates, et avec les festivals ça représente plus de cent mille personnes, c’est sûr.

A : Entre ces tournées, le studio, la promo, as-tu eu la sensation d’être en apnée permanent ?

L : Pile après le dernier concert de la tournée Columbine Adieu bientour, à Nice, j’ai commencé à prendre du recul sur tout. Comme tu dis, j’étais en apnée et là j’en suis sorti d’un coup, j’ai pris du recul pour la première fois depuis… [Il réfléchit quelques instants] Depuis pas mal de temps en fait, vu qu’on a commencé jeunes, j’ai la sensation d’avoir grandi avec tout ça. Je me sens plus détendu depuis la dernière rentrée, depuis que j’ai commencé mon truc solo. Avant il y avait plein de pression, j’étais dans un tourbillon sans m’en rendre compte. Là je me sens plus léger et être en solo me remet même les pieds sur terre. Je repars un peu de zéro en vérité, et si on parle en termes techniques, je me considère en développement bien qu’il y ait déjà une base cool. Je rencontre de nouvelles personnes, je leur fais écouter ma musique, et il y a moins ce côté “jouer de la musique devant quarante mille personnes” et ça fait un peu de bien.

A : “Moi j’y vois plus rien d’amusant, je me transforme en homme d’affaires, si ça c’est pas désolant…” dis-tu sur “Contaminé”.

L : Ça résume assez bien.

A : Comment as-tu vécu, et peut-être vis-tu encore d’ailleurs, cette idée d’être certes un artiste, créateur et vecteur d’émotions, mais aussi un produit, ou au minimum un vendeur de produits ?

L : La phrase citée s’inscrit bien dans une gamberge de recul, elle est assez forte, mais ce n’était pas forcément à ce point-là. Mais oui il y a quelque chose de cet ordre-là : tu es tellement à fond que tu ne te rends même pas compte que tu ne prends plus de plaisir en fait. Je trouve ça dommage parce que tu t’es battu pour avoir un truc et quand finalement tu l’as, ce n’est pas le moment le plus fun de ta vie parce que tu n’as pas l’occasion d’en profiter. C’est un triste constat. Mais je kiffe parce que ces trois dernières années ont été une bête d’école, où j’ai appris les erreurs à ne pas refaire. Je ne parle pas d’erreurs dans la réussite musicale, mais de choses qui peuvent me mettre mal moralement, psychologiquement. Je me sens bien plus détendu maintenant, je me mets moins de pression quant à la réussite. Je m’en mets encore un peu, mais pas avec le même affect.

A : La phrase que j’ai citée est scindée en deux temps dans ton interprétation, avec une prise de respiration très audible après “Moi j’y”, était-ce quelque chose de réfléchi ?

L : Non, c’est un des morceaux les plus bruts niveau enregistrement, je l’ai fait d’une traite et il arrive qu’en écoutant la prise, que je pensais être une maquette, je me dise que la respiration résume trop bien le truc. Là c’est le cas, en fait je n’avais pas prévu le flow et quand je n’anticipe pas trop le flow, je me laisse couler sur la prod et il y a parfois comme des bugs de découpe ou de prise de respiration. Ici ça vient scinder le couplet et je trouve que ça résume l’esprit du morceau.