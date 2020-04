À la recherche de la boucle parfaite, Knxwledge

Je suis arrivé là sans réellement le chercher, à l’université de Philadelphie après avoir passé mon bac. Loin de vouloir généraliser, je ne vais pas te dire que tout le monde rappe à Philly, en revanche, la ville est particulièrement axée sur l’art, c’est un endroit à la fois très spirituel où la majorité des habitants pratique de la musique. Je ne sais pas pour quelle raison, j’ai toujours puisé mon inspiration dans cette scène et pas seulement à travers les visages les plus connus, au contraire, mon rappeur préféré de la région est un peu plus âgé que Meek Mill et s’appelle Vodka. Tous ces types sont uniques, ils délivrent directement toutes leurs douleurs sous format audio… Ce n’est pas intelligible pour tous, moi-même, je ne pense pas saisir toutes les nuances, ces peines, ces phrases, ces mots te touchent à l’intérieur. Philly est un coin incomparable, sacré et mystique. Quatre vingt pour cent des gens que je connais sont de confession musulmane. Le sens de la foi prédomine et traverse chaque individu. Ces personnes sont fortes, endurcies, résilientes, et si tu regardes avec attention, Philadelphie est une des villes les plus anciennes des États-Unis. Du coup, ces gamins sont originaires d’une des métropoles les plus vieilles du pays mais aussi les plus dures… Et malgré les aléas, ils s’évertuent encore à rapper à quel point cette vie est parfois misérable. Sincèrement, je ne sais pas mais pour moi, il y a quelque chose de très spirituel dans cet effort. Ce sont ces titres qui m’émeuvent le plus, ils sont dans mes playlists et je les écoute religieusement. J’essayais depuis des années d’en faire des remixes et récemment, j’ai réussi à mettre la main sur quelques vocaux pour en faire qui soient appréciables. À tous ceux qui les écoutent, j’espère qu’ils comprendront et ressentiront ce à quoi je fais allusion.

Outre-Atlantique, la Philadelphie a pour réputation d’enfanter les rappeurs les plus âpres du pays. À la fin des années 90, le label Roc-A-Fella expose à grande échelle une partie de cette culture avec Beanie Sigel, Freeway ou encore le super-groupe State Property – ce sont ces traits que JAY Z conseillera à son soldat Beanie Sigel de gommer pour faire carrière dans l’industrie en 2001 avec le titre “Blueprint (Momma Loves Me)” (“Beans, I ain’t trying to change you, just give you some game / To make the transition from the street to the fame”). À cette même époque, Michael “Big Star” Starling traîne sa caméra dans les rues de Philly pour enregistrer les battles de rap. Il accourt à la sortie des lycées ou dans les hangars miteux dans l’espoir d’immortaliser ces joutes verbales. Très vite, ses vidéos deviennent les plus recherchées, sa notoriété grimpe, tous les rappeurs veulent passer derrière sa caméra, et au final, les ruelles les plus froides de Philadelphie lui ouvrent ses portes. Dans la foulée, il crée une série de VHS et DVD intitulée 2 Raw For The Streets et capture à son insu l’esthétique si brute et poétique des cyphers désormais considérés comme classiques par les locaux. Parmi tous les participants, un nom est facilement identifiable : Vodka. Véritable légende urbaine, il symbolise à la perfection cette caste de rappeurs sans pareil. Un emblème local par son freestyle prodigieux sur un DVD de 2 Raw For The Streets en 2002 – à archiver dans toutes les bibliothèques sérieuses. Mais comme Knxwledge l’affirme, Vodka englobe à la fois toute cette complexité, une écriture incomparable, entre piété et spiritualité, à l’image de ces mesures sur l’importance de la main qui donne , ou encore un phrasé techniquement au-dessus du lot, comme ces quarante secondes en attestent . Une légende urbaine. Une part d’histoire de la plus grande ville de Pennsylvanie. La culture au sens propre.

To Pimp a Knxwledge Beat Avant de se retrouver sur To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, “So[rt]” était un morceau disponible sur ma tape relevnt​.​b​/​sde_LP. [NDLR, Knxwledge fait référence au titre “Momma”] Pour faire court, le projet était sorti et un bon ami à moi, Eric Coleman, un photographe phénoménal – il a pris des clichés de Madlib et MF DOOM fantastiques – devait photographier Kendrick pour le magazine Complex. [NDLR, Cover Story Uncut: Kendrick Lamar on being afraid of going broke] Ils ont pris la voiture ensemble, Eric avait ma tape et sans trop que je ne sache comment… Ça a pris. Quelques jours plus tard, Kendrick m’envoie un message “J’aime énormément ce titre, je pense écrire dessus.” Par la suite, silence radio et un an après, de nulle part, j’apprends à la sortie de To Pimp a Butterfly que je suis dessus. C’était une sacrée expérience, une histoire assez folle rétrospectivement. Tout est arrivé d’un coup et je n’avais aucune connexion particulière avec son label Top Dawg Entertainment.

J’ai commencé à faire des prods, je t’avoue, je n’étais pas très bon DJ et je ne le suis toujours pas, mais cette étape était un palier important à passer. Il y a une notion de performance à ne pas négliger dans cette discipline. Tu dois être meilleur musicien et te faire un nom sur scène. Tu dois passer par ce stade qui te permet de progresser, saisir le public et surtout entendre tes morceaux en live. J’ai passé une partie de ma jeunesse entre le New Jersey et la Philadelphie. J’ai cherché à faire des soirées où tu passes uniquement des instrumentaux, pas de rap, je voulais tenter d’ouvrir les esprits mais ça n’a jamais vraiment décollé. Un jour, par pur hasard, un étudiant de l’université de San Diego nous a bookés pour une date, Samiyam, Danny Brown, House Shoes, The Gaslamp Killer et moi-même. C’était mon premier vrai show sur la Côte Ouest et sans hésiter, ça m’a suffi. Je ne savais pas si je devais déménager en Californie mais ce show a été un élément déclencheur. Je ne savais pas non plus si j’allais être capable de vivre grâce à ma musique, être insouciant, faire ce qui me plaît mais je désirais tenter ma chance, avoir la possibilité de faire des beats, construire ton propre catalogue et le mettre en valeur. Juste avant de déménager, j’avais réussi à sortir un projet [NDLR, Klouds] avec un label de Dublin, All City mais une fois arrivé à Los Angeles, j’étais stupéfiait… Je sortais de l’école, j’étais jeune, j’achetais des vinyles et remplissais tout mon appartement avec. Une des personnes déterminantes pour moi dans cette ville a été Matthewdavid, le co-fondateur de Leaving Records avant que je rejoigne Stones Throw. Je n’ai aucune idée de comment il m’a trouvé, peut-être à l’aide Myspace ou alors via la radio dublab, mais à L.A., il a toujours eu un temps d’avance sur tout le monde et s’obstine constamment à trouver de nouvelles sonorités. Dans un premier temps, il m’a aidé à sortir Buttrskotch​-​LR023 et The Anthology. The Anthology était une collection de mes cinq voire six années de musiques produites sur mon Bandcamp. On a sorti une double cassette. Pour information, j’adore ce format et ai commencé à sampler à partir de celui-ci avant de passer sur vinyle. J’en garde un bon souvenir, séquencer le projet a été cool, le principe était de faire comme si je réalisais un mix, une approche dans laquelle je me plais beaucoup au moment de réaliser le tracklisting. [NDLR, actuellement, le Bandcamp de Knxwledge compte cent treize projets]

À LA RECHERCHE DE LA BOUCLE PARFAITE

À quoi ressemble un jour dans la peau de Knxwledge ? Je me lève, produis, fais ma pause pour manger et me remets derrière les machines. C’est littéralement de cette manière que je rythme mes journées. On a tous des choses dans notre quotidien. Certains ont un boulot, moi j’ai ma routine. Une fois debout, je compose, c’est mon processus de création et j’essaie de ne pas le traiter comme un job. J’en ai jamais marre de faire des morceaux, après bien sûr, il y a des jours où je fais autre chose, il peut m’arriver d’aller à salle ou de faire la cuisine tout de même. [Il se met à rire] Mais j’ai besoin de ressentir cette sensation chaque jour, le fait de créer. Si je n’ai rien produit dans la journée… Au bout d’une heure je commence à avoir des démangeaisons. Avec du recul, on pourrait croire à une mauvaise habitude mais au contraire, c’est une bonne habitude pour moi, une routine complètement saine qui m’est personnelle. “itkanbe[sonice]” est probablement le style de morceau que je préfère produire. Je pourrais écouter ces styles de morceau pendant des heures. [NDLR, le titre est sur son nouvel album 1988 avec en invité Anderson .Paak] Pour l’histoire, la chanson a été réalisée il y a longtemps, elle s’est même faite assez vite, peu après l’album de NxWorries. Anderson et moi-même aimons travailler de cette manière. On ne panique pas, on compose et on se fiche d’être dans l’obligation de sortir des trucs. On bosse de la même manière. Il écrit vite. Je produis vite et “itkanbe[sonice]” est une de ces boucles… [Il prend le temps se remémorer le morceau] J’aimerais faire un album exclusivement construit sur des loops comme celle-ci. Je ne sais pas si les gens aimeraient, un album doit être structuré de dynamiques différentes mais j’adore ces boucles. Et .Paak a plié le morceau, tu l’écoutes, tu te dis que le titre a été enregistré à une autre notre époque.