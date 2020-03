La ligne de conduite de Jo le Phéno

60 boulevard Ménilmontant : c’est l’adresse du squat où Jo a vécu dans le vingtième arrondissement de Paris, avant de bouger quelques années en foyer, puis dans une tour. « Là où tout a commencé », dit-il. Bousillé à Sefyu et la B.O. de Yamakazi, il défend une musique et une morale de vie indissociables d’un état d’esprit du moment. Aucune parole qui ne serait entièrement sienne sur l’instant ne franchit la barrière de ses lèvres. Son engagement et sa critique des « rappeurs d’aujourd’hui » peuvent parfois rappeler l’aigreur d’un fan trentenaire de Kery James : en réalité, ses constats viennent du désir sincère de suivre une ligne de conduite. Cohérente, respectueuse. Pour Jo, il n’y a aucun intérêt à exagérer la réalité puisque celle qu’il connaît dépasse largement la fiction. L’important est de la raconter sans nuire à ses proches. L’ironie, c’est qu’à cet artiste si soucieux de la responsabilité de sa musique, la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris a reproché – sans trop de conviction – irresponsabilité, confusion entre réalité et fiction, incitation à la violence. Condamné en 2017 pour le clip de « Bavure », sorti un mois après la mort d’Adama Traoré, notamment pour l’insert d’une vidéo du commissaire du 20ème arrondissement, Jo voit la sortie de son premier album comme une victoire. Ni ministre de l’Intérieur ni syndicats de police n’auront réussi à le faire taire, au contraire. 60 boulevard Ménilmontant narre alors les chroniques des cités de la capitale, habitées par des personnages souvent rappés à la troisième personne. Si l’ancrage est biographique, suivant l’adage – contestable – qui veut qu’un album mature est un album plus « personnel », Jo le Phéno ne perd rien de ses qualités de storyteller interne, sa capacité à se rendre impersonnel pour se rendre plus percutant. Entre boom-bap 2.0, piano-violons dynamisés par un flow frontal, et incursions auto-tunées ou du côté de l’afrotrap – mais qui ne sonnent jamais comme une croix cochée sur un cahier des charges – Jo le Phéno prouve qu’il vaut largement la peine d’être écouté. Mieux qu’il ne l’a été dans les tribunaux de la République.

Abcdr du son : Comment tu as commencé à aimer la musique ?

Jo le Phéno : Petit, j’écoutais beaucoup de musique du pays, des musiciens congolais comme Charles Mombaya. J’aime la musique en général. Ma daronne, mes darons, écoutent beaucoup de musique, j’ai baigné dans un univers musical. Puis j’ai commencé à écouter du rap avec mon grand-frère. Il écoutait beaucoup de Kery James, Lunatic, Rohff, Sefyu ensuite. Et je me souviens plus particulièrement d’un album, la bande-son de Yamakazi [film de Luc Besson, sorti en 2001, Jo avait six ans, NDLR]. C’est le premier album que j’ai eu chez moi : mon daron avait offert le coffret, donc je regardais le film tous les jours, j’écoutais la musique tous les jours. Tous les jours ! J’étais un crameur de sons. [rires] Ce rap, ça m’a parlé directement. Pour le message, d’abord.

A : Ta famille t’a transmis le goût de la musique. Dès ta première mixtape tu es très engagé [Chakal Attitude, 2013]. Est-ce que cet engagement vient d’eux aussi, ou quelqu’un parmi tes proches ?

J : Non, ça c’est plus personnel je dirais. L’injustice en fait : je n’ai jamais aimé l’injustice. Quand je vois des trucs mauvais, même dans d’autres pays, ça me touche de ouf. Je ne me dis pas « c’est là-bas nique sa mère », je me dis vraiment « putain ça aurait pu être moi », ce sont des humains qui souffrent. C’est à force de vivre et de voir l’injustice autour de soi, à force d’encaisser aussi. Un encaissement moral, un encaissement… pas physique, quoique si je parlais au nom de gens que je connais, il y en a qui ont connu du harcèlement physique, dans des contrôles de police, par le racisme… Je connais des gens qui vivent dans des situations compliquées, des gens qui sont devenus fous parce que leur vie n’était pas facile. J’ai toujours dénoncé ça.

A : Dans le clip de « Chakal Attitude », on aperçoit le rappeur Dioxid et tu dis « C’est grâce à lui que j’kicke, appelle-le Dioxid ou Mike ».

J : Dioxid, c’est mon grand-frère ! C’est grâce à lui que je rappe. On a commencé à écrire en se clashant, on organisait des petits clashs pour amuser la galerie. C’était un délire, on se taillait, on envoyait des vannes genre « regarde ton dégradé, ta paire de pompes », des trucs d’enfants – j’avais douze ans. Et je me rappelle encore, le premier clash que j’ai écrit, tout le monde avait kiffé, ça m’a certainement donné envie d’écrire mon premier texte. Et sur ce premier texte, il y avait déjà des trucs engagés.



A : C’est vrai que lors de ton procès pour « Bavure », ils t’avaient reproché de surfer sur des questions politiques pour le buzz, alors qu’en s’intéressant à ton œuvre, on voit que tu as toujours été engagé.

J : C’est qu’au moment du procès, ils se sont intéressés à un seul morceau, pas à toute ma carrière. Je n’avais jamais rien dit contre la police, à part une phrase par-ci par-là… « Bavure », je l’ai écrit naturellement. C’était une période où des vidéos de violences policières tournaient tous les jours sur Internet. À un moment donné, il fallait arrêter de danser, de faire des dabs, il fallait parler de la réalité. Et je l’ai fait, peut-être d’une manière brutale, mais… je n’ai tué personne ! J’ai seulement dénoncé des choses que je voulais dénoncer, à ma manière.



A : Entre 1995 et 2019, j’ai recensé douze procès opposant rappeurs et forces de l’ordre. Comment ça se fait, alors qu’une loi garantit la liberté d’expression, que ce soit si compliqué quand les paroles touchent à la police ?

J : J’allais dire… Quand tu dis la vérité, ça blesse. Après oui, il y a des manières de dire la vérité. La première plainte contre moi date de quatre ans et je suis quelqu’un qui réfléchit beaucoup. Quand j’ai tort, j’ai tort. Et aujourd’hui je peux dire que non, je n’ai pas eu tort de sortir « Bavure ». Au contraire j’en suis tellement fier, parce que je sais que j’ai touché des gens. Il y a des personnes, ça fait des années qu’elles se battent contre les violences policières, contre l’injustice. Je les ai rencontrées, et ça m’a vraiment touché au cœur. Je partage leur combat encore aujourd’hui.