Jeune LC, rap de funambule

Paradoxale sensation que celle de découvrir enfin le premier album de Jeune LC, après des années à (ne plus) l’espérer. La musique du rappeur parisien était insaisissable, furtive. C’était un papillon de nuit dans la lumière d’un réverbère, c’était la fumée d’une cigarette, c’était un billet au vent, c’était tout ce qui est beau et s’en va. Et voilà qu’en cette fin d’hiver 2025, la musique de Jeune LC se fait incarnée, existante, palpable, au risque de perdre sa magie. Depuis plus d’une décennie, les raps de Jeune LC sont tombés ici et là, sur une compilation d’Aelpéacha, sur un morceau de Bon Gamin, sur un compte Soundcloud régulièrement vidé de tout son contenu. En somme, ils ont existé pour qui voulait les connaître, et nombreux étaient ceux à les traquer, les enregistrer, et se les partager, contre la volonté de Jeune LC peut-être. Se faisant, il a acquis un statut de petite légende dont chaque apparition réjouissait une poignée d’auditeurs invétérés.

C’est donc dans cette position qu’il dévoile enfin un album, un vrai, alors que lui-même pensait cela impossible. Mais sa musique s’y prête-t-elle ? Peut-on rapper sur une quinzaine de morceaux en ayant pour principale inspiration l’addiction à Paris ? 200 grammes de tissu immaculé sur les épaules et un gramme de cocaïne dans la poche justifient ils l’existence d’un long format ? Ces questions, Jeune LC se les est posées en rencontrant 386 Lab, le label ayant provoqué la naissance de ce disque inespéré. Et il y a répondu le 21 février dernier, en dévoilant Coton Blanc Argent Sale, enfin. Pour l’occasion, il a aussi réfléchi avec l’Abcdr à son rapport à cette musique, le rap, à ses inspirations et à ses aspirations, dans ce qui semble être une perpétuelle quête d’équilibre.

Abcdrduson : Depuis que tu as commencé le rap, quelle est la plus longue période durant laquelle tu n’as pas rappé ?



Jeune LC : Les gens m’ont beaucoup vu arrêter de rapper, parce qu’à plusieurs reprises je l’ai exprimé d’une manière ou d’une autre, mais je n’ai jamais arrêté de rapper. J’ai commencé alors que j’étais enfant, et rapper est quelque chose de normal pour moi, une pratique presque quotidienne. Toutes les semaines, j’écris quelque chose, parfois un long texte, parfois seulement deux ou trois rimes… Le rap est en moi donc je n’ai jamais vraiment arrêté de rapper. En revanche, il m’est arrivé de ne plus du tout aller en studio, de ne rien enregistrer, et alors je dirais que ça a pu durer six mois.

A : Lors de ces moments plus ou moins off rap, quand tu écrivais des textes, ils avaient toujours pour finalité d’être des textes de rap ?



LC : Mon cerveau est branché en mode rap, lorsque j’écris quelque chose, des rimes viennent, un beat se joue dans ma tête et ça part directement vers du rap. Cependant il m’arrive d’écrire d’autres choses : des poésies, des pensées ; j’ai tenté d’écrire des scénarios à une époque. Mais globalement, mon cerveau se met automatiquement en mode rap, et c’est aussi parce que j’en écoute beaucoup donc je suis dans cette énergie. Quand je ne posais plus, j’écoutais du rap, cette musique ne m’a jamais quitté.

A : Sans qu’elle soit l’unique genre musical que tu écoutes, si ?



LC : Non, je n’écoute pas exclusivement du rap. Et aussi, je ne suis plus dans une recherche de rap à écouter, depuis un certain temps maintenant. Je pense que c’est une question d’âge, lorsqu’on est jeune, on consomme énormément de musique, on recherche, puis avec le temps c’est moins vrai. J’avais la vingtaine à l’apparition d’Internet, nous étions là à fouiller, à télécharger des milliards de trucs et aujourd’hui je n’ai plus cette faim là vis-à-vis de la musique. J’écoute plutôt mes classiques que j’ai sur mon ordinateur, beaucoup moins de nouveautés. Et le rap américain représentent toujours 99,99% du rap que j’écoute.

A : Quand tu as annoncé arrêter le rap, à plusieurs reprises donc, était-ce une démarche auto-persuasive ?



LC : Est-ce que la vie que je veux mener, les valeurs que je veux avoir, moi Mehdi en tant que personne, vont-elles avec ce lifestyle de rappeur ? C’était plutôt ça la démarche derrière mes annonces. Le rap me correspond-il encore à ce moment-là ? Il y a beaucoup d’égo dans le rap, on se met en avant, on raconte sa life, on dit « moi je »… Il m’arrive de me dire que j’ai passé l’âge, que je n’ai plus envie de cette façon de faire. Je veux juste faire ma vie dans mon coin sans la raconter aux gens. Puis il y a aussi une tournure qu’a pris le rap qui a fait que je me sens moins en connexion.

A : Tu peux tout à fait faire du rap à ta façon, sans chercher à être dans l’égotrip. Te concernant, tu n’es pas un rappeur qui se met en avant, si ?



LC : Un peu quand même ! Je trouve que ma musique est très égocentrée. Je ne suis pas un rappeur conceptuel qui va faire des sons sur les gens ou des storytellings… Je parle beaucoup de moi et c’est ça qui peut me gêner parfois, c’est trop, j’aimerais me focaliser sur autre chose. Je n’ai pas assez développé ce style de rap qui va parler d’autres choses que de moi-même. Mes textes sont ma vie, ils ne parlent que de ce que je vis et c’est ce qui finit par me poser question. Parler de soi tout le temps n’est pas très positif pour la santé mentale. On devient forcément égocentrique à trop parler de soi.

A : Et malgré tout ça, tu n’arrivais pas à arrêter le rap pour de bon ?



LC : Malgré tout ça, dès que je me mets en mode rap, je redeviens Jeune LC, ce jeune homme égocentrique qui ride la ville et ne parle que de ça. Il faut aussi savoir que j’ai toujours essayé de changer ma vie vers le positif, ce qui impliquait certaines choses comme arrêter de boire, arrêter de vendre de la drogue, arrêter de sortir dans les boîtes de nuit, arrêter de fréquenter certaines personnes… J’ai sans cesse essayé d’être dans cette démarche, avec plus ou moins de succès selon les périodes, or rester dans ce truc de rap m’empêchait de le faire aussi, parfois. La rupture avec cette vie passait forcément par arrêter de rapper cette vie.