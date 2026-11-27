Avec son premier EP FREAKITTY (2025) et ses solides singles trap sortis ces derniers mois, Lil Kitty se fraie un chemin dans le rap francophone, portée par son univers Y2K et ses instrus percutantes inspirées des US. Retour avec elle sur son parcours et ses ambitions. Marjolaine Bérisset , aujourd'hui Photographies : Brice Cassagn pour l’Abcdr du Son.

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Dotée d’un charisme de hustleuse qui recompte les liasses de billets, vêtue de rose et de dentelles, le regard confiant et le sourire attachant, Lil Kitty s’inspire de la trap pour en faire quelque chose qui lui ressemble. En l’espace de quelques années, la rappeuse a mis au point une proposition artistique qui reprend les codes du genre, tout en y ajoutant une touche très personnelle. Avec sa voix claire et son timbre mielleux sonnant comme un chuchotement, la rappeuse du Sud-Est de la France se démarque par des flows tout droit inspirés des États-Unis, des paroles explicites et un univers Y2K saturé. Passionnée par la musique depuis l’enfance, grande auditrice de trap bien avant de commencer à rapper, la « Goat » est intimement convaincue que sa musique vaut la peine de s’user au travail. Au fil de son parcours, la rappeuse originaire de Marseille a su s’entourer de producteurs aux sonorités US pour aborder les inégalités qui la touchent, ses aspirations financières, ses envies d’indépendance, de sororité, jusqu’à révéler la générosité et la spontanéité qui la caractérisent. Après l’explosion de son single « GOAT » l’an dernier, suivi d’un passage dans Planète Rap et de son freestyle sur On the Radar au mois d’avril, la musique de Lil Kitty trouve progressivement son public en France et à l’international. Pour l’Abcdr du Son, la rappeuse raconte comment la trap est entrée dans sa vie, parle des femmes qui l’ont inspirée et des personnes qui l’ont accompagnée vers la publication de ses premiers morceaux, tout en évoquant ses ambitions pour l’avenir. Résolument déterminée à « tout cop », Lil Kitty défend une vision claire de ce qu’elle souhaite apporter au rap francophone : une trap sensuelle, assumée et tranchante. Abcdr du Son : Tu as grandi dans les quartiers nord à Marseille. Comment ton rapport au rap s’est construit et quelles personnes de ton entourage proche ont contribué à ta culture musicale ? Lil Kitty : J’ai grandi dans le 14ème arrondissement à Marseille, jusqu’à mes 14 ans. C’est là que je me suis construite et que j’ai forgé une grande partie de ma personnalité. En tant que femme, ça m’a appris à avoir du caractère, à ne pas me laisser impressionner et trouver ma place. Ensuite j’ai déménagé dans une petite ville à côté de Marseille. Quand j’étais petite, mon frère rappait et essayait à travers ça de retranscrire tout ce qu’on vivait, toutes les inégalités auxquelles on faisait face. C’est lui qui m’a initiée à ce style. Ma grande sœur était pas mal branchée R&B. Après, d’autres personnes de mon quartier se sont mises à rapper : elles essayaient de dénoncer pas mal de choses et de raconter notre réalité. En vrai, j’ai toujours été connectée avec la musique depuis que je suis petite, avec un peu de tout. Ma mère est algérienne et mon père est espagnol. Donc pour nous, la musique, c’est quelque chose qui nous a toujours accompagnés. A : Tu écoutais quoi comme artistes à ce moment-là, toi ? L : J’étais vraiment jeune, donc j’écoutais la radio. Parce qu’avant, on n’avait pas d’autres moyens d’écouter du son. Mais je me souviens que lorsque j’ai vraiment découvert la musique et que je me suis dit : « wow, c’est une dinguerie », c’est avec les clips de Rihanna et de Nicki Minaj à la télé. Mon rapport à la musique a commencé à changer à cette période-là. Je me souviens que j’étais en CM2 ou 6ème, je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça. Rihanna, je pense que c’est la meuf avec laquelle je me suis vraiment pris une claque. A : C’est elle qui t’a donné envie d’écrire tes premiers textes ? L : J’ai commencé à écrire vraiment tard, je ne m’y suis pas mise directement. Je n’étais pas en train de me projeter par rapport à l’écriture parce qu’à cette période-là, moi, je faisais plutôt de la danse. Rihanna a commencé à m’inspirer par rapport à la danse justement, je faisais des chorés sur les sons, vraiment en pétard ! [rires] J’ai commencé à écrire des textes plus tard, pas forcément de rap. Je me souviens qu’à l’adolescence, j’ai traversé des périodes un peu compliquées, c’est ce qui m’a forcée à écrire, pour pouvoir me défouler. Mais je ne me suis jamais dit : « Je vais poser sur une instru ». J’écrivais des petits textes, même des poèmes pour me libérer. C’était vers mes 17 ou 18 ans : j’ai rencontré des personnes qui faisaient du son. À ce moment-là, j’ai écrit mes propres paroles et j’ai essayé de poser sur des instrus. ©️ Brice Cassagn pour l’Abcdr du Son

« J’écoute du rap et de la trap depuis mon adolescence. Je ne dirais pas que j’ai choisi ce style de musique, je pense que ça s’est fait vraiment naturellement. »

A : Qui est-ce que tu rencontres dans le son et qui te donne envie de faire de la musique ? L : La personne qui m’a initiée à la musique c’est Mac 11 [rappeur de l’entourage de Lil Kitty, qui enregistre au même studio qu’elle, ndlr]. Lorsque je l’ai rencontré, il faisait déjà du son. J’ai pu utiliser son matériel, et c’est quand j’ai enregistré le morceau « No Kizzy » et que je lui ai fait écouter la démo, qu’on s’est vraiment dit : « Celui-là il faut le sortir ! ». Et c’est grâce à lui par la suite que j’ai commencé à travailler au BCB Studio [studio toulonnais où Lil Kitty enregistre ses morceaux, ndlr]. À partir du moment où j’ai commencé à faire mes sons, je les ai fait écouter à mon entourage. Je n’étais pas dehors en train de freestyler, mais dès que j’ai eu vraiment mes petits audios, je les ai fait écouter à droite à gauche, et c’est comme ça que j’ai partagé ma musique. A : Comment as-tu commencé à enregistrer au BCB Studio et comment a évolué votre collaboration ? L : De base, je venais juste pour voir le mood. Et à partir du moment où j’ai voulu me lancer, Magnolia, l’ingé son du BCB studio, était grave chaud. Quand je lui ai fait écouter mes sons, il était en mode : « Mais c’est trop bien ! Il faut vraiment qu’on essaie de faire quelque chose ». L’envie venait aussi de moi, je voulais faire quelque chose de vraiment plus quali’, être enregistrée dans un studio c’est toujours plus cool. Quand j’ai commencé le son, j’ai directement partagé ce que je faisais. Je n’ai pas eu ce moment où je me construisais, où je me développais, et où je décidais après de partager ce que je faisais. Donc je pense que Magnolia a évolué en même temps que moi, et ça fait maintenant 2 ans qu’il m’accompagne. A : Dans tes morceaux, on retrouve des inspirations US. Tes auditeurs te comparent notamment à une Cardi B ou une Ice Spice française. Comment est-ce que tu t’appropries la trap pour en faire quelque chose de personnel, tout en ajoutant une signature qui t’est propre ? L : J’écoute du rap et de la trap depuis mon adolescence, c’est le style de musique qui m’a directement inspirée. Je ne me suis pas forcément posée de questions avant de commencer. En fait, je ne dirais pas que j’ai choisi ce style de musique. Je pense que ça s’est fait vraiment naturellement. Pour ma touche personnelle, j’essaie de rester un maximum authentique,fidèle à moi-même, à ce que je veux retranscrire. Je n’invente pas ce que je vis. A : Est-ce que tu dirais que tu écoutes plus de rap américain que français ? L : Je dirais les deux. Quand j’ai commencé à vraiment écouter de la trap, c’était à la période de l’ascension des Gradur, des Kaaris en France. J’écoutais aussi beaucoup ce que faisait Hamza. Donc ça, ça m’a vraiment boostée. Et d’un autre côté, aux États Unis, c’était la grosse période de Gucci Mane et Young Thug. C’était vraiment une dinguerie, je me rappelle que je kiffais de fou quand j’étais au collège. A : Avec quels producteurs est-ce que tu travailles pour avoir ce son US dans tes instrus ? L : Au début, notamment à l’époque où mon morceau « GOAT » a buzzé, je bossais avec Phasm, un producteur belge qui était assez branché trap US. Maintenant, je dirais plus Magnolia [ingé son du BCB studio, ndlr] : en plus du studio, il fait aussi des prods. Je travaille aussi avec un compositeur de Marseille qui s’appelle Thug Dance. C’est avec lui que j’ai fait « 2 BB DANS L’CLUB » et le freestyle sur On The Radar. ©️ Brice Cassagn pour l’Abcdr du Son

« Être indépendante, c’est quelque chose qui me motive depuis que je suis très jeune. Donc ça se ressent aussi dans mes sons. »

A : Est-ce qu’il y a des rappeurs ou des rappeuses en France qui t’ont donné envie d’aller vers ta direction musicale ? L : En France, oui, je dirais que c’est Shay. Quand j’étais plus jeune et que je l’ai découverte, je me suis dit : « C’est possible ». Je trouve qu’elle avait une identité très forte, elle ne se contredisait pas, on la prenait vraiment au sérieux. Et pourtant, elle arrivait quand même à garder ce côté très féminin, très assumé. Donc, du moment que je l’ai vue, j’étais en mode : « Ok, en pétard, ça arrive aussi dans le rap francophone. » A : Il y a d’autres artistes en France que tu écoutes et dont tu admires le travail ? L : À mes débuts, quand j’ai commencé à faire du son, j’étais vraiment très inspirée par toute la new wave qui arrivait en France : 8ruki, thaHomey, Mac 11. Et chez les filles, il y avait 2geeked et Creamy G, que j’adore. J’aime énormément son univers, et en plus elle vient du Sud, donc forcément ça me parle encore plus : c’est clairement une artiste avec qui j’aimerais travailler. En US il y a Latto, Coi Leray et en parallèle, l’ascension de GloRilla m’a énormément inspirée. Ça a vraiment été une grosse claque pour moi. Aujourd’hui, je trouve qu’il y a encore une nouvelle génération de femmes qui arrivent avec énormément d’énergie et de personnalité, ça me parle beaucoup aussi. A : Dans « No Kizzy », le premier titre que tu sors sur les plateformes en 2024, tu parles d’indépendance, de faire les choses par toi-même. Tu dis « Pas d’homies, jsuis bien alone ». Dans la même idée, tu as construit ton personnage de « Jefa ». C’est une notion qu’on retrouve aussi dans ton dernier titre « SHOTTA » sorti en août. Qu’est-ce que ça représente pour toi cette autonomie ? Est-ce que c’est un fil conducteur dans la construction de tes textes ? L : J’essaie un maximum de rester authentique quand je fais mes sons. Et je pense qu’être indépendante, c’est quelque chose qui me motive depuis que je suis très jeune. J’aime bien le fait de faire les choses par moi-même, je trouve que c’est gratifiant. J’ai toujours été très indépendante, même dans mes relations : je me contente vraiment de moi, de ma famille, mes amis, ça me suffit largement. Donc ça se ressent aussi dans mes sons. A : Dès ton premier morceau, tu as développé un univers visuel vraiment fort, très années 2000. Comment as-tu imaginé cette esthétique aussi marquée ? L : Comme je disais, depuis que je suis petite, je suis très inspirée par les Nicki Minaj, les Rihanna. Alors que le rap en vrai, c’est un domaine très masculin. Et j’ai vraiment eu l’envie de pouvoir intégrer ce domaine en restant 100% moi-même, et en poussant carrément ma féminité au maximum. Pour dire : « Ok, je suis une go, mais ça peut le faire quand même ». Des fois, je trouve qu’on essaie de donner un fil conducteur aux femmes : « Si tu sors un peu de ça, tu ne seras pas prise au sérieux ». Je pense qu’on est dans une ère où on peut changer les choses, et c’est pour ça que j’essaie vraiment de pousser ça au maximum. On peut être très féminine, très belle, très sexy, mais être sensée et réussir à faire des vraies choses concrètes. A : Le morceau « GOAT » t’a révélée sur les réseaux, c’est une étape importante de ton parcours. Comment est-ce que c’est arrivé ? L : Pour « GOAT », j’avais une bonne prod que j’aimais beaucoup et j’ai vraiment voulu affirmer avec ce morceau que j’étais là. Quand j’ai commencé à teaser le son, c’était le troisième que je sortais, je n’avais pas une très grande communauté. Mais quand je l’ai partagé, Booba l’a retweeté quelques heures après sa sortie. Et à partir de là, ça a été une dinguerie. J’ai eu énormément de personnes qui se sont abonnées, qui ont kiffé le mood, qui ont kiffé le délire, le clip… Vraiment, ça a été tout d’un coup. A : Il y a 1 an, tu as sorti ton premier EP FREAKITTY. Comment envisageais-tu ton style musical à ce moment-là ? L : Le public m’a découvert avec « GOAT », qui est un son très trap. Mais je n’avais pas trop envie qu’on me caractérise et qu’on me mette que dans cette case-là. Parce qu’au-delà de faire de la trap, il y a pas mal d’autres styles musicaux que j’écoute, et que j’aime aussi. Donc sur ce projet, je voulais vraiment élargir ce que je faisais musicalement, c’est pour ça qu’il y a pas mal de sons qui sont assez différents dans l’EP. A : C’est quelque chose que tu aimerais plus développer, notamment comme dans « TOUT COP » ? L : En vrai, le titre « TOUT COP », j’ai forcé pour le mettre dans FREAKITTY. Certaines personnes dans mon entourage ne l’imaginaient pas dans le projet et je n’étais pas d’accord. Parce que c’était vraiment un style que j’avais envie de partager. Et oui, j’aime vraiment ce genre de son. Quand j’ai commencé à faire de la musique, je faisais même plutôt ce type de morceaux, un peu plus chantés, autotunés, avec des sonorités plus R&B que de la trap. C’est vraiment quelque chose que je kiffe. J’aimerais continuer à développer ça par la suite. ©️ Brice Cassagn pour l’Abcdr du Son

« La sororité, c’est très important. J’essaie de partager ça, en donnant de la force à celles qui veulent faire des choses, qui veulent entreprendre. Je veux leur montrer que c’est possible. »