Decimo : à l’instinct

Présent depuis environ 5 ans dans le paysage du rap français Decimo a sorti en décembre 2023 le troisième volume de sa trilogie : Symphonia. Après avoir mis un silence dans sa partition entre la sortie de ses anciennes mixtapes K.E.L.L.O.G.Z et les trois opus de Symphonia, le rappeur reprend les notes de plus belle en amenant une cadence plus soutenue.

Peu importe les différentes sonorités sur lesquelles l’artiste évolue, c’est une brutalité naturelle qui émane de son rap, notamment sur Symphonia Vol.3. L’univers principalement trap de Decimo est ici parsemé d’influences caribéennes, de mélodies brumeuses ou bien de boom bap. Au-delà des sonorités, c’est l’écriture qui se révèle comme l’épine dorsale de son squelette artistique. La plume affûtée, Decimo façonne des histoires, tisse des récits parfois imaginaires mais tous empreints de réalité. Les 6 titres composant ce troisième opus permettent de clore une étape dans le parcours du rappeur, avec à ses côtés ZKR et Favé.

À travers la trilogie Symphonia, Decimo prête attention à son environnement, ses engagements, son parcours, ses émois et s’abandonne à griffonner.

Abcdr du son : Tu as sorti le volume 3 de Symphonia début décembre. Est-ce que tu l’as écrit en même temps que les deux autres volumes ?

Decimo : Ce volume, je l’ai fait indépendamment des deux autres mais il y a des sons que j’avais déjà écrits alors même que le volume 1 n’était pas sorti comme « Général Li Shin » par exemple et « Temps en temps ». Les autres je les ai écrits directement pour ce volume 3.

A : Pourquoi tu n’as pas voulu mettre les titres déjà écrits dans le volume 1 ?

D : Parfois, on se dit : « on garde les bastos pour plus tard. » J’étais d’accord avec ça, à la base « Général Li Shin » je ne voulais même pas le mettre dans l’EP et le garder pour la mixtape mais en vrai ça collait bien avec l’EP donc j’ai envoyé la bastos.

A : La continuité visuelle et sonore de Symphonia sur trois volumes, c’était quelque chose que tu recherchais ?

D : Pas forcément. J’y suis allé au feeling, j’ai écrit comme ça en me disant : « volume 1, 2 et 3. » Il y a quand même des sons pour lesquels je savais sur quel volume j’allais les mettre.

A : Comment tes influences ont évolué pour ces trois opus ? On sent un changement par rapport aux mixtapes K.E.L.L.O.G.Z.

D : Déjà avec K.E.L.L.O.G.Z c’était vraiment le pur délire. J’étais sous bracelet, je rappais pour rapper. Grâce à Dj Bellek et Morning Glory j’ai commencé à me professionnaliser donc j’ai essayé d’autres choses. Puis plus le temps avance, plus t’écoutes de la musique, plus tu grandis musicalement. J’ai pas délaissé la drill. La grime ce sera à vie je pense et même si j’aime trop ça j’en ai encore jamais fait. Je ne suis même pas sûr de pouvoir le faire, il faut dire la vérité. [rires] Je pense que je suis toujours le même dans mes influences mais j’ai juste pris le temps de me professionnaliser et ça s’est mis en avant. Pour moi, de A à Z j’ai toujours les mêmes influences et c’est juste mon son qui a évolué, qui a mûri.



A : Ta professionnalisation est passée par quelles étapes ? Un travail d’écriture ? Aller au studio plus souvent ?

D : Aller au studio plus souvent déjà, j’avais connu que des studios miteux en vrai. J’écrivais beaucoup plus aussi mais c’est le fait de poser au studio qui m’a aidé.

A : Dans ce que t’écoutes aujourd’hui, quelles influences restent ?

D : À l’ancienne vraiment, Snoop Dogg, Erykah Badu, Mary J. Blige. J’écoute plus de R&B que de rap et aussi beaucoup de J-Pop. J’écoute plus de J-pop que de rap français ! Je fais ma petite bibliothèque à l’ancienne.

A : Pourquoi le R&B te touche autant ?

D : Je crois que c’est à cause de mes parents, j’ai grandi dedans, j’ai été bercé par ça. C’est une musique qui me touchera toujours et pour moi c’est la meilleure musique du monde. Le R&B est incomparable en termes d’émotions. Des sons des années 90 sonnent encore bon aujourd’hui. C’est incontournable.

A : Est-ce que tu aimerais faire du R&B ?

D : Ouais j’aimerais trop. J’aimerais trop mais c’est mort ! [rires] Il ne faut même pas tenter, c’est le génie, c’est la voix, c’est le talent à l’état pur. Le R&B, le vrai, c’est impossible. Sans dire que ceux qui en font aujourd’hui le font mal, mais quand tu regardes par exemple Lauryn Hill ou même Alicia Keys, l’héritage du Blues en vrai c’est pas « venez on va dans la cabine on chantonne » [rires] J’aimerais bien mais bon… dommage.

A : T’as forcément dû essayer d’en faire un peu non ?

D : On va pas se mentir bien sûr, dans la douche, chez moi, partout, t’es obligé !