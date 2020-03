Empty7, mouvements sans partition

Sous la cagoule d’Empty7, un monde sombre et tourmenté voit évoluer un jeune artiste plein d’idées et d’envie. Il vient de sortir son premier album Vision, à l’image de son vécu et de notre époque : trouble.

Début 2019, Empty7 met en ligne ses premiers morceaux et visuels. On ne voit pas son visage, il arbore une cagoule pour déployer une esthétique sombre, une énergie pleine de rage et de peine. Même quand ses morceaux prennent la forme de bangers, ils sont de profondes introspections, à l’instar de “Juice”. L’univers du rappeur est pour le moins immersif, ses idées les plus noires sont envoyées en plein dans la gueule d’un auditeur qui se trouve lui même happé dans un tourbillon de sentiments où l’espoir n’a que peu de place. Amertume et solitude accompagnent mélancolie et violence, dans un combat infernal arbitré par quelques psychologues sans moyen. Il n’y a aucune affabulation, aucune spéculation ni voyeurisme dans ces lignes, elles ne coulent que d’une source : la musique d’Empty7.

Jeune et déterminé, l’artiste vient de sortir un premier album, Vision. S’il a été très productif pendant les douze mois précédant la naissance de cet opus, cela lui a permis de mieux savoir vers quoi il voulait aller. Il a expérimenté, réussi, échoué, essayé, travaillé pour produire un ensemble de dix titres censés le représenter fidèlement. Il en résulte un tout homogène et puissant, réalisé en équipe réduite avec une seule vision en tête, celle d’Empty7. Prononcez Empty Sept, Empty Seven, Empty Siete, il laisse le choix à chacun.

Abcdr du Son : Ton album se conclut par un morceau de six minutes de piano, la version instrumentale de ton titre “Anesthésié”, pourquoi ça ?

Empty7 : Je jouais du piano avant de rapper et j’en joue toujours. J’écoute beaucoup de musique classique, j’en écoutais avant d’écouter du rap, et mettre ce morceau c’était un clin d’œil. D’une part ça me faisait plaisir de me dire que j’avais joué un morceau de musique classique et d’autre part ça faisait plaisir aux gens qui avaient aimé l’instrumental du titre ’“Anesthésié”. Pour moi c’était parfait.

A : C’est donc un morceau que tu as composé et joué toi-même ?

E : Exact, tout le titre est composé, écrit et interprété par moi.

A : Tu as une formation musicale académique ?

E : Mes parents m’avaient inscrit à des cours de piano avec une prof. Cette prof a dit que je n’avais pas besoin de faire de solfège parce que je savais déjà jouer… Je n’ai jamais compris. En fait, je ne sais lire aucune note sauf le do en clé de sol. Le reste, je ne sais pas, je n’y connais rien du tout, à chaque fois que j’ai pris des cours avec des professeurs, c’était à l’oreille : je reproduisais ce qu’ils jouaient sans lire de partition. Si j’en lis une, c’est mémo-technique en fait, j’associe les signes, les images, à des mouvements de mes mains. Tout est instinctif, même quand je joue un classique, du Beethoven par exemple : je ne sais que dalle, je me rappelle de la position de mes mains par rapport à telle note et je laisse couler.

A : Te souviens-tu de ce qui t’a amené au rap ?

E : N’ayant pas de grand frère ou qui que ce soit pour me dire “il faut que t’écoute ceci”, j’ai toujours écouté ce que j’entendais, à la radio, à l’école, des trucs comme ça. Du coup, ma première vraie rencontre avec le rap, c’est au collège vers l’âge de douze ans et avec l’album Mes Repères de La Fouine, sur lequel il y avait “Du ferme”. C’est ma première vraie expérience avec le rap, avant ça j’avais écouté Fifty, Akon, Usher, mais c’était superficiel, je les écoutais par mon entourage, pas par moi-même.

A : Le fait que La Fouine fasse de la musique en français a joué dans ton attrait pour le rap ?

E : Oui, clairement ! J’ai aimé parce que ça me procurait des sentiments nouveaux pour de la musique à texte. Avant ça j’écoutais plus de variété, de trucs pop, joyeux, un peu “bateau”. En entendant La Fouine je découvrais d’autres choses, des problématiques que je connaissais personnellement, ou même d’autres problématiques que je ne connaissais pas. La bicrave par exemple je n’y étais pas confronté à cet âge-là et en l’écoutant je me disais “ah ouais, ça parle de vrais trucs !” Du coup je m’y suis intéressé. Plus tard, c’est le morceau “Veni, Vidi, Vici” sur La Fouine VS Laouni qui m’a donné envie de poser ! Ce son-là, je l’avais trouvé trop bien, en l’entendant j’ai eu envie d’essayer. À ce moment-là, j’étais déjà un peu plus âgé et j’avais creusé les classiques, les Booba, Rohff… Mon bagage était déjà plus fourni. J’ai eu cette envie de partager des sentiments parce qu’eux le faisaient aussi.

A : Tu conçois ta musique comme un exutoire ?

E : Clairement ! Avant le rap, c’était le piano et étant très mélancolique, je jouais des morceaux tristes, je ne jouais pas du rythm’n’blues, du jazz ou quoi. En découvrant le rap, j’ai pu exprimer mon côté énervé et aussi d’autres tristesses qui ne pouvaient pas sortir au piano parce que je ne pouvais pas mettre de mots. Ce côté exutoire existe, je ne pourrais pas dire le contraire, il y a même des choses que je ne dirais peut-être pas en parlant parce qu’elles sont crues, et que je dis en rappant. Elles sont obligées de sortir. C’est important pour moi mais ça peut aussi l’être pour les personnes qui m’écoutent, elles peuvent ressentir certaines choses et être aidées : “ok, je ne suis pas tout seul.”

A : Tu abordes de façon très explicite la question des troubles pyschologiques. Par exemple sur « #Bouhbier1 (Chaque mois) » tu écris : “six psychologues pour un gamin au QI beaucoup trop élevé, vous dites êtres plusieurs dans vos têtes, savez-vous vraiment ce que c’est de tous les entendre hurler ? ” La mise à nue est profonde, violente, comment abordes-tu cette question en faisant de la musique ?

E : Quand je dis des choses comme ça, soit je me souviens d’une mauvaise période, soit je suis en plein dedans. Je pense que c’est comme plein d’artistes d’ailleurs, je ne sais plus qui a dit qu’un artiste devait être triste, sans quoi il n’écrira plus rien. Beaucoup de gens sont d’accord sur ça et moi, sur ce moment, j’étais dans une mauvaise et j’avais besoin d’en parler, parce que les psychologues… Comment dire ? [Il cherche ses mots] Je n’ai pas l’impression qu’ils comprennent toujours, même s’ils ont fait ces études j’ai l’impressions que parfois ils sont un peu à côté de la plaque. C’était une manière d’expliquer mon ras-le-bol après six psychologues. Il y en a eu un septième après, et c’était toujours pareil… J’avais une frustration et je pense avoir réussi à la canaliser par la musique. À partir de ce morceau-là, dans lequel j’ai dit beaucoup trop de trucs en peu de temps, une minute dix je crois, j’ai pu me dire “ouf !” En sortant de la cabine je me suis senti un peu mieux, j’avais vidé mon sac.

A : Est-ce que si tu es amené à faire de la scène, rapper ce genre de textes à nouveau te gênerait ? Dans le sens où ce serait un retour sur des expériences peu joyeuses, ce serait aussi verbaliser à nouveau des choses que tu as déjà extériorisées une fois.

E : Une fois que tu as écrit un morceau comme ça, je pense qu’il faut oser le jouer en public. Pouvoir rencontrer son public, c’est la consécration, et moi beaucoup de gens m’on découvert par ce son et l’ont apprécié car il a fait écho chez eux. Donc non, je n’aurais pas de souci à le faire. Après c’est vrai que si je ne suis pas du tout dans le même mood, ça va être bizarre, mais j’arrive très bien à me remettre dans un état d’esprit. Vu que ce sont des souvenirs, tu te les remémores et ça revient vite… Le faire, il n’y a pas de soucis. Par contre, ce ne sera peut-être pas toujours aussi parlant. Pendant la release party de l’album [annulée suite à la pandémie de Covid-19, NDLR] j’aurais pu le faire sans problème, c’est clairement le mood de l’album, par contre sur un festival en été, je ne sais pas si je l’aurais fait, l’ambiance n’est pas la même.