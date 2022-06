Ctznkane, voix du Port et porte voix

C’est depuis l’océan Indien que CTZNKANE a répondu aux questions de l’Abcdr en mai 2022, quelques semaines après la sortie de sa dernière mixtape en date, De La Fournaise. Un intitulé qui renvoie directement au volcan de La Réunion, son île natale, celle où il vit encore et sur laquelle toute son histoire s’est écrite jusqu’à présent, ou presque. Depuis sa naissance au Port, ville populaire entre Saint-Paul et Saint-Denis, le rappeur et beatmaker n’a quitté les lieux que deux ans afin de poursuivre des études à Villetaneuse, Seine-Saint-Denis. Un peu trop vieux pour avoir eu Internet dès l’enfance, CTZNKANE n’a pu découvrir le rap français à proprement parler qu’à la fin de ses années collèges. Avant cela, pas de Skyrock à La Réunion, donc pas de rap français, ou peu. Il y a bien les artistes locaux, dont le groupe K Libre 420 et Achem, et puis quelques morceaux joués par la radio Velly Music ou dans l’émission Run Vibes sur la chaîne publique. Comme souvent, un cousin s’ajoute à l’équation, en l’occurrence dans le cas CTZNKANE, un cousin et son CD de Sniper. Sniper, le groupe de Blacko. Blacko le Réunionnais. Pas rappeur certes, du moins pas totalement, mais réunionnais dans un groupe de rap, et fier de ça. Tout comme l’est CTZNKANE, dont la mixtape De La Fournaise fait suite à Des Neiges, qui s’ouvrait sur un fameux discours de Paul Vergès : « Nous Réunionnais, nous descendons c’est vrai… Nous descendons d’Africains venus d’Afrique. Nous descendons, chers camarades, d’Indiens venus de l’Inde. Nous descendons de Malgaches venus de Madagascar. Nous descendons de Chinois venus de Chine. Nous descendons aussi de Français venus de France. Mais qu’ils n’essaient pas de nous faire choisir dans nos ancêtres ! Car nous sommes aussi fiers, car nous sommes aussi fiers de ceux venus d’Afrique ou de l’Inde que de ceux venus de France ! »

Abcdr Du Son : Est-ce que tu te rappelles du contexte dans lequel tu t’es dit que tu allais rapper toi-même ?

CTZNKANE : C’est venu naturellement, dans le sens où j’ai commencé par écrire, j’aimais ça à l’école et je continuais à écrire quand j’étais à la maison. Le chant, j’en faisais à l’église, c’est à la chorale que j’ai capté les délires de mélodies etc. Lorsque j’ai découvert le rap et les rappeurs, j’ai compris qu’il était possible d’allier le chant à ce que j’écrivais, sans avoir vraiment besoin de savoir chanter en plus. Une fois que j’ai commencé à maîtriser l’écriture et le rap, j’en ai eu marre très vite de poser sur des faces B, donc j’ai décidé de me mettre à composer. Je voyais des cainris comme Kanye West qui savaient tout faire ; moi je ne connaissais pas de beatmaker et n’avais aucune connaissance des studios ou quoi que ce soit, donc lorsque j’ai eu l’occasion d’avoir un ordinateur, la première chose que j’ai faite c’est prendre Fruity Loops et commencé à essayer de composer. C’était autour de mes quinze ans, j’avais déjà deux ou trois ans d’écriture rap dans les pattes.

A : Tu as passé deux ans dans l’hexagone pour les études. Ton rapport à la musique a-t-il évolué alors ?



C : Totalement ! Dans cette période entre 2010 et 2012, j’ai saigné Datpiff et Livemixtape. Je quittais ma maison et Le Port pour la première fois, or je viens d’une famille nombreuse donc j’étais habitué d’être avec du monde à la maison et là je me retrouvais tout seul dans mon petit studio. La semaine, je restais planqué chez moi et je bombardais des mixtapes, et lorsque j’allais me promener dans le 93 ou faire le touriste sur Paris, j’écoutais du son aussi. C’est aussi là-bas que j’ai assisté aux deux deuls concerts de ma vie, ceux de Young Jeezy et de Waka Flocka au Bataclan. Pour ce qui est du rap français, c’est en étant là-bas que j’ai eu plus envie d’écouter ce qui se faisait à l’époque. J’ai toujours kiffé le rap du 92, et tout bêtement en arrivant à Villetaneuse je me suis mis à écouter tous les mecs du 93… En étant sur place, j’avais l’impression d’être dans le même endroit que les rappeurs que j’écoutais. Ça change d’une écoute au Port, même s’il peut y avoir des similitudes dans ce qui est raconté. Là-bas, c’est une autre atmosphère, tu sens vraiment le froid, tu reconnais vraiment le lieu du métro… Pour moi, ça a amené des petits déblocages, ça m’a aidé à comprendre certaines choses du rap français.

A : Pendant cette période, tu ne partages pas ta musique ?



C : Je crois que c’est à ce moment-là, en 2011, que j’ouvre mon compte Soundcloud. Un pote de mon petit frère m’avait entendu freestyler un couplet et avait kiffé donc m’avait invité chez lui, où il y avait un petit matos. J’ai enregistré mes premiers petits freestyles là-bas et ça m’a fait de la matière pour alimenter le Soundcloud quand je l’ai ouvert. Après, je traficotais sur mon ordi pour essayer d’avoir des trucs à balancer. Je faisais sans entourage professionnel, seul avec quelques potes passionnés que je rencontrais. Mon cousin était DJ, c’est lui qui m’a branché sur Logic Pro, mais on était très amateurs et à un moment donné moi je voulais tellement aller dans la compo, mais je n’avais pas rencontré de gens qui pouvaient vraiment m’apprendre.

A : Quand tu te diriges vers la compo, c’est avec l’idée de produire pour autrui ou juste pour faire tes instrus ?



C : Ce n’était que pour moi ! Mais en tombant sur « La petite voix » de PNL, je me suis dit que c’était le genre de vibe que je comptais « amener » et ces gars étaient tellement chauds, ça méritait que j’essaie de leur envoyer quelque chose. Ils n’étaient pas connus et à aucun moment je ne me pensais capable de placer pour des gars en place dans le game, même à La Réunion. J’avais fait écouter à quelques potes, mais je n’aurais pas envoyé à quelqu’un de confirmé.

A : Tu as envoyé un instru à PNL malgré tout.



C : Oui, quand j’envoie l’instru après avoir écouté « La petite voix », je m’étais un peu amélioré quand-même. Je n’ai jamais été dans le type-beat en fait, vu que je voulais éviter les faces B. Je n’avais pas de formation de musicien non plus donc je faisais à l’oreille, et c’est à cette période-là que je commençais à avoir une certaine couleur.

A : Et ça a donné « Loin des hommes » sur Le Monde chico…

C : J’avais envoyé pas mal d’instrus, c’est celui-ci qui a été bloqué et après j’ai rebossé la compo pour eux. La première version était assez courte, genre deux minutes, puis j’ai ajouté une autre partie de prod qui partait totalement dans un autre délire. Ils ont gardé la version finale en enlevant l’outro que j’avais faite. J’étais en contact avec PNL en amont de la sortie de Le Monde chico, puis une fois que le choix de l’instru a été fait, je n’ai plus eu de nouvelles. Quand « Le Monde ou rien » est sorti, avec le buzz qu’il y a eu je me suis dit que les mecs devaient maintenant avoir des majors et des gars en place derrière eux, et que ma prod était passée à la trappe.

A : Pour au final l’entendre sur l’album comme tout le monde à sa sortie. Aujourd’hui, les jeunes artistes sont mieux avertis qu’il y a sept ans sur la nécessité de formaliser leur travail, est-ce que cette expérience t’a poussé à te structurer ? Ça aurait pu être un gros coup perdant.

C : Totalement. C’était ma première fois à plusieurs titres : j’envoyais mon travail à quelqu’un, ma musique arrivait quelque part, et pas n’importe où, elle a fait un bout de chemin incroyable quand-même, pour appartenir à la discographie d’un groupe qui est chaud… Mais le côté business, les royalties… Je ne connaissais rien. Je ne me rendais même pas compte de ce qui était en train de se passer, j’étais dans d’autres bails, la musique je la faisais en mode passionné, rien de pro. Donc c’est allé très vite.

A : Après ça, ne t’es-tu pas posé la question de choisir entre composition et écriture ?



C : Je pensais surtout impossible de concilier les deux, d’être à 100% dans la composition et à 100% dans l’écriture. J’ai commencé à produire quand j’avais un petit bagage en rap, puis j’ai pris de l’expérience au niveau de la prod et ensuite je me suis remis à écrire, ce qui m’a permis de structurer mes morceaux. À un moment donné, je n’ai travaillé que sur les prods en essayant de parfaire mon style, jusqu’à ce que je ressente le besoin de me concentrer que sur le rap et l’écriture pour arriver à une première version de ce que je suis capable de faire.