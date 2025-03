Aupinard, averse musicale

Depuis sa découverte de la bossa nova à 16 ans, Aupinard façonne sa musique et ses influences autour de ce genre et plus largement encore. Entre influences brésiliennes et identité propre, ses compositions reflètent une quête d’authenticité et de renouveau musical. Il se distingue rapidement par sa fusion unique de la bossa nova avec des influences RnB et Rap, créant ainsi une musique à la fois moderne et empreinte de nostalgie.

C’est en 2020, durant le confinement, que le bordelais commence à partager ses compositions sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où son style unique attire rapidement une large audience internationale.

Avec son EP Pluie, montagne et soleil sorti en février 2025, le Bordelais souhaite offrir quelque chose de différent en mélangeant d’autres styles musicaux. Aupinard se livre sur son parcours, ses inspirations et son approche créative: Rencontre avec un artiste en pleine effervescence.

Abcdr du son: Est-ce que tu peux m’expliquer dans quel environnement musical tu as grandi?

Aupinard: C’était assez calme, il n’y avait pas spécialement de musique qui tournait à la maison et j’ai dû carrément me faire ma propre éducation musicale moi-même. C’est-à-dire que de mon plus jeune âge à mes 14 ans, j’ai écouté ce qui était trendy, ce qui était commercial quoi. Puis à partir de 14 ans j’ai compris que ce que j’aimais ne se trouvait pas spécialement dans les choses qui se faisaient entendre à la télé ou ce qu’écoutaient mes potes. C’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à vraiment travailler sur ma propre culture musicale.

A: Tu avais conscience d’un manquement par rapport à ce qu’il y avait à la télé ou à la radio? Tu te disais « j’ai pas encore trouvé ma voix, j’ai pas encore trouvé ce que j’aime vraiment dans la musique. »

Aupinard: C’est à partir du moment où j’ai vu qu’au sein des gens de mon âge il y avait des chansons qui étaient appréciées et que moi je comprenais pas, que je me suis dit peut-être qu’il est là le problème, peut-être que moi c’est pas ça mon style de musique. Parce que je voyais qu’il y avait des chansons que tout le monde appréciait, moi je comprenais pas trop pourquoi. C’était bien pour eux. J’ai compris qu’il y avait des musiques qui parlaient à tout le monde, des musiques plus globales, mais que moi les musiques globales généralement ça ne me branchait pas. J’étais un musicien à l’époque donc j’avais déjà une sensibilité un peu plus fine au niveau de la musique et j’ai dû me chercher après.

A: Est-ce que c’est pour ça que tu t’es mis à apprendre à faire de la guitare ?

Aupinard: Non du tout, la guitare c’est juste que j’avais un pote qui en faisait bien et ça m’avait donné envie d’en faire. J’en avais une chez moi et j’ai commencé à apprendre sur internet quand j’avais 12 ans.

A: Tu écoutais du rap quand tu étais un peu plus jeune ?

Aupinard: Oui, j’en écoute toujours aujourd’hui. J’ai toujours écouté du rap, la première fois où j’ai essayé d’écrire un texte, c’était quand j’étais en cinquième et c’était du rap. J’ai grandi avec ça, parce qu’on grandit avec le rap dans les quartiers un peu plus populaires. J’ai grandi avec Sexion d’Assaut, Black Kent – un artiste de Bordeaux à l’ancienne. »

A: Il y avait du rap américain aussi?

Aupinard: On a découvert le rap US en 2015 avec Young Thug et Kendrick Lamar surtout. Kendrick Lamar à l’ancienne je n’aimais pas spécialement ses sons mais je le trouvais trop stylé ce mec, donc j’écoutais le son « I » de Kendrick et “King Kunta” aussi, j’avais bien aimé le clip. C’était à l’époque où les clips étaient encore diffusés à la télé mais c’est arrivé en 2015, 2016. Après quand j’ai commencé à faire du skate en 2016, là j’étais plus dans cette culture américaine, donc on écoutait du Rap US.

A: Dans tout ça, qu’est-ce qui t’a donné envie de faire tes propres chansons ?

Aupinard: En 2020 pendant le confinement je faisais des chansons de type parodique, je reprenais des chansons connues et je rajoutais des paroles pour faire rire. Il y avait une fille que j’aimais bien à l’époque, c’était mon crush, elle avait envoyé ma vidéo à une pote qu’on a en commun, elle avait dit « mais il chante bien ton pote » et je me suis dit « Moi je chante bien? ». C’est à ce moment là que je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire. C’était juste un truc dans un coin de ma tête et j’avais un ami à l’époque aussi, en 2020, qui faisait de la musique. Il m’avait appris à me servir de garage band etc. C’est comme ça que je me suis dit « je vais peut-être essayer de dire de vraies paroles » donc pourquoi pas essayer pour de vrai. Ça a commencé avec de la parodie, après c’était de la reprise et ensuite c’est devenu mes propres paroles.

A: À quel moment est venu le déclic de faire de la musique puis ensuite les diffuser?

Aupinard: C’était compliqué de les sortir parce qu’en plus, pour revenir de là où je viens, c’était compliqué de faire de la musique où tu fais de la guitare, où tu chantes, où tu parles de filles, de cœurs brisés, horrible. Tu te fais juger et moi j’avais commencé à me faire juger en 2014, j’avais à peine 12 ans, ça me jugeait parce que je faisais de la guitare. Mais à un moment donné je me suis dit « si je le sors là, maintenant, peut-être que ça va être durer pendant deux jours où je vais me faire vanner, mais si demain ça prend je serai content ». Donc il y a un moment donné où j’ai appuyé sur publier, c’était dur. Surtout la première vidéo que j’ai publié et où j’avais conscience que ça pouvait être compliqué parce que c’était une cover. Une cause qui me tenait à cœur, c’était par rapport à George Floyd aux Etats-Unis, j’avais fait une reprise de « Heaven » de John Legend. C’est une chanson qui est destinée à une femme de base, mais les paroles se prêtaient bien au contexte actuel avec les Black Lives Matter. Parce que même si tu veux juger, il faut vraiment ne pas avoir de sens pour juger ce que je fais, sachant que je l’ai fait sur une cause à laquelle les gens que je connais tiennent. Il fallait que je m’exprime dans tous les cas et que je m’impose.

A: Ça a été ta transition ?

Aupinard: Ouais. Ça m’a servi de transition.