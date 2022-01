Le rap anglophone de l’année 2021

Les membres de la rédaction de l’Abcdr du Son et leur invité débattent pendant une heure et demie des rappeurs, producteurs et albums qui ont marqué l’année 2021 du rap américain.

Après notre bilan en ligne de l’année rap 2021, où les rédacteurs de l’Abcdr du Son ont balayé à travers une centaine d’articles la diversité du rap lors de l’année écoulée, une partie de la rédaction et notre invité, noivertfluo, ont voulu à travers ce podcast créé un peu de débat et d’animation autour du rap en anglais. Qui a été le rappeur américain de l’année passée ? Quel est l’album qui a été le plus marquant ? Quel producteur a servi les instrus les plus mémorables ? Quatre artistes ont été sélectionnés dans chaque catégorie et débattus pendant l’émission. Mais comme ce podcast n’est pas non plus une cérémonie de récompenses traditionnelle, chaque participant a aussi pu avancer des contre-propositions, avec conviction ou mauvaise foi assumée.

À retrouver dans ce podcast :

00:02:34 : L’artiste de l’année.

Les nominés : Boldy James, Mach-Hommy, Nas, Key Glock.

00:41:07 : L'album de l'année.

Les nominés : Sometimes I Might Be Introvert (Little Simz), Call Me If You Get Lost (Tyler, the Creator), Weight of the World (Maxo Kream), Unlearning, Vol. 1 (Evidence).

01:12:25 : Le producteur de l'année.

Les nominés : Cardo, Bandplay, Hit-Boy, Kal Banx.

Diffusion

Un podcast également disponible sur :

Crédits