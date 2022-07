Le rap français du deuxième trimestre 2022

Retour sur les derniers albums du S-Crew, de Seth Gueko et de Sinik, ponctués des coups de coeur de la rédaction et de leur invité.

Le dernier album en date du S-Crew, groupe composé de Mekra, 2Zer, Framal et Nekfeu, était Destins liés et datait de 2016. Depuis, Nekfeu a sorti Cyborg et Les Étoiles vagabondes et est passé à un autre statut, aussi bien artistique qu’en termes de popularité. Mais le rappeur reste fidèle à son groupe de potes, et le quatuor parisien a sorti début juin son troisième album SZR 2001. Mais que vaut ce retour de la meute du Seine Zoo ?

Sinik et Seth Gueko sont deux rappeurs qui ont gagné leurs galons dans l’arène du rap de rue et des street CDs des années 2000. S’ils ont connu des parcours différents, leur appartenance à cette génération lie leurs raps de quelques atomes crochus. Et tous deux ont annoncé cette année ranger les crampons et les gants avec des derniers albums : Mange tes morts pour Seth Gueko, et Niksi pour Sinik. Sortent-ils par la grande porte ? Ces derniers disques honorent-ils leur discographie et leur parcours ?

À retrouver dans ce podcast :

00:00 : Générique

01:45 : SZR 2001 du S-Crew

26:53 : Doudoune en été de JeanJass, le coup de coeur de Justin Noto

29:33 : « Kerchak » de Kerchak le coup de cœur de Brice

33:18 : Niksi de Sinik et Mange tes morts de Seth Gueko

01:08:20 : Salam, documentaire de et sur Diam’s, le coup de coeur de Beufa

01:10:28 : Confidentiel de C.Sen, le coup de coeur de zo.

01:13:10 : « Mash Up », « Depuis le début » et « Sabotage » de Rocca et DJ Duke, le coup de coeur de Raphaël

