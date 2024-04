Le rap américain du premier trimestre 2024

Après un CrasH Talk en demi teinte en 2019, ScHoolboy Q s’est fait plutôt rare dans le rap américain ces dernières années en dehors de quelques featurings. Il est finalement revenu en ce début d’année avec BLUE LIPS, un sixième album plus ambitieux dans sa forme que son dernier, tout en poursuivant certaines idées développées dans sa musique jusque-là. Que vaut cet album et est-ce que ScHoolboy Q parvient encore à se réinventer aujourd’hui ? Et que raconte-t-il de son parcours ?

Révélée sur sa mixtape Whack World en 2018 et un triptyque d’EPs en 2021, Tierra Whack est revenue mi-mars avec son premier album officiel. La rappeuse de Philadelphie, atypique, semblait jusque-là insaisissable et hors format. Sur ce premier vrai album, elle évoque pourtant des sujets en lien avec la santé mentale et s’aventure véritablement dans le format long. Que vaut ce premier album ? Et qu’est-ce que ce disque dit de son évolution artistique et personnelle depuis six ans ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:02 Partie 1 : ScHoolboy Q, retour aux affaires

00:26:39 Le coup de coeur de Makia : SiR – HEAVY

00:29:15 Le coup de coeur de Hugo : Cash Cobain

00:31:52 Partie 2 : Tierra Whack, dans son monde

00:51:05 Le coup de coeur de Hugues : Chuck Strangers – A Forsaken Lover’s Plea

00:54:11 Le coup de coeur de Shawnpucc : Cartie Curt – NEVER CAST PEARLS TO SWINE

00:56:18 Le coup de coeur de Raphaël : David Dallas – Vita

00:58:23 Conclusion

