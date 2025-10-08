Okis, crème de la crème

Mi-septembre, le rappeur Okis sortait TRIPLE CRÈME, troisième partie d’une série d’EPs sous influences drumless avec Mani Deïz. Rencontre le temps d’un podcast en public chez lui à Lyon pour reparler de cette trilogie dévoilée durant tout 2025.

Faire une série d’EPs influencés par le drumless après un premier album salué par la critique n’est pas toujours le choix le plus évident dans une carrière artistique. Okis a pourtant décidé de faire ce qu’il veut, comme il veut, sans réfléchir aux retombées. Un choix artistique qui représente bien qui est le rappeur lyonnais : depuis son émergence début 2022, l’artiste originaire de la Croix Rousse mélange exigence dans son écriture et authenticité à toute épreuve. Un alliage qui laisse entendre une musique remplie de technique et de sincérité – envers soi même et les autres – que le Lyonnais a pris le temps de raconter le temps d’une heure à l’Abcdr du Son.

Le 18 septembre dernier, la rédaction discutait en effet en public avec Okis chez lui à Lyon de son année 2025. Un moment d’échange porté sur la musique et l’écriture, où le rappeur a ainsi pris le temps de raconter en détails sa série de trois EPs réalisés à nouveau avec le producteur Mani Deïz, pour mieux comprendre ce choix fort artistique. Entre passion culinaire, amour du sample, et envie de se renouveler, le Lyonnais a ainsi pris le temps de donner plus de détails sur ce qui fait le sel de son rap : une passion indéfectible pour la musique, une pointe d’engagement, et – surtout – un attachement à la réalité du quotidien aujourd’hui assez rare dans le rap français.

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Introduction

00:01:10 Partie 1 : LA CRÈME

00:21:28 Partie 2 : DOUBLE CRÈME

00:35:05 Partie 3 : TRIPLE CRÈME

00:59:33 Conclusion

DIFFUSION

CRÉDITS