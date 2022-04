Le rap américain du premier trimestre 2022

Denzel Curry, J.U.S., Sadistik, AZ et The Cool Kids : autant d’albums de rap US qui ont marqué les membres de la rédaction en ce début 2022.

Les trois derniers mois ont vu outre-Atlantique des confirmations. Celles de Gunna, Kodak Black, YoungBoy Never Broke Again et Lil Durk comme nouvelles têtes d’affiche du rap américain mainstream, au vu des succès commerciaux de leurs derniers albums. Et pourtant, au moment de faire le tour des sorties qui ont plu au sein de notre équipe, ce sont des disques plus confidentiels, pourrait-on dire même plus underground – si ce mot a encore un sens – qui sont revenus.

Des albums aux directions et racines tellement variées que pour une fois, nous n’allons ni revenir sur un disque événement, ni sur un ensemble partageant des points communs. Cette fois, on se permet d’emprunter avec courtoisie la casquette d’underground explorer de l’illustre DJ Fab pour laisser à chacun des membres de la rédaction revenir sur le disque qui l’a marqué ce premier trimestre. Un tour de table passant à Carol City, Seattle, Chicago, Detroit et New York.

À retrouver dans ce podcast :

00:00 : Générique

01:46 : Melt My Eyez, See Your Future de Denzel Curry, par Brice

14:25 : GoFundMe Corvette de J.U.S., par ShawnPucc

26:44 : Bring Me Back When The World Is Cured de Sadistik x Kno, par zo.

37:56 : Doe or Die II (Deluxe Edition) d’AZ, par Pap’s

54:03 : Before Shit Got Weird de The Cool Kids, par Raphaël

Diffusion :

Crédits :