Redman en cinq morceaux

En ce 17 avril 2020, Reggie Noble alias Redman fête ses cinquante ans. Et si ses plus beaux jours dans le rap sont derrière lui, le natif de Newark a le mérite de continuer à sortir de la musique écoutable et de rester une référence sur scène. Redman, c’est une carrière qui s’étend sur quatre décennies, trois albums de haute volée, des morceaux classiques à la pelle. C’est surtout un artiste qui, à sa meilleure période pouvait, par sa technique et sa prestance, faire d’un morceau fadasse un banger juste parce qu’il y posait un couplet probablement écrit à la hâte. En somme : l’un des meilleurs à avoir tâté le micro. Tout ça valait bien hommage : voici donc cinq morceaux de Redman qui nous ont particulièrement marqués. « Bobyahed2dis » (1994) Dare Iz a Darkside est souvent négligé lorsqu’est évoquée l’œuvre de Redman, y compris par Redman lui-même qui garde un souvenir flou et désagréable de cette période de sa vie. C’est pourtant l’un des sommets de sa discographie, et ce en partie grâce à sa deuxième piste, « Bobyahed2dis ». Produite par Reggie Noble et Rockwilder, elle arrive juste après le prélude du « Dr. Trevis », psychiatre imaginaire du rappeur qui annonce sans équivoque la direction de ce second album : une plongée tête la première dans l’esprit sombre et enfumé de son créateur. Le morceau prend malgré tout son temps : Jeffrey Stewart introduit Redman, le « funkadelic devil himself », qui ne rappe réellement qu’après une minute trente. Mais quelle minute trente ! Des sirènes hurlantes, des basses ronflantes à faire péter les fenêtres, des bruits tout droit sortis de l’espace… Ténébreux, cosmique et psychédélique, le ton est posé pour les dix-huit pistes à venir. Alors quand Redman commence à rapper, comme un Dieu mais avec le diable au corps, c’est presque un miracle qui s’accomplit. Tout son personnage est contenu dans ce seul couplet : funk (la référence explicite au « Atomic Dog » de George Clinton), cartoonesque (Dennis The Menace, Pete Puma), rouleur invétéré (« Go in any hood and puff a blunt with any nigga »), virtuose au micro (« I got game like Ennis ») et grand admirateur de ses pairs de la côte est (Slick Rick, Kool G Rap ou Buckshot, pour ne citer qu’eux). Placé en milieu de disque, « Bobyahed2dis » n’aurait sans doute rien été de plus qu’une carte de visite efficace. Mais placé en introduction, sa dimension devient toute autre. Le travail de mise en scène, la noirceur ambiante – poussée à son paroxysme dès les premières secondes de cette deuxième piste – et Redman au firmament de sa créativité artistique en font l’une des plus grandes ouvertures d’album de l’histoire du rap américain. – David2 Redman - « Bobyahed2dis »

« Rockafella » (1994) Deux ans après ses débuts tonitruants avec Whut? Thee Album, Redman sort Dare Iz a Darkside, qui est donc son disque le plus sombre et torturé. Une œuvre dont il rechigne à jouer les morceaux en concert, tant ils le ramènent à une période morose de sa vie, faite de dépression et de drogues. « Rockafella » est un peu l’anticlimax de l’album, nommé ainsi en l’honneur d’un collègue rappeur décédé – que l’on entend d’ailleurs brièvement en action sur la piste précédente. Dire que l’ambiance du titre est pesante et poisseuse serait un euphémisme : sur d’inquiétantes nappes de synthé empruntées à Parliament, une lourde ligne de basse et de puissantes batteries, Redman est en mode sourcils froncés, attaquant les imposteurs la bave aux lèvres : « Wanna copy-cat my whole format/So you get funk tracks, punchlines and skull hats/Huh! Got a little Redman in town/Who’s that effin’ clown soundin’ wack with the frown? » Le sample de « I Wanna Do Something Freaky to You » de Leon Haywood qui faisait le sel de « Nuthin’ but a ‘G’ Thang » de Dr. Dre semble tout à coup beaucoup moins appeler à la détente. Comme souvent, Redman déforme sa propre voix en la rendant suraiguë pour se créer une sorte d’alter ego, qui lui répond sur le refrain et clôt le morceau dans une transe macabre. Étouffant. Erick Sermon, peu présent lors de la conception de Dare Iz a Darkside, signera un remix « Rockafella » qui fera apparaître le morceau sous un autre jour, bien moins hostile et âpre. – Kiko Redman - « Rockafella » « Whateva Man » (1996) Ça commence par une inhalation, des gémissements féminins, un refrain, une référence à EPMD ainsi qu’à la chanteuse Teena Marie. Ou aux Fugees, mais peu importe (mec). Puis Redman s’extirpe du brouhaha pour rentrer sur le morceau avec une fluidité incroyable, avant de laisser quelques mesures à Erick Sermon, et de reprendre le micro pour parler en long et en large de son sujet favori : la fumette. « Whateva Man », c’est Redman dans la plus grande forme de sa carrière. Un rappeur qui raconte toujours plus ou moins la même chose, mais avec un tel brio et une telle facilité qu’on l’écouterait des heures sans se lasser. Par ses adlibs, par ses intonations, par sa voix nasillarde, Red capte l’attention et remplit l’espace sonore. Dès lors, pas besoin de production trop touffue : un breakbeat, une ligne de basse bien ronde, les gémissements susmentionnés et le tour est joué. Tout a l’air simple, trop sans doute : gageons que n’importe quel autre rappeur qui emploierait la même formule paraîtrait ridicule au possible. Le propre des plus grands, assurément. Le clip du morceau voit Redman et Method Man s’illustrer dans une parodie du film The Blues Brothers, prémisse de l’humour potache qu’ils développeront quelques années plus tard dans le film How High et dans la série Red & Meth. – Kiko Redman - « Whateva Man » ft. Erick Sermon