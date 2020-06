In The Pines, l’histoire d’un morceau centenaire

070 Shake, Kurt Cobain et Lead Belly, trois artistes radicalement différents séparés par plusieurs décennies, se sont tous approprié un titre dont les racines se perdent dans le temps. David , aujourd'hui Partager Facebook Google+



Quel est le point commun entre un talent brut du label de Kanye West, l’icône du grunge et un chanteur de blues à la vie tumultueuse de la première moitié du XXème siècle ? C’est « In The Pines », un vieil air qui a revêtu de multiples formes et qui serait né il y a plus de cent cinquante ans dans les Appalaches, une chaîne de montagnes plantées de pins et trouées par des mines de charbon, au nord de la Géorgie. C’est au milieu d’une Amérique qui porte encore les stigmates de la guerre de Sécession et où l’esclavage vient à peine d’être aboli que cette chanson serait apparue, sans qu’on puisse en identifier l’auteur ou en retracer les origines exactes, comme toute bonne légende.

070 Shake La shamane C’est au début de l’année que les mots de « In The Pines », anciens comme une prière, sont revenus à nos oreilles, disloqués, altérés, mais reconnaissables, sur l’album d’une rappeuse et chanteuse du New Jersey. 070 Shake est une protégée de Kanye West signée sur GOOD Music. Elle s’est fait remarquer en 2018 en participant à la série d’albums produits par son mentor et a particulièrement brillé sur les refrains de deux des morceaux les plus mémorables de cette folle année pour le label : « Santeria » et « Ghost Town ». Après ces apparitions fracassantes, elle s’est faite relativement discrète et c’est seulement en janvier qu’elle a sorti son premier album, Modus Vivendi. Elle y explore sa sensibilité à vif et y cherche à tâtons son humanité. Sur ce premier effort imparfait mais sincère, un titre retient l’attention : « The Pines », produit de main de maître par l’incontournable Mike Dean, avec ses notes de guitare lancinantes, son beat marqué et son envolée de cordes finale. Le refrain du morceau repose sur une interprétation libre de « Where Did You Sleep Last Night », rendu célèbre de mémoire récente par le groupe Nirvana. Kid Cudi, un autre grand sensible et l’une des inspirations de 070 Shake, s’était d’ailleurs aussi essayé à une reprise – plutôt sage – de ce titre en 2012.

Kurt Cobain Le condamné Le 18 novembre 1993, à New York, Kurt Cobain et son groupe se produisent pour l’émission MTV Unplugged dans une atmosphère intimiste, au milieu d’un décor vaguement funèbre avec fleurs, bougies et tentures sombres. Nirvana est alors en pleine gloire, mais malgré les réticences de la chaîne, le groupe refuse de se cantonner à une sélection de tubes et impose des morceaux très personnels, dont des reprises inconnues du grand public. Parmi celles-ci figure « Where Did You Sleep Last Night », de Lead Belly, que Kurt présente comme son artiste préféré. Avec un regard hanté et un soupir las, quelques mois seulement avant son suicide, Kurt Cobain offre une interprétation déchirante de ce titre, lui insufflant de sa voix au bord de dérailler l’émotion d’un homme au désespoir. La performance restera gravée dans les esprits. Avec ce concert devenu culte, Nirvana a ravivé la postérité de cette chanson en reprenant le flambeau porté par Lead Belly, un autre écorché malmené par la vie, cinquante ans auparavant.