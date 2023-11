XG : l’industrie musicale japonaise synthétise le rap US

Réaction japonaise au succès mondial de la K-Pop, la « X-Pop » de XG, nouveau girl band scruté au Japon et aux États-Unis, imite et rassemble les hits du rap et du R&B américain pour en faire une mixture à la fois ludique et artificielle.

Secret bien gardé, présentée au public international uniquement par petites touches accidentelles (notamment via les animes), la J-Pop est depuis les années 60 un pilier de la culture populaire japonaise, générant des milliards de yens et faisant émerger les plus grandes vedettes de l’archipel. Cette industrie locale, pilotée uniquement pour le marché domestique et très liée à l’industrie audiovisuelle et médiatique, traverse pourtant actuellement la plus grave crise de son histoire. En cause : la mise au grand jour des crimes sexuels inqualifiables perpétrés pendant des décennies par le mogul de la J-Pop Johnny Kitagawa à l’initiative de la création des boys band les plus importants dans l’histoire musicale du pays et décédé en 2019.

Un ouragan médiatique et judiciaire, aux airs « d’affaire Epstein » à la japonaise, qui fragilise au « pire moment » une industrie qui doit composer pour la première fois avec une concurrence frontale sur son sol : celle de la musique coréenne, dans la K-Pop mais aussi dans d’autres genres, qui séduit ces dernières années un public japonais historiquement plus porté sur ses productions locales. Face à cet engouement des Japonais pour les productions musicales du pays du matin calme, deux hommes ont alors compris qu’il allait falloir agir pour rester dans le coup : Masato Matsuura et Katsumi Kuroiwa, les dirigeants du géant du divertissement Avex, actif dans le pays depuis la fin des années 80. Dès 2017, ils missionnent Junho « Simon » Park alias Jakops, un beatmaker à la triple culture Amérique/Japon/Corée du Sud (il est né aux Etats Unis d’une mère japonaise et d’un père coréen) pour prendre la tête d’un nouveau label, XGALX, qui devra aboutir à la création d’un « super-groupe » féminin tourné vers l’avenir : XG.

Ni K-Pop, ni J-Pop : X-Pop

Durant 5 ans, sept jeunes femmes sélectionnées parmi 13 000 candidates à travers le pays vont devenir des Trainees, selon le système mis en place par les majors en Corée du Sud qui s’apparente à de véritables « centres de formations pour pop-stars ». Les artistes sont formées au chant, à la danse, mais également aux relations publiques et aux langues étrangères, tout en vivant constamment ensemble. Avec pour XG une attention toute particulière à une compétence : leur maîtrise de l’anglais. Si le groupe fait quelques apparitions dans les médias coréens, se coulant dans un premier temps dans le moule de l’industrie K-Pop, ce n’est qu’en 2022, avec la sortie de ses premiers titres que la formation marque finalement sa différence en assumant des titres intégralement en langue anglaise, fait rare dans le monde de la pop asiatique mainstream.

Surtout, le groupe va aller chercher son influence principale dans deux genres musicaux : le rap et le R&B américain. Le 17 novembre 2022, XG dévoile ainsi une vidéo nommée « GALZ XYPHER », en clin d’œil aux cyphers du rap US. Tour à tour les différentes membres du groupe se mettent alors à rapper et chanter sur… des productions rap américaines. On entend le temps de 5 minutes des morceaux de JID, Jack Harlow ou de toute l’écurie Dreamville être repris par les membres du groupe japonais, dans une version revisitée en anglais.

De fait, Jakops et les responsables d’Avex n’auront de cesse de le marteler : selon eux, la musique de XG n’est pas de la J-Pop ni de la K-Pop mais de la « X-Pop », un nouveau genre qu’ils souhaitent résolument « mondial » et interculturel dans ses influences et son attrait. Pour aussi mieux s’exporter.