The End of Summer

Le Captain Nemo vous présente son voyage vers l’inconnu avec une sélection actuelle de Rap et RnB, uniquement composée d’indépendants sortis en 2016. Saupoudré de quelques surprises, ce mix marque la fin du spleen, l’ouverture vers des sonorités plus enjouées, même quand l’été est parti. Avec la nouvelle génération de Chicago ou de la Bay Area, les ponts se font de plus en plus évidents entre Rap et musique électronique, une musicalité accrue dans un grand mélange des genres. 2016 marque aussi la découverte de nouveaux producteurs audacieux comme Mikos Da Gawd, Richie Souf, Julia Lewis, Durkin ou encore Monte Booker, tous à la croisée des chemins synthétiques. L’été est mort mais l’été indien dure pour toujours !

TRACKLIST