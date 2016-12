Début 2016, une idée germe dans nos esprits. Le genre que l’on concrétise une fois sur dix, laissant sur le bas-côté les neuf autres, parfois par manque de persévérance, souvent par lucidité retrouvée. L’idée en question ? Une compilation siglée du A de Abcdr regroupant des artistes qu’on apprécie un peu plus que de raison. Comment ? Tout élaborer de A à Z et s’engager dans un projet gourmand en temps et en argent ? Tentant mais présomptueux. Nous n’avons aucune expérience dans la production, pas vraiment les moyens et il nous faut vite démarrer le projet pour ne pas tomber dans les bras de la démotivation. Mais il y a une chose que l’on sait quand on a un orteil dans le « milieu » : ce qui nous parvient aux oreilles n’est que la face émergée de l’iceberg. Alors, si on mettait à profit cette matière première qui dort en allant chercher quelques-uns de ces morceaux prisonniers des disques durs ? La machine était lancée.

Pendant plusieurs mois, nous avons mis nos réseaux en marche, sollicité, insisté voire harcelé certains rappeurs ou beatmakers, portés par notre seul enthousiasme (le projet est entièrement gratuit et bénévole). Pas après pas, morceau après morceau, nous avons construit cette compilation, parvenant à un résultat que nous n’aurions jamais envisagé lorsque nous avons soumis le projet pour la première fois. Maquettes, morceaux destinés à des albums qui n’ont finalement pas vu le jour ou pépites conservées soigneusement pour de futurs disques, remixes et autres trésors enfouis composent le Jukebox Abcdr. Époque, style, notoriété : nous ne nous sommes imposé aucune limite. Et nous sommes fiers et heureux de partager aujourd’hui avec vous cette mosaïque de sons. Bonne écoute !

Un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet : artistes, beatmakers, journalistes… Remerciements appuyés à Kohndo pour avoir masterisé une grande partie de la compilation et à Jérémy Métral pour les visuels.

TRACKLIST :

01. Le Célèbre Bauza – « On en parle ou pas » (prod. Belisons) Bonus Téléchargement

02. Zoxea – « Veuve Clicquot » (prod. Madizm)

03. LOSO – « Station Mir » (prod. Phohat)

04. ZA – « No Sleep » (prod. Street Fabulous)

05. Lalcko & LOSO – « Stress Free » (prod. Jaycee)

06. Joe Lucazz – « Juste Hier » (prod. Pandemik Muzik)

Bonus Mix – Despo Rutti – « Rumeurs » (prod. Nodey)

07. Zekwé – « Zézeille » (prod. Zekwé)

08. Sameer Ahmad – « Siwak Remix » (prod. LVMX)

09. Lyon’S – « Sunny » (prod. Grégory Mongali)

Bonus Mix – Solo – « K.O. Banania » (prod. Solo & Gordon Cyrus)

10. Mala – « Zalazasta Kho » (prod. Lex Profit)

11. Kohndo – « Steeve » (prod. Jee Van Cleef)

12. D∆kW∆ri∆ns (K Banger & Cris Prolific) – « Forever » (prod. Cris Prolific) (Scratchs : DJ Grazzhoppa)

13. K2C – « Ici Bas » (prod. Cédric) (Scratchs : Shone)

14. Ziko & Ill – « Grosses Têtes » (prod. Ziko)

15. Nikkfurie & Young Zee – « Back ‘N Forth [93 Suburb Funk Edit] » (prod. Nikkfurie) (Scratchs & Cuts : DJ Cross Fella)

16. Moda & Dan – « Caresse » (prod. Dan de Ticaret)

17. Mala & Booba – « Smack la Lune Remix » (prod. The Left Lane Project alias Marc Animalsons)

Le morceau « No Sleep » de ZA sera également présent sur son projet Césarienne, bientôt disponible.

Le morceau « Juste Hier » de Joe Lucazz sera également présent sur No Name 2.

Le morceau « Back ‘N Forth » de Nikkfurie & Young Zee sera également présent sur leur EP commun à venir.