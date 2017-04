L.O.A.S, des rires et des angoisses

Actif au sein du collectif DFHDGB depuis quelques années, L.O.A.S donne une suite à son premier essai solo qu’était N.D.M.A. Cette fois, c’est un album qu’il livre : Tout me fait rire. Loin de la musique engagée, L.O.A.S construit une oeuvre engageante, sur laquelle lui et les divers protagonistes de son album reviennent ici. B2 , aujourd'hui Photographies L.O.A.S : Brice Bossavie Partager Facebook Google+



Abcdrduson : Combien de temps s’est écoulé entre le moment où tu as posé la première pierre de l’édifice Tout me fait rire et la sortie de cet album ? L.O.A.S : Il y a eu énormément de temps, parce que la première pierre date d’avant N.D.M.A. Des morceaux ont été enregistrés avant la sortie de N.D.M.A, et une bonne partie était écrite avant cette même sortie. L’enregistrement de l’album était fini en décembre 2015, et il était mixé sous sa forme finale il y a un an. Donc ça s’étend sur pas mal de temps. A : C’est donc la partie plus logistique, pour la sortie du disque, qui t’a ralenti ? L : Oui, il y a eu pas mal de petites embrouilles internes. Mais des petites embrouilles qui étaient positives dans le sens où les gens voulaient sortir le projet. Ce n’était pas que je ne trouvais pas de manière de le faire, c’était que je n’avais pas envie de le sortir seul de mon côté. Je voulais être un peu plus accompagné, et en même temps j’étais un peu coincé par une boite qui se cassait la gueule. Mais les gens voulaient quand-même sortir le projet, et bref, ça a pris du temps. A : Tout ce temps ne t’a pas rendu un peu fou ? L : Ça m’a rendu complètement taré ! Après, je ne suis jamais totalement inactif, l’an dernier j’ai fait pas mal de dates. Comme j’ai tourné, j’ai vachement travaillé la scène à ce moment-là. Puis je continuais d’écrire. Par contre j’ai seulement maquetté mes prochains morceaux. Avant, les enregistrements de projets s’étendaient sur une certaine période, et en ce moment je me contente d’écrire et maquetter, pour me lancer le jour où tout est fait. A : As-tu eu la sensation de t’être professionnalisé pour cette sortie ? L : Oui c’était exactement l’idée : se professionnaliser un petit peu, passer à l’étape suivante après N.D.M.A. La vérité est que je ne sais pas si c’était la bonne stratégie, et je le dis très honnêtement. Peut-être que j’aurais dû le sortir à la zob’, tout seul dans mon coin. Après, le temps que ça a pris m’a aussi permis d’avoir une belle pochette avec Fifou, et m’a peut-être évité de faire les choses dans la précipitation. J’ai pu travailler des clips, enfin ce temps m’a quand même donné un certain confort, ce n’est pas que du négatif. A : Auparavant, toi et Hyacinthe aviez un studio, dans lequel tu as vraisemblablement enregistré une partie de l’album. La perte de ce studio t’a-t-elle freiné d’une quelconque manière ? L : Quelques morceaux ont été enregistrés là-bas mais ne plus avoir le studio ne m’a pas du tout freiné. Pour l’utilité que l’on en avait, le studio était un peu superflu, et ni Marin [Hyacinthe, NDLR] ni moi n’avions la volonté de gérer un studio en fait. On avait envie d’avoir un espace pour créer, ça c’était cool ; mais par rapport à ce que ça représentait comme argent, comme investissement et tout, ce n’était pas du tout la démarche. A : Venons-en plus précisément à Tout me fait rire. Tu sembles avoir collaboré uniquement avec des personnes qui sont plus ou moins des proches, non ? L : « Des proches », je ne sais pas ce que tu entends par là, parce qu’il y a des gens que je n’ai jamais rencontrés physiquement. Mais ce sont des gens avec qui je m’entends bien. Et à l’exception de Fifou qui a fait la cover, ces gens ne sont pas vraiment dans le rap. Je parle essentiellement des beatmakers là, bon il y a Krampf qui a quelques trucs, mais après…



A : Koursky Lion aussi produit du rap. L : Koursky, oui, mais pas en France. Enfin ce n’est tant ça l’idée, mais c’est que cela donne un patchwork de beatmakers qui ont une patte que l’on n’entend pas forcément partout. C’est cool, ça donne une certaine identité à mes projets. A : Et tu es allé vers chacun avec des demandes précises, compte-tenu de son univers ? L : Jamais ! Je ne fais jamais ça. À chaque fois que j’ai essayé de dire à quelqu’un « viens, on fait ça », il s’est avéré que ça ne marchait que moyennement. J’aime bien m’adapter à ce que les gens savent faire. Les gens peuvent m’envoyer dix ou quinze prods, il va y en avoir une qui sera la bonne, une qui me parle, je ne sais pas pourquoi. Mais j’évite de demander aux gens de faire quelque chose sur commande. A : Krampf a souvent été présenté comme l’architecte sonore de DFHDGB. Qu’en est-il sur Tout me fait rire ? Quel a été son rôle dans la construction de cet album ? L : Si on reste dans cette idée de construire un bâtiment, moi j’ai amené des bouts de pièces. Ces pièces je les ai assemblées avec Tomalone. L’album s’est construit dans un dialogue avec Tomalone, qui était mon interlocuteur pendant toute la période d’enregistrement. Et une fois que cela a été fait, je suis allé voir Lucien [Krampf, NDLR] avec qui on a fait une sorte d’homogénéisation du projet. Il en a vraiment donné les teintes, les couleurs précises.

Krampf : À un moment L.O.A.S avait fini une version de l’album, qu’il faisait écouter autour de lui, et moi je trouvais que ça ne le faisait pas. Je n’étais pas convaincu par tous les choix. Plusieurs personnes ont dit ça et il m’a donc dit « Lucien, si t’es chaud, vu qu’apparemment t’as l’air d’avoir un avis sur la question, on va chez toi et on le remixe. » On a fait ça en deux semaines, morceau par morceau. J’ai récupéré les multipistes de ce qui était censé être l’album fini, et j’ai repris ça : là on enlève les drums, là on fait ça, là ça ne va pas, là il faut de l’Autotune… J’ai un peu fait les choix qui selon mon sens et mes goûts auraient dû être pris avant. Mais après il y avait aussi des choix qui moi ne me convenaient pas, notamment en termes de voix, et avec lesquels j’ai composés. J’ai essayé de tirer des trucs que je n’aimais pas du tout vers ce que j’aimais plus. Sur l’intro il ne reste que la rythmique et les mots, avec un très gros effet sur la voix, que l’on n’a pas l’habitude d’entendre sur un album de rap.

J’ai l’impression que Loïs doute plus maintenant qu’avant, en ayant conscience que des gens l’écoutent, le suivent et attendent des choses. Ça se sent dans sa musique aussi je pense, c’est intéressant. Ce disque est hyper bien, vraiment c’est magnifique, alors qu’a priori, je ne l’aimais pas. Il y a de très beaux titres, et des choix vraiment intéressants dans l’esthétique musicale. L’album a été fait il y a près de deux ans, or souvent tu te dis qu’un disque qui a deux ans va être dépassé aujourd’hui, et ce n’est pas le cas de Tout me fait rire. Le fait qu’il ait déjà survécu à deux ans, c’est significatif. Il a des qualités, il n’est pas encore rattrapé par le temps, et peut-être ne le sera-t-il jamais.

A : C’est donc Tomalone avec qui tu as le plus étroitement collaboré pour construire ce disque ? L : En fait, sur N.D.M.A, le morceau « N.D.M.A » était celui dont j’étais le plus fier, et je l’avais fait avec Tomalone. Je trouvais cette collaboration assez unique, et je me suis dit qu’il fallait creuser ça. Du coup, le noyau de Tout me fait rire s’est fait autour des prods de « La lune » et « 170709 ». C’est autour de ça que s’est construit tout le projet. Tomalone vient du Sud, comme moi, il vit même actuellement à quelques kilomètres de là où j’ai grandi. On ne s’est jamais rencontrés à l’époque, ça s’est fait sur internet et depuis on se connaît, on s’est vus. J’apprécie sa vision de la musique, son état d’esprit, et notre relation de travail est une collaboration. Lui, il m’a accompagné dans Tout me fait rire, en tant qu’interlocuteur, et moi de mon côté je lui ai fait un clip, et je dois lui en faire un deuxième. On se rend service mutuellement. Il a passé pas mal de temps sur mes morceaux, à les nettoyer, à travailler les voix, tout ça. A : À propos de voix, sur l’intro l’effet sur ta voix est très fort, au point que l’on ne la distingue presque plus, tant elle est robotisée. C’est un choix de ta part ? L : C’est un choix de Krampf, c’est encore ce genre de trucs de ce génie. Lucien arrive, il voit le truc, et va juste ajouter un élément, auquel je donne du sens avec le recul. Mais ça ne venait pas de moi, de la même manière que le vocoder à la fin de « Vieux frère » est une idée de Tomalone. C’est lui qui l’a ajouté. Ce sont des esthétiques qui mises les unes à la suite des autres créent une cohérence. J’aimerais bien dire « je suis arrivé avec un projet d’album : ça va être comme ça », mais en fait il y a plus des accidents, des petites choses… On joue avec les défauts et les qualités des matières musicales que l’on travaille.

Tomalone : Loïs [L.O.A.S, NDLR] et moi échangeons beaucoup depuis trois, quatre ans et on s’envoie des morceaux. Donc j’en suis venu à lui envoyer une première prod pour N.D.M.A, et comme le morceau était bien, je me suis dit que j’allais lui en envoyer d’autres pour la suite. Je lui faisais écouter beaucoup de morceaux qui étaient pour moi, et il a bloqué sur ceux du projet, tandis que moi j’avais du mal à les développer davantage. Après, pour Tout me fait rire, Loïs m’envoyait les morceaux terminés, et je faisais de la mise à plat et les premiers mixes, avant que Krampf repasse derrière. Moi, je faisais les premiers mixes, assez classiques, je travaillais les voix, et un peu les prods aussi, puisqu’il en a reçu de plein de monde différent, donc il fallait que ce soit cohérent, ne serait-ce qu’au niveau de la qualité du son. On a beaucoup travaillé à distance, et il y a eu une ou deux sessions chez moi dans le Sud. L.O.A.S est capable de prendre des prods qui ne sont pas forcément des trucs de rap classique, donc je n’ai pas à changer mes habitudes et à m’adapter à lui. C’est lui qui est tout terrain, donc ça c’est cool. Cet album, je le trouve fou. Je suis envieux de ce qu’il arrive à faire, de ce qu’il arrive à écrire. Je pense au morceau « Nouvelle religion »… La première fois qu’il me l’a fait écouter je me suis dit « mais le mec est malade ! » Il y a des milliards de mélodies de voix dedans, l’instru, je ne vois pas qui aurait pu utiliser un truc comme ça… L’album est vraiment super cool.

A : Lorsque N.D.M.A est sorti, tu disais faire de la musique pour « [te] marrer le plus possible » or sur cet album, à part le titre, il n’y a pas grand-chose de drôle. Et ta musique ne donne pas l’impression d’être très marrante à faire non plus.



L :[Rires] Je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, faire de la musique et se marrer, c’est se marrer dans le sens de faire des choix fous, des choix de vie. C’est plus ça que j’appelle me marrer. C’est ne pas être là où on m’attend. Moi ça me fait rire en fait, d’arriver avec cet album après N.D.M.A. Et même si les gens ne le perçoivent pas forcément, il y a toujours des petites touches d’humour dans ma musique. Mais je ne fais pas de la musique LOL, ça ne me plaît pas la musique pour faire rire. J’aime bien émettre des petites touches d’humour noir, grinçant, mais quand je disais faire de la musique pour me marrer, c’était plus pour être un peu fou et essayer des choses. A : Dans ce que tu écris et enregistres, il y a une intensité qui s’approche de la violence, tu sors tes tripes et te dévoile de façon très intime. Cela te demande-t-il un effort mental et physique ? L : Je m’impose des limites, et je vais dire des choses sans les dire, comme dans « La Lune ». Il y a des mots que je ne dis pas, et le fait de ne pas les prononcer, ça les met en valeur. Mais oui, ça demande un effort physique, aussi bien à l’enregistrement que sur scène. Il y a quelque chose de pesant à se dévoiler, c’est évident. Mais, à mon sens, c’est ce qui rend ce que je suis un peu intéressant aussi, dans les derniers morceaux. Au début, quand je commence à faire de la musique, il y a un personnage, que je crée au fur et à mesure. Il est outrancier, sans limites, donc je peux lui faire dire n’importe quoi. Et tout d’un coup, ce personnage, à force de le faire exister, il entre dans la vie réelle. Il a une incidence sur ma vie et me remet moi en question. À un moment donné il y a une collision entre le personnage et la personne « réelle » si tant est qu’elle existe. Ces deux choses commencent à se mélanger un peu, l’une attaque l’autre.

« Quand je commence à faire de la musique, il y a un personnage, que je crée au fur et à mesure. Tout d’un coup, ce personnage entre dans la vie réelle et me remet moi en question. »

A : Tu dis dès l’intro « L.O.A.S, personnage de fiction », ce qui paraît étonnant en écoutant la suite, car il ne semble pas du tout que l’on entend une fiction. C’est ultra-personnel dirait-on. Lorsque tu relis ou réécoutes ce que tu as créé, n’es-tu jamais troublé ? L : Pour répondre à ton propos sur le personnage de fiction, je suis d’accord mais à partir du moment où tu te mets en scène d’une façon ou d’une autre, même si c’est ta vie réelle, ça devient une forme de fiction. La réalité est dans ce que tu vis sur le présent, après, c’est de l’interprétation… Ensuite, est-ce qu’il y a des choses qui me troublent ? Jusqu’à présent, et je touche du bois, de tous les morceaux que j’ai faits, aucun ne me gêne, aucun ne m’embarrasse. Je n’ai pas commencé à faire du rap à quinze ans, du coup j’évite cet écueil de l’adolescence. Au moment où je fais de la musique, je suis quand même suffisamment sûr de qui je suis, de ce que je suis, pour me permettre l’aspect outrancier et les écarts personnels, je l’assume. A : Pour ce qui est de l’interprétation, tu as canalisé ton énergie. Est-ce le fruit d’un travail particulier, d’un entraînement ? L : Non ça n’a pas demandé d’entrainement parce que c’est quelque chose que je savais déjà faire. Mais j’avais effectivement la volonté dans ce projet-là d’arrondir les aspérités du précédent. Il s’agissait de trouver quelque chose de rond, tout en gardant à l’intérieur des mots le même côté coupant et piquant. A : Un morceau de l’album s’intitule « Chambre 237 », du nom de la fameuse chambre dans Shining de Kubrick, ou peut-être dans le roman de Stephen King. Sont-ils des références importantes pour toi ? L : Je crois que dans le roman de Stephen King la chambre ne s’appelle pas comme ça, Kubrick a changé le nom me semble-t-il. [En effet après vérification il s’agit de la chambre 217 dans le roman Shining, l’enfant lumière, NDLR] Effectivement ce titre fait référence à Shining, mais aussi à un documentaire hyper intéressant qui s’appelle Chambre 237, sur les multiples interprétations que l’on peut donner de ce film. Ça va des trucs les plus carrés aux plus loufoques. Pour moi la chambre 237 c’est un peu cette pièce à l’intérieur de soi, dans laquelle on a enfermé le monstre. A : Sur ce disque, il y a une récurrence des évocations de lieux fermés : les boites de nuit, l’hôpital psychiatrique, la prison… Cela t’effraie-t-il ? L : C’est quelque chose qui bien entendu m’angoisse, l’impression d’être enfermé tout le temps, d’être dans une prison à ciel ouvert. L’hôpital psychiatrique renvoie à plein de trucs personnels, pareil pour la prison. Cela fait appel à des choses personnelles, des expériences. Des amis ont été enfermés, de la famille… Quand tu es minot, tout d’un coup il y a quelqu’un dont on arrête de parler dans ta famille, quelqu’un qui devient une sorte de fantôme. Donc oui, ça m’a marqué. A : La nuit est aussi omniprésente dans ta musique. Mais ce n’est pas une nuit reposante, elle est plutôt turbulente, voire destructrice. Toi-même es-tu particulièrement noctambule ? L : Tout à fait. Je suis bon en écriture seulement après minuit, ce qui est d’ailleurs très handicapant quand tu travailles avec des gens. Aller dans un studio et écrire, je ne sais pas si je pourrais le faire. Moi, j’écris bien quand il n’y a plus rien autour, que je suis tout seul. Après oui, je vis beaucoup la nuit, je suis effectivement un noctambule. A : Autre point majeur de ton rap, sa dimension spirituelle, de plus en plus forte, avec d’ailleurs une large part de blasphème. L : C’est marrant parce que j’ai vraiment l’impression que c’était quelque chose qui faisait déjà partie de ce que je racontais. Après peut-être que c’est plus présent… Pour le blasphème, je ne sais pas… J’essaie de sortir des dogmes en fait. Je vais plutôt dans la provocation pour essayer de sortir des carcans, d’une vision spirituelle étroite. Mais je ne suis pas dans le blasphème pour moquer la spiritualité, la croyance ou la religion, parce que moi-même je crois aux choses spirituelles. C’est plus la vision étriquée et fermée qu’en ont les gens qui m’agace. A : La couverture médiatique que tu as acquise avec Hyacinthe n’a pas mis longtemps pour vous coller une étiquette, et vous a assimilé l’un à l’autre voire confondu l’un et l’autre. N’as-tu pas saturé ? Ne t’es-tu jamais dit qu’il était inutile de répondre à des questions dont sont souvent ressortis des clichés ? L : Je regrette d’avoir un jour accepté de faire des interviews. [Rires] Mais sans aller jusque-là, on a souvent été confondus l’un avec l’autre. C’était assez intéressant et même troublant de voir comment les gens projetaient sur moi une image qui correspondait plus à celle de Hyacinthe, et voyaient chez lui quelque chose qui me correspondait plus, dans ce que je suis tous les jours. Bien sûr pour les questions il y a parfois des clichés… Après je ne sais pas, si c’est récurrent il faut aussi savoir se remettre en question. Il y a peut-être quelque chose que tu fais, qui fait que tu es catalogué. J’ai appris à l’accepter.

Hyacinthe : J’avais reçu la prod de « Vieux frère » et je l’ai filée à Loïs, qui a d’abord fait ses parties, donc son couplet et le refrain, avant que je fasse mon couplet. Je n’ai pas pris le thème exactement comme lui, c’est-à-dire que je n’allais pas faire la même chose sans qu’il me soit arrivé la même histoire, et en ne connaissant pas la personne dont il parle. Je ne pouvais pas parler de la même chose alors j’ai pris « vieux frère » dans un sens un peu plus large, je m’adresse à un proche mais l’angle est un poil plus large.

Je pense avoir été un peu moins impliqué artistiquement sur Tout me fait rire que sur N.D.M.A, où j’avais été super présent à toutes les étapes. Pour celui-ci, Loïs a été plus autonome là-dessus. Par contre, mis à part quelques trucs qu’il a enregistrés tout seul ou qu’il a réenregistrés après, c’est moi qui ai fait toutes les prises de voix par exemple. Du coup j’ai suivi le truc depuis le début. Je pense qu’il a vraiment progressé, il s’est beaucoup affiné et il est sorti de certains automatismes qui pouvaient être les siens avant. Sa musique m’intéresse de plus en plus. Il est en train de se trouver et je pense que de plus en plus, il a un ton juste dans les choses dont il parle. Il y a des morceaux vraiment magnifiques, « Flingue en porcelaine » est mon préféré. Il touches à de vraies émotions, et même en termes de prod c’est presque un album de musique électronique, selon moi. Il y a quelque chose de super beau là-dedans.

A : Lorsque tu es passé dans l’émission de l’Abcdr, la question t’avait été posée de savoir si faire de la pop music t’intéressait, et tu y avais répondu par l’affirmative. Penses-tu avoir trouvé ce son pop sur cet album ? L : Non, je pense que je n’y suis pas encore. Mais je ne cherche pas en particulier à être pop, et là a priori je commence à savoir la direction que prendra la suite, et ce n’est pas quelque chose vers quoi je vais aller de manière systématique. Il faut que ce soit une facette, qu’il faut savoir maîtriser sur un ou deux morceaux, mais ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse en tant que but absolu. J’espère que mes prochaines propositions musicales seront plus variées, j’essaie de gagner en variété.

« Il y a une narration qui fait suite à N.D.M.A, et emmène les gens qui m’écoutent un peu plus loin dans mes explorations musicales et intérieures. »

A : Cet album offre déjà davantage de diversité musicale que ce que tu faisais avant. Est-ce dû à une liberté plus grande, un lâcher-prise peut-être, ou est-ce plutôt le fruit d’un travail rigoureux en ce sens ? L : D’abord, c’est inhérent au choix des prods. Je me sens à l’aise sur à peu près tout et n’importe quoi. Mais après, il y a une difficulté et c’est je pense la grande réussite de cet album : c’est très varié mais très cohérent en même temps. Le nombre de morceaux est assez réduit, et malgré la diversité, malgré les différentes directions que prennent les morceaux, il y a une unité, c’est lié. J’ai l’impression de raconter une histoire, du début à la fin il y a vraiment une continuité. Les morceaux s’enchaînent dans un ordre précis, réfléchi. De l’intro sur la prod de Krampf à l’outro sur la prod de Shkyd, il y a une narration qui fait suite à N.D.M.A, répond à N.D.M.A, et emmène les gens qui m’écoutent un peu plus loin dans mes explorations musicales et intérieures.

Shkyd : À la base, la prod de « Chrysanthème » est un tapis instrumental que j’avais fait pour les concerts avec Rufyo. J’avais gardé la version instrumentale pour la faire écouter à Loïs afin qu’il entende un panel de ce que je pouvais faire, et cette prod l’avait touché. À partir de ça, lui avait fait sa voix sur le morceau, et quand il me l’a envoyé je trouvais qu’il manquait juste une ligne harmonique, que j’ai rajoutée et qui constitue mon featuring. Tout l’instru, ce sont des textures de voix que j’ai faites avec Autotune.

On n’a pas fait le morceau ensemble physiquement, mais je lui avais passé la prod lorsqu’ils avaient leur studio avec Hyacinthe. On avait discuté à ce moment de ce qu’il était possible de faire, après les échanges se sont plus faits par mails. À la base je ne pensais même pas qu’on partirait sur un morceau vu que c’était très court et que je ne l’avais pas pensé comme un morceau pour album de rap. Je m’étais plus dit qu’il allait utiliser ça pour du live, pour lier les morceaux ensemble. Mais du coup je trouve que c’est une belle manière de conclure son album. J’aime beaucoup la manière dont notre morceau s’insère à la fin, il continue la mélancolie, mais ouvre une porte vers l’espoir et la sérénité. Je trouve que c’est ce qui fait fonctionner ce duo de voix et toutes les harmonies d’Autotune qu’il y a autour. Comme une main qui vient l’accrocher au fond des sables mouvants et lui dit « t’inquiète, on va s’en sortir. »