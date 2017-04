Bauza, Le Célèbre

S’il y avait cinq rappeurs à « pardonner » pour ne pas avoir tenu les promesses que leur talent criait, nul doute que celui du XIXe arrondissement de Paris en ferait partie. Rarement décevant mais rarement présent, voilà un bref résumé du parcours musical de Bauza Boz. Remarqué et remarquable sur chacune de ses apparitions auprès de son aîné Oxmo Puccino, sans que l’on ne sache vraiment si c’est davantage leur complicité ou l’émulation entre les deux qui faisaient d’elles des sommets artistiques, Le Célèbre a mené sa carrière sans réellement la conduire, sortant trois projets chaque fois un peu plus concrets mais jamais totalement aboutis. « J’ai fait un somme sur mes lauriers, et alors ? » aurait dit Ill. Car ces quelques empreintes rapologiques laissées en héritage par Bauza sont le plus bel hymne au style. Le vrai, libre et singulier.

Abcdr du Son : Tu es né à Paris ?

Le Célèbre Bauza : Je suis né à Nogent-sur-Marne dans le 94 et je suis arrivé à Paris, à Danube dans le XIXe, en 1982. J’avais deux ans. J’ai arpenté le quartier et je l’ai raconté dans mes chansons à ma manière, avec notre vision et ce qu’il en ressort. On essaie de fabriquer aussi une autre réalité en même temps. Il y a ce que la vie fait de toi mais aussi ce que tu fais de ce que la vie a fait de toi. [Sourire]

A : C’était quel type d’ambiance ce quartier dans les années 90 pour un adolescent ?

B : C’était convivial, autant à la maison que dehors parce que j’étais beaucoup dehors. Danube, c’est une sorte de résidence, certains appellent ça une cité. Ce sont de très petits groupes de bâtiments et c’est un concentré de tout : de génie, de violence… En 1990, c’était vraiment un mélange : t’avais le Français rockeur de fou et, juste en face, la famille malienne qui venait d’arriver et ne parlait pas français. Et tout ce que tu peux avoir entre les deux. Je ne vais pas te dire que c’était la fête, que tout le monde s’entendait bien, il y avait des seaux d’eau qui se renversaient des fenêtres… [Sourire] Mais quand tu grandis avec ce mélange-là, tu n’as pas les même barrières dans la tête que certains. Quand tu n’es qu’avec tes semblables, tu perds une partie de ton développement. Quand les gens ne sont pas comme toi, tu apprends. Tu ne peux pas apprendre si tu n’as que des miroirs en face de toi. On prenait un peu de l’autre, de sa manière de parler, de réfléchir. Et tu vois ce que tu ne veux pas prendre de l’autre aussi. C’était comme ça aussi à l’école, on était avec des personnes de milieux différents. Quand tu es jeune, tous ceux qui sont dans ta classe sont tes potes, tu ne sais pas qui est quoi. Au fur et à mesure, tu commences à l’apprendre quand tu reviens de vacances et qu’on te demande de les raconter. On ne raconte pas les mêmes choses. [Sourire]

A : Tu partais en vacances parfois ou tu restais au quartier ?

B : Je racontais de belles vacances en tout cas. [Sourire] J’avais de l’imagination. Je ne partais pas trop ou alors chez des cousins. J’allais souvent à Amiens, c’était un voyage pour moi. J’ai une partie de ma famille qui habite aux Etats-Unis maintenant et une autre en Côte d’Ivoire. Mais la première fois que je suis parti en Côte d’Ivoire, c’était pour un concert. J’avais dix-huit ans.

A : Ça a débuté comment le rap pour toi ?

B : Ça fait partie des choses que tu ne sais pas. J’ai des grands-frères plus âgés que moi, donc j’ai toujours eu l’impression d’écouter du rap. Ils terminaient des chansons pour rigoler en ajoutant deux, trois rimes en plus en rapport avec notre vie. C’était marrant, on croyait que ça faisait partie de la chanson et on l’apprenait par cœur. C’est venu comme ça, naturellement, on écrivait un peu pour rigoler. On s’enregistrait, on grattait les matelas pour faire des bruits de scratchs… [Sourire] Ça devait être vers 1992. Comme on n’avait pas d’instru’, on prenait des morceaux d’Assassin ou de Ministère A.M.E.R. et, quand il y avait des ponts musicaux, on enregistrait dessus.

A : Parmi les potes avec qui tu as commencé à rapper, certains ont fait une carrière dans la musique ?

B : À cet âge, c’étaient vraiment des potes avec lesquels on s’amusait naturellement. On jouait aux billes et après on rappait. Donc personne n’a continué. Un peu plus tard, vers 1996, un pote de mon grand-frère a commencé à rapper et m’a demandé de l’accompagner sur scène. C’est là que j’ai pris conscience que ça pouvait être sérieux le rap. Il s’appelle Oxmo Puccino. Moi, j’étais pote avec son petit-frère, Mamoutou Diarra, devenu basketteur professionnel. Lui aussi a lâché quelques rimes à l’époque. [Sourire] Ox’, c’est le premier dans mon entourage qui a pris la chose au sérieux. Il avait décidé de se mettre dedans à fond. Avant, ça graffait, dansait, rappait comme ça… Lui voyait ça sérieusement. Je l’ai accompagné et, par la force des choses, j’ai dû me « professionnaliser ». Au début, on faisait des répétitions pour les concerts alors qu’on n’avait pas de scène de prévue. Mais on se préparait pour le jour où… [Sourire] On allait dans le 94 dans une salle où le 113 répétait et ils nous prêtaient leur local une heure ou deux. Oxmo a de la famille dans le 94, donc il était souvent là-bas avec ses potes. Et ses potes qui se sont mis à rapper, c’étaient ces gens-là en fait : Kery James, etc. Quand les concerts ont commencé à arriver pour de vrai, j’ai découvert les balances : les réglages de micro et de la musique avant le concert. Et, pour régler ton micro, il faut qu’on entende ta voix et, pour qu’on entende ta voix, il faut que tu te mettes dans les conditions du concert, que tu rappes. Mais, moi, je n’avais pas de textes. Donc j’improvisais pour pouvoir régler ma voix. Je n’allais pas rapper le texte de quelqu’un d’autre ou dire : « J’ai pas de textes. » Alors j’ai improvisé comme ça, une fois, deux fois, trois fois. Et c’était pas mal parce que ça faisait partie aussi des jeux qu’on faisait avant. Et le premier vrai texte que j’ai écrit, c’était pour faire des balances. J’ai dû le faire à la radio une fois mais je ne l’ai jamais posé.

A : Quand Oxmo intègre Time Bomb, tu es déjà avec lui ?

B : Ouais, il intègre Time Bomb grâce à ses prestations scéniques justement. Moi, j’étais encore à l’école, donc je venais surtout pour les concerts. Le studio, j’y venais quand je pouvais. Il y a de gros trucs que j’ai ratés, notamment une tournée où je n’étais pas dispo. Mon pote est venu me voir avec un chèque : « Aaahh regarde ce que t’as raté ! » [Sourire] C’était son premier salaire, il ne travaillait pas. Mais là, t’as de petits aperçus de ce que peut donner la musique quand tu t’y mets sérieusement. Ça donne des perspectives : voyages, argent… Du coup, je me suis dépêché de finir mon cursus scolaire pour me consacrer un peu à ça. Donc j’ai côtoyé Time Bomb surtout par rapport aux concerts. Tu découvres. Quand on faisait les concerts, il y avait les loges avec le catering. Le catering, c’est ce qu’on te prépare pour que tu puisses te restaurer avant le concert. C’était pour nous, mais on faisait des réserves quand même ! [Rires] C’était un petit réflexe. Au début, ça fait vraiment vacances, récréation. Après, tu comprends peu à peu le fonctionnement. Quand tu as d’autres professionnels en face de toi et que toi tu t’amuses, il y a parfois un décalage. Certains se mettent finalement au diapason, d’autres non.

A : Ça t’a tiré vers le haut de fréquenter Time Bomb à cette époque ?

B : Bien sûr, rien que regarder le mode de fonctionnement, la fréquence d’écriture, la manière d’écrire, de réécrire, de ne pas être satisfait… Alors que quand on te fait écouter un truc, ça déchire. Mais non, le mec recommence et pousse encore l’exigence. Il y a aussi le cas où le gars est fier de lui et puis son pote vient en featuring et fait un truc meilleur encore. Eh bien, au lieu de laisser le morceau comme ça, le mec réécrit. C’est bénéfique pour le morceau et pour tout le monde. Tu en prends de la graine, tu vois des manières de réfléchir et beaucoup d’autres choses.

Oxmo Puccino & Le Célèbre Bauza - « Les gens savent

A : Ton premier morceau officiel, c’est « Les gens savent » avec Oxmo ?

B : Oui, morceau qui était sur la compil’ de Cut Killer : Opération Freestyle. C’était la suite d’un interlude qu’Oxmo avait fait sur Opéra Puccino, « Peu de gens le savent », où il dit quelques vérités. C’était à une époque où il y avait beaucoup d’histoires au quartier et on avait envie de dire d’autres vérités. Premier morceau, j’écoute ma voix, je dis : « C’est quoi cette voix, c’est naze, on peut recommencer !? » Mais j’ai toujours la même voix. En fait, c’est ma voix… [Rires] Vient la tournée Opération Freestyle avec Cut Killer et mon entrée dans le game avec.

A : Tu envisageais un parcours solo ou tu ne te voyais que comme le « second » d’Oxmo ?

B : Ni l’un, ni l’autre. Je n’ai pas fait de plan. Et, si j’avais fait des plans, je ne me serais pas dit : « Je suis le second. » [Sourire] J’aurais fait de meilleurs plans. Je n’ai pas envisagé de carrière solo. J’ai écrit presque par nécessité. « Il y a une radio, tu veux faire un petit truc ? » OK, j’écrivais pour l’occasion. Il fallait forcer le naturel parce que si j’avais suivi le naturel, je n’aurais rien fait du tout. Au fur et à mesure, tu te prends au jeu, les retours sont bons, t’essaies de faire mieux que la première fois en te préparant mieux pour la prochaine, en choisissant bien ton thème, tes rimes, ton instru’… Tout ce qui est arrivé est arrivé comme ça. Je fais un morceau, je ne sais ni pourquoi ni comment. C’est sans pression du coup. Tu veux juste que tes potes te disent que ça tue. Et si ça ne tue pas, t’es véner et tu recommences. C’était ça la seule pression, à l’époque en tout cas.

A : En 1999, tu sors ton premier maxi : Et ta sœur/Condamné à réussir.

B : Tu me le rappelles ! C’était produit par Time Bomb. Premier maxi, tu te retrouves dans un gros studio, c’est toi qui dois faire les trucs maintenant… Tu comprends le sens des choses. Tu écris un couplet, un refrain, un couplet, il te faut un thème, une cohérence… C’est bien de commencer par ça parce que ça te met dans le bain pour la suite : savoir faire des morceaux et un projet cohérents, réfléchir à des stratégies…

A : C’était quoi l’état d’esprit de Time Bomb à ce moment ? Il venait d’y avoir la scission qu’on connaît tous… Est-ce qu’il y avait une volonté de construire une nouvelle « dream team » dont tu aurais été un des leaders ?

B : Moi, je n’ai pas trop suivi la scission, je l’ai vue de loin, je n’étais pas acteur, plutôt spectateur. Je n’ai pas trop d’avis dessus. Je me suis juste dit que c’était dommage parce qu’ils étaient en train d’enregistrer le premier projet de groupe, un album collectif. Si c’était sorti, ça aurait été lourd. Moi, j’étais là en périphérie par rapport à mon implication en concert. Je commençais à grandir et à comprendre le truc, à faire des morceaux de plus en plus aboutis. J’avais dix-huit ans, les yeux un peu plus en face des trous. Du coup, on me dit : « Si t’es intéressé, on peut se poser, faire un projet… » À cette époque, il y a moi, Mam’s Maniolo, Les Frères Diack… Une nouvelle équipe, des jeunes qui sortent de partout et de nulle part et qui ont vraiment les crocs. Pour Mars et Ricky, l’état d’esprit était toujours le même : faire du bon son.

On a fait le projet Time Bomb La Renaissance où j’avais un morceau avec Ox’ : « Premier Suicide ». On l’a remis ensuite sur L’Amour est mort parce qu’il avait eu beaucoup de retours par rapport à la faible exposition du maxi, qui n’était sorti qu’en vinyle. Mais le maxi avait eu un bon écho parce qu’on est partis faire un concert en Espagne et tout le monde chantait les paroles ! Et il n’y avait pas Internet à l’époque, c’est un morceau qui aurait des milliards de vues sinon. [Sourire] Ça fait partie des choses comme ça que tu fais pour rien mais qui donne quelque chose. Souvent, ce sont les choses que tu fais pour rien qui comptent le plus. On était en Côte d’Ivoire pour un concert avec Ox’ quand on a écrit les premières phases du morceau dans un car. Il a ensuite fait l’instru’ dans ma chambre ici à Danube : « Ah vas-y on va poser sur ça ! » « OK ! » Apparemment, ça donne un gros morceau. C’est des trucs que tu fais comme ça, juste parce que t’as envie de le faire, que t’es dans l’ambiance. Et ça donne quelque chose. Il faut toute une énergie, une ambiance, une atmosphère pour pouvoir être à ton maximum de créativité. Même si quand j’ai enregistré « Premier Suicide », je me souviens avoir dit à Mars : « Ah désolé, j’étais pas trop chaud là… »