Le clair obscur d’En’Zoo

Architecte sonore de Nemir et Gros Mo, En’Zoo compose une musique singulière, tantôt ensoleillée, tantôt nocturne. Et est devenu en quelques hits pour Nekfeu l’un des producteurs les plus en vue du rap français.

La rencontre avec En’Zoo aurait pu tomber dans les mêmes profondeurs océaniques que son père illustrait musicalement pour des documentaires. À quelques heures du concert de Nemir au festival En Vie Urbaine, la petite équipe arrive scindée à Niort. La faute à un train manqué pour deux des musiciens de Nemir et Gros Mo, dont En’Zoo, leur compositeur maison. Épaisse barbe aux reflets roux et accent pyrénéen prononcé, Enzo Serra arrive finalement pile au moment où l’on termine de disserter sur le temps et l’existence avec Nemir. A la proposition d’échanger avec lui pour parler de son parcours, En’Zoo acquiesce avec enthousiasme, quitte à rater les balances du concert – sans gravité pour la soirée. Surtout, les premiers mots de notre échange avec lui nous surprennent. En presque une décennie de parcours, une reconnaissance sans faille de ses confrères producteurs, et quelques hits sortis de ses machines pour Nekfeu, il n’a encore jamais été interviewé.

En’Zoo est un fruit de son époque, celle de la démocratisation d’Internet et la porte d’entrée qu’elle a permis à des milliers d’auditeurs et apprentis artistes pour dévorer du son de manière boulimique. D’une piste de décollage rap français, à bord d’un simple modem ADSL, il a exploré sans quitter sa chambre les méandres du sampling et les terres des maîtres du beatmaking outre-atlantique, Jay Dee en tête. Ses heures à faire ses propres gammes l’ont conduites à créer une musique qui allait compléter la virtuosité d’un autre artiste du coin : Nemir. D’abord en lui proposant des ambiances nerveuses et orageuses sur son EP Next Level 2. Puis, sur le coup d’éclat Ailleurs, des ambiances solaires, adaptant le boom-bap et la soul filtrée des Soulquarians aux couleurs occitanes, donnant un son chaud et ocre, complétant l’énergie lumineuse de Nemir qui rayonnait sur cet EP.

Une couleur musicale qui a forgé la réputation du duo, à une époque où la France du rap prenait une direction à 180° avec l’adoption de la trap et de la drill. Et si cette touche vive et soyeuse a fait la réputation d’En’Zoo, dans ses placements avec des rappeurs du 66 et des membres de l’Entourage, le producteur n’a pas cherché à figer son identité sonore. Sur Fils de pute et Les # de Gros Mo, les deux premiers disques Gros Mo, En’Zoo a été cherché au contraire des boucles boueuses, distordues, prolongeant et déformant l’électricité qu’il avait provoqué à l’époque de Next Level 2.

Des laboratoires qui vont lui permettre de créer par condensation des instrus mélodieux et éthérées pour Nekfeu, avec des titres devenus de véritables hymnes dans le répertoire du Fenek : « Princesse » et « Nique les clones, Part. II ». Et de peaufiner davantage ces atmosphères brumeuses, nocturnes, mais toujours teintées de soul, avec Deen Burbigo pour son Grand Cru, en 2017. Fort de ces expériences, En’Zoo a enrichi sa palette, pour finalement nourrir deux disques complémentaires dans ses nouvelles recherches musicales : Les Etoiles de Gros Mo, disque paradoxalement claustrophobe mais romantique, et Hors-série de Nemir, où ses compositions enjouées et couleurs néon accompagnent les névroses de Nemir.

Ennemi de toutes théories et aventurier du son, En’Zoo raconte pour la première fois son parcours, sa construction artistique, toujours avec les gars de sa bande, à la fois dans l’ombre, mais avec un rôle essentiel.

Jeunesse musicale, entre Perpizoo et Detroit

En’Zoo : J’ai grandi à quinze minutes de Perpignan, à Thuir. Je viens d’une famille de musiciens. Mon père composait de la musique documentaire, pour Thalassa, des musiques d’ambiance. Il s’appelle Romano Serra : rien à voir avec Eric Serra et le Grand Bleu, mais ça a été un exemple pour lui aussi. Dans le Grand Bleu, il y a Enzo et Marco, comme moi et mon grand frère, on est né avant le film. J’ai grandi dans cet univers. J’ai eu accès assez tôt à un studio, mes premiers logiciels. Ça m’a animé à fond. L’école ça n’allait pas, ce n’était pas pour moi. J’ai arrêté en troisième, à seize ans, et j’ai passé mes journées derrière mon ordinateur, à apprendre, sans trop savoir ce qui allait se passer. Mon père m’a encouragé, j’ai eu de la chance pour ça. Il m’a dit « si c’est vraiment ce que t’aimes, c’est ta responsabilité, apprends la musique ». Il ne se doutait pas que je ferai des instrus de rap. [Sourire] Donc ça a été naturel pour moi, la musique, c’est la seule chose que je comprenais facilement. J’ai fait un peu de solfège, mais je n’ai jamais trop accroché, parce que jouer les partitions d’autres musiciens, ce n’était pas mon truc.

J’ai découvert le rap très tôt avec les grands frères de mes potes, le premier Oxmo Puccino, les premières compilations, ça m’a vraiment accroché. Plus tard, J Dilla, Slum Village. C’était sûr et certain que c’était la musique que je voulais faire sans aucun doute. J’étais un passionné des intros de compilation de DJs : Cut Killer, Goldfinger, tout ça. Ces pistes numéro un, pour moi, c’était grandiose. L’instru, un autre acapella qui vient se mélanger… C’est là où j’ai commencé à me dire « mais comment on peut faire tout ça ? » J’avais 14 ans, et j’ai commencé sur Acid Pro, et je prenais des instrus américains, je prenais des a cappellas d’autres rappeurs. J’ai passé beaucoup de temps derrière les platines. Je prétendais pas avoir un niveau, mais je savais scratcher : one kick flair, two kick flair, crabe. J’achetais même les DVDs à l’époque, DJ Pone, DJ School… Mais quand j’ai découvert le beatmaking, avec mon petit savoir au piano, ça m’a tout de suite plus attiré, j’ai délaissé le scratch. Et puis à un moment, j’étais frustré de pas avoir mes propres instrus. Donc je suis venu petit à petit à faire mes prods.

Vers seize ans, j’ai commencé à travailler avec R.Can, un autre rappeur de Perpignan. J’ai produit son premier album. On était au début des années 2000 : c’était très boom-bap, beaucoup de samples découpés. Mais j’avais pas encore découvert toute cette école Jay Dee, Madlib. Au niveau du groove, c’était très rap français. J’étais passionné d’Oxmo, Arsenik, la Scred. Les BPM à 90, la snare qui tombe toujours au même endroit… Sur R.Can, j’avais pas tout produit, par contre j’avais tout enregistré. L’enregistrement studio, ça m’a toujours suivi, et au final, je regrette pas, c’est complémentaire avec la production. Pouvoir faire des prises de voix, bien les mixer, mettre les effets… J’avais 17, 18 ans, je trainais beaucoup sur MySpace, et je découvre Jay Dee, Madlib, Erikah Badu, les Soulquarians, D’Angelo. C’était incroyable, j’ai tout de suite été réceptif. Ça m’a fait du bien, ça m’a permis de respirer, je me suis dit « ha, c’est faisable ce groove ? »

R.Can - « Kick au mic »

C’est de là que j’ai rencontré Mokless de la Scred Connexion. J’étais très jeune, donc très respectueux, admiratif. C’est grâce à ça que Nemir a entendu mon travail. Ce qui a permis de se rencontrer via Nasty, qui est notre manager. Il organise beaucoup de battles dans la région, il connait beaucoup de monde. Il a eu l’idée de nous réunir en studio, Nemir était un gros freestyleur à l’époque, donc il m’a suggéré de lui faire écouter mes instrus. On s’est rencontrés quelques fois en studio. Il m’a marqué par sa musicalité et notre rapidité de compréhension commune. On a baigné dans les mêmes influences, donc on n’avait pas besoin de se parler beaucoup en studio.

Nemir – Next Level 2 2010

Je ne devais faire qu’une prod sur Next Level 2, et au fur et à mesure, on traînait de plus en plus ensemble. Et au final j’ai tout produit, dans une petite maison de village, à Thuir. J’ai réussi à trouver ce plan quand je suis parti de chez mes parents. Il y a un garage que j’ai rénové entièrement, double cloison, placo, sinon c’est compliqué avec les voisins. [Sourire] Ça fait dix ans que je suis là, et on travaille toujours là. Certains gens ont besoin de changer de lieu, mais moi non. C’est plus dans la tête que ça se passe. C’est pour ça que la tournée ça fait du bien. [Sourire]

Némir - « Carences et parenthèses »

Aujourd’hui, Nemir chante beaucoup, mais il faut savoir que le premier morceau qu’on a fait ensemble, Nemir chantait ! J’ai tout de suite senti cette ouverture, et je me suis que j’allais pouvoir m’épanouir à 100% avec lui. Je ne voyais pas le rap que comme du kickage. J’écoutais beaucoup de rap américain, il y avait des refrains chantés et des couplets rappés, c’est ce qui m’attirait. Quand j’ai vu que Nemir maitrisait les deux, pour moi c’était top. Je me suis dit qu’on allait pouvoir tenter plein d’expériences. Ça s’est senti plus dans le EP Ailleurs que dans Next Level 2, mais c’était déjà prévu. On était tellement ensemble tout le temps, que je crois qu’on formait une seule personne, sans le savoir.

Némir - « L’Avis d’un pauvre »

J’aime beaucoup « L’Avis d’un pauvre ». Surtout pour les lyrics de Nemir. Je me rappelle qu’à l’époque, à cause d’un problème de facture, j’avais pas l’eau chaude chez moi. Nemir était allé se doucher à l’eau froide, il est descendu en bombe au studio, et il a posé le couplet d’un trait, énervé. [Sourire] Ce morceau, je trouve que c’est celui qui reflète le plus ce côté tendu, nerveux. C’est le moins réfléchi. Ça correspondait aussi à la vie qu’on avait : j’avais mon scooter, on gambadait à droite, à gauche, rien n’était rangé. C’était naturel. À la fin de Next Level 2, il est venu vivre chez moi, j’avais un peu de place. C’est là qu’on a commencé l’EP Ailleurs, pendant un an et demi, deux ans, avec des horaires très très intenses. C’était la jeunesse ! Aujourd’hui, je sais pas si je pourrais faire ça, avec ma femme et tout. [Sourire] C’était une période formatrice pour nous.

Hassan – Warm Up 2011

Hassan vient du même groupe que Nemir, Unité de Valeurs. Quand on a commencé à bosser ensemble avec Nemir, Hassan revenait de Paris. Il trainait avec nous au studio, j’ai entendu ce qu’il faisait, ça kickait, mais c’était autre chose que Nemir. Il avait une autre manière de travailler, c’est ce qui m’intéressait. C’était la suite logique. Je n’avais plus trop envie de produire ce son nerveux. Surtout que Hassan s’y prêtait moins, il avait un autre style. J’aime échanger avec la personne en face de moi, ne pas imposer mon identité, et faire un mix des deux. Hassan maitrisait le chant, ça m’a donné envie de faire des choses plus ensoleillées. On avait déjà sort Ailleurs aussi, je pense que ça a donné confiance à pas mal de personnes pour faire ce genre de sons. Mais celle que je préfère, c’est « Warm Up », qui est plus sombre, avec son sample de chorale. Avant je samplais sur vinyle, ou je samplais sur des Blogspots introuvables. Là, c’était un sample YouTube, ça m’a décomplexé. J’étais tombé sur une chorale ukrainienne. Je l’ai découpé, et je trouvais qu’il y avait un sentiment de puissance. C’est la première fois où j’ai vraiment essayé de mixer, aussi. C’est la prod la plus aboutie du projet.

Nemir – Ailleurs 2012

Ailleurs n’a pas été réfléchi. On a récupéré « Ailleurs » et « On bloque », de Next Level 2 : on s’était dit que ça donnerait le fil conducteur, avec cette mixture de samples… Mais on n’a pas trop réfléchi. On a juste fait ce qu’on aimait. On a enregistré énormément de morceaux avant d’en sortir 11 ou 12. On l’a livré parce que Nemir commençait à partir en concert, moi je restais chez moi, on ne se voyait plus trop, la distrib était pressée… Quand on l’a sorti, je n’étais pas prêt !

Némir - « Ailleurs » feat. Deen Burbigo

Déjà à l’époque de R. Can, je piquais un des synthés de mon père. Je travaillais mes basses sur un Korg Triton, qui a un super son. Plus tard, je me suis mis aux VST instruments, aux plug-ins, mais j’ai commencé surtout avec un synthé, le même, et je réglais beaucoup dans les logiciels. Sans quantizer, parce que j’aimais pas trop. [Fonction des boîtes à rythme et logiciels qui permet de faire tomber les éléments de batterie précisément sur la mesure, NDLR] Je recalais même à la souris pour que ça soit encore moins quantizé ! Je suis passé ensuite sur Cubase progressivement, parce qu’Acid avait des limites en termes de stabilité et d’efficacité. Mais tout Ailleurs a été bossé sur Acid, avec un certain grain très chaleureux. J’ai essayé de conserver ensuite ce grain dans Cubase, avec sa puissance.

On ne voulait pas importer ce que font les américains. Le refrain de « Ailleurs » m’a ouvert des possibilités, parce que j’y ai entrevu une efficacité. Ça m’a plus d’avoir ce son clair, de l’émotion, mais de ne pas tourner autour du pot. Je filtre plus aujourd’hui, avec Gros Mo. Mais à cette époque je voulais un gimmick clair. Comme sur « Wake Up » ou « Ailleurs ». J’aime bien être généreux aussi. Un projet filtré, flou, faut vraiment s’appeler Jay Dee pour le faire.

Némir - « Dans l’zoo »

« Dans l’zoo », c’était la dernière qu’on a fait de l’EP, un mois avant de le rendre. C’était une période sombre : je vis mal les fins de projets, parce qu’il faut rendre son bébé. On se dit : « est-ce qu’on l’a bien éduqué ? Est-ce qu’il va bien se défendre dehors ? » Et « Zoo », je l’ai vraiment fait en étant déprimé. J’ai découpé le sample, j’ai dû en faire quinze versions avant d’être satisfait. C’est un son qui m’a marqué parce que j’ai appris que je pouvais revenir sur les tracks, à pousser au-delà de mes limites. Je sentais qu’il manquait quelque chose. C’était à la base un morceau beaucoup plus compliqué. De revenir à quelque chose de plus épuré, mais plus juste, ça sonne mieux. « Ailleurs », « Wake Up », c’est l’euphorie du moment, en studio. Mais « Dans l’zoo », j’avais vraiment un rapport particulier avec ce morceau, j’ai longtemps bataillé avec Nemir pour le garder. Il n’est pas ultra fou, mais j’ai vraiment cherché une justesse dans les grains, en n’ayant pas grand-chose. C’est ça que je respecte dans les instrus : quand il n’y a que quatre ou cinq pistes et que je suis fanatique, qu’elle me fait plus bouger la tête qu’un morceau avec quarante pistes, et beaucoup de maquillage.