DJ Djel, le méridien de Belsunce

Dans les villes côtières, tout part du port et du centre-ville. Marseille n’échappe pas à la règle. Belsunce, le Vieux Port, La Vieille Charité, Le Panier, là est le cœur populaire de la cité phocéenne, couvé par ses quartiers nord. Ce cœur, c’est aussi celui de l’histoire de Djel. Le parcours de cet enfant de Belsunce est d’abord celui d’un adolescent timide, souvent introverti, parfois impulsif, qui navigue de découvertes en découvertes dans les rues de sa ville, cherchant dans le rap et sa culture une seconde famille.

Ça durera jusqu’au début des années 90. Dans un squat Cours Julien, Djel rencontre des Toulousains de passage à Marseille. L’un d’entre eux s’appelle Pone, un autre s’appelle Don Choa. Dans l’arrondissement voisin, un groupe, les Black and White Zulus, fait un petit peu parler de lui. Menzo et Le Rat Luciano en font partie. Quant à Sat, il gravite dans l’entourage des Hardcore MCs que Djel connaît via Namor. Sans qu’aucun de ceux qui la formeront un soir de décembre 1994 ne le sachent encore, la Fonky Family est en train de naître.

Djel en deviendra le DJ. Le reste appartient à l’histoire. Celle d’un groupe qui se forge une réputation de « Bad Boys de Marseille », poussée sur disque par Akhenaton. Celle d’un groupe qui deviendra disque d’or quelques jours après la sortie de son premier album et qui incarnera un rap direct, coup de poing, sans concessions. Comme si Dieu avait bien voulu de leur Art de rue en somme. De 1996 à 2002, le public en redemande.

En filigrane de l’histoire de la FF, cet entretien fleuve raconte aussi les fractures d’une vie pour citer un autre marseillais : Charlie Bauer. Celles d’un DJ qui a eu l’impression de tout perdre le jour où son groupe s’est dissout. Celles d’un DJ qui devient disque d’or en n’ayant jamais eu ses propres platines et qui s’est battu pour devenir le DJ qu’il rêvait d’être, malgré l’adversité. Et surtout, celles d’un homme qui ne voulait plus devenir une nouvelle fois « le meilleur pote d’un mec qui avait déjà un meilleur pote. » Djel avait enfin trouvé sa seconde famille et avec la fin de la Fonky Family, il a dû apprendre à repenser à la première personne. À lui et pour lui. Du nous au je en somme, avec une année 2006, celle de la séparation, vécue comme un effondrement.

Dix ans après la fin du groupe qui a illuminé sa vie, les fractures de vie ont enfin été réduites. Entre le moment où s’est déroulé cet entretien et celui où il est publié, celui qui est désormais surnommé Diamond Cutter est devenu un père heureux. Il est aussi redevenu un DJ accompli, notamment à travers son premier album solo qu’il a nommé Rendez-Vous. Peut-être en l’honneur de ceux qui ont été manqués ces dix dernières années ? Seul lui le sait. Mais une chose est sûre, entre les moments de joies et d’amertumes qui le peuplent, ce long témoignage se termine sur le mot « bonheur. » Pourvu que les morceaux choisis de cette discussion longue de cinq heures, calées sur le fuseau horaire de Belsunce, ne le perdent pas de vue.



Belsunce, Vieux Port et premières familles 1984 – 1991

À Marseille, tout partait du centre-ville. Des frégates militaires mouillaient souvent au Vieux Port, particulièrement les Américains. Ils y font une ou deux escales par an et leurs militaires profitaient de leurs permissions pour sortir en ville. On les croisait en civil, habillés en mode Brooklyn. On voyait leurs fringues, ils faisaient écouter leur musique, dansaient, fréquentaient les bars de la ville, notamment chez Brahim, paix à son âme, au Petit Dégust. Certains y freestylaient même, et parfois se faisaient attraper par leur police militaire. Les bateaux militaires américains, c’était notre internet à nous. Ça a beaucoup compté dans la façon dont le rap s’est propagé à Marseille. Les plus âgés comme IAM observaient ça avec attention. Moi à cette époque, j’ai dix ans, et H.I.P H.O.P passe à la télé. Mon grand frère écoutait de la funk, et que ce soit devant Sidney ou en écoutant le disque de Sugar Hill Gang à la maison, je ne perçois pas encore vraiment ça comme du rap. Je vois tout ça comme la continuité de la funk qui était une musique très écoutée à Marseille. On volait des gants blancs pour smurfer, on réagissait à tout ça comme des enfants. C’était un jeu, un kif, et je percevais surtout la musique comme un truc en général, je ne cherchais pas à associer mes goûts à un genre particulier. Par exemple, je regardais aussi Les enfants du rock, Rapido qui me faisait kiffer parce que De Caunes parlait vite et qu’il y avait plein de musiques peu diffusées à la télé ou encore Sex Machine. Je ne suis pas comme les mecs qui vont te dire qu’ils ont capté le truc direct en voyant Sidney. Moi j’ai kiffé tout ça parce que d’abord, ça parlait d’en bas de chez moi. Je suis un gamin de Belsunce, et voir des arabes, des noirs et des blancs ensemble à la télé, sans smoking, sans filles en grandes robes, sans les grandes cérémonies de la variété que nous servait la télé française avec Maritie et Gilbert Carpentier, ça me touchait direct.

C’est en 1987 ou 1988 que je bascule. Un mec que j’avais connu dans mon collège bloque sur Run DMC. Le mec chantait toujours « Mary Mary ». Je n’avais pas fait le lien avec Rob Base & E-Z Rock ou Poison de Kool G Rap qui avaient été les premiers disques de rap que j’avais pu avoir entre les mains quelques mois plus tôt. Je commence donc à faire le lien entre tout ça jusqu’à ce qu’une connaissance me dise « mon frère marche avec des mecs qui écoutent du rap ». On va sur le Vieux Port, et là on découvre Chill, Joe, le Grand DEF et Faf la Rage. J’hallucine sur leur style, mais surtout sur leur façon de penser. Tout de suite se dégage d’eux une vraie volonté de s’instruire. J’avais en face de moi des mecs qui dépassaient l’école : ils s’intéressaient à l’histoire de l’immigration, de leurs pays, des pays de leurs potes. Marseille est une ville multi-culturelle et eux s’instruisaient en ce sens. Ça m’a parlé. Je me suis mis à m’intéresser à l’Apartheid, à Mandela, qui sont des sujets qui me touchent plus particulièrement.

Cette volonté d’apprendre, je l’avais déjà en moi. Sauf que l’école et moi, ça ne fonctionnait pas. J’ai arrêté les études en sixième. Mais le rap m’a vraiment parlé pour ça : un moyen de s’instruire, de s’élever. J’étais un jeune adolescent tout maigre que son frère appelait tas d’os. J’étais très mal dans ma peau. J’avais un vrai problème, avec la nourriture notamment. Je ne mangeais quasiment rien, jusqu’au jour où je me suis découvert une passion pour les œufs et le chocolat [rires]. IAM et leur cassette Concept me mettent une tarte, et rapidement d’autres suivent. C’est le début des années 90 et quand j’entends pour la première fois NTM rapper que « l’argent pourrit les gens », ça me parle, je rentre dans un univers. Le premier album de NTM et le premier album d’IAM, c’est une conscience en fait. Je sors du truc naïf où je suis un minot qui danse et qui barbouille des trucs sur les murs. Je suis un jeune ado et le message est passé. Je comprends vraiment que c’est une autre culture et que je me battrai pour avoir mon rôle dedans.

Je me mets à en faire mon rêve de vie. Je suis le pur mec de quartier de l’époque : je parle mal, je fais des conneries, et je commence à me défoncer, en ne me contentant pas que du shit en plus. Paradoxalement je suis un gros timide, un introverti, ça a fait de moi un personnage un peu spécial. J’étais en recherche d’amour, d’amitié et j’avais envie d’aller vers les gens. Le hip-hop puis le rap me donnent cette porte d’accès que je cherche depuis toujours. Des cours de danse au centre social Bossenque ? J’y vais ! Ce sera pareil pour tous les plans que je trouverai. Je commence à danser, à rencontrer des gens. En fait, je furète partout. Je rencontre Farakane du groupe Côté Obscur [qui participera à Rapattitude 2, NDLR] avec qui finalement je fais un groupe, où je suis le danseur. Ça s’appelait Massillia Connexion. Mais je veux être DJ parce que ça me plaît. Je me fais finalement virer du groupe car ils ont jugé que je n’avais pas le niveau et ont préféré faire un truc entre eux. J’en suis parti un peu peiné, mais je me suis dit que c’était le moment de faire d’autres choses. Du coup je rencontre de nouvelles personnes, notamment Namor, qui taggue et rappe dans Hardcore MCs avec Majestic et Master MP. C’est un bon groupe de rap et moi j’ai envie de faire mon truc là-dedans. Avec Namor, on se rejoint autour du tag, alors on décide de monter un crew, le RDR pour Roi des Rues. Au fur et à mesure, ça devient énorme.

Chez Mathias, l’anti-chambre du DJ et de la Fonky Family 1991 – 1994

À côté, un crew toulousain monte souvent sur Marseille, et avec eux nous formons une connexion : les 313. Je passe souvent dans un appartement squatté Cours Julien, où il y a certains de leurs gars qui font escale et avec lesquels le RDR décidera de s’allier. Cet appartement, c’est chez Mathias. Mathias est un mods, façon baston de Brighton. C’est une ambiance Margerin à l’anglaise et importée à Marseille, un sacré mélange [rires]. Il vit avec un mec qui s’appelle Bronsky, qui est le type qui a crée le logo Stop the Cono de Massilia Soud System, à la règle et au stylo sous mes yeux. Il y a des punks qui passent, des taggueurs, ça fume, ça se came, c’est une époque un peu spéciale. Je me retrouve là-dedans à dix-sept ans, on est en 1991. Je fais des conneries dans la rue mais j’aime passer du temps dans cet appartement où tout le monde se mélange. Cette ambiance me plaît car il y a en plus beaucoup de musique et bien qu’on se défonce, il y a toujours du respect. À côté de ça, Mathias m’apprend plein de choses de sa culture, notamment le Do It Yourself, et en plus il commence à s’intéresser au rap. Chez lui, il y a des platines et des disques. C’est là que je capte vraiment ce que je peux faire avec les platines. Je tournais autour du pot depuis la première fois que j’avais entendu « Rock It ». Mon premier contact avec le deejaying, il avait été uniquement sonore. Ce n’est pas le mec derrière les platines avec sa gestuelle ou son toucher de disques qui m’ont fasciné en premier. C’est vraiment ce son [il chante le son de scratch de « Rock It »]. J’avais entendu ça des années plus tôt, quand j’étais encore un gamin rue du Baignoir à Belsunce. Ce son que je n’avais jamais entendu auparavant était longtemps resté un mystère. Et au fur et à mesure que j’avançais dans ma découverte du rap et du hip-hop, je regardais toujours les platines en rêvant.

Je n’arrivais pas à m’en procurer, hormis une fois où j’en ai volées, mais j’avais dû les revendre. Là je peux y toucher calmement, tranquillement. Pourtant je voulais une MK2, j’étais prêt à tout pour scratcher. Mais les conneries me rattrapaient systématiquement. Jusqu’au jour où je finis par être arrêté pour des motifs un peu sérieux : faux et usage de faux, vol de voiture, recel de véhicule, des conneries dans le genre. J’ai compris qu’il fallait que j’arrête. Lors du procès, je repense à IAM qui défendait l’idée de s’instruire, de devenir un Homme par le savoir. Ces phases de NTM qui disent que l’argent pourrit les gens, résonnent dans ma tête pendant que je me chie dessus au tribunal. Je sais que je vais bientôt avoir dix-huit ans, et que si je continue les conneries, les peines ne seront plus les mêmes. Alors j’arrête les bêtises, du jour au lendemain. Mais je n’ai pas de métier, toujours pas de platines ni de table de mixage, j’ai arrêté l’école en sixième et je ne veux pas que ma mère se fasse du mauvais sang. Alors j’entame un CAP de cuisine.

Toujours dans cet appartement, parmi les Toulousains qui squattent, il y en a trois avec lesquels je sympathise. Parmi eux, il y a Pone. On devient inséparables. Il est encore Toulousain mais passe très souvent à Marseille. Il y rencontre une meuf et s’installe chez elle. On se met à marcher ensemble. On part faire du théâtre à l’étranger avec une association, lui ira même au Sénégal. On écrivait, on dansait. Les années passent et Pone me présente Don Choa, moi je lui présente Karim [Sat, NDLR], un jeune qui rappe pas mal et qui est proche de Namor. À quatre on décide d’aller voir un groupe du Panier qui s’appelle Black and White Zulus. Je connais un peu le Panier parce que j’y ai été scolarisé enfant, même si j’habitais dans le premier arrondissement. Je me sentais bien là-bas et j’ai aussi grandi avec les gens de ce quartier. Les Black and White font un peu parler d’eux à l’époque, à petite échelle bien sûr. Je connais déjà tous les membres, de près ou de loin. Ahmed est un bon ami, Menzo était dans mon collège, et comme je traînais un peu dans le quartier, je connais de vue Le Rat et Rachid. Mais je ne les avais jamais vus rapper.

Quand on les voit, en concert juste en bas de La Vieille Charité là où les mecs de Force Alpha avaient fait leur graffiti mythique, on n’en revient pas. J’avais rappé avec Namor dans Curieux Prodige, mais j’étais bidon au micro. En face, Black and White, c’est des mecs qui dansent et qui ont des costumes de scène, qui envoient un set joyeux et vivant, structuré. Déjà, pour nous, rien que le fait qu’ils fassent des concerts dans leur quartier, c’était fou. On n’avait pas l’habitude de voir ça. Mais quand en plus on voit comment ils font ça consciencieusement… Je suis bluffé.

À la fin de leur concert, on décide d’aller les voir avec Pone. Comme je connais un peu le quartier et Menzo, j’introduis le truc. Ils nous invitent dans leur local, place du Refuge, deuxième choc : « vous avez un local ? » Le Rat qui ne travaillait pas, n’allait pas à l’école et aimait déjà écrire et produire de la musique l’avait obtenu par la Maison de la Poésie. Tu entres là-dedans, c’est une cave avec des pierres qui suintent, des voûtes, mais en fait l’endroit est équipé, petit et modeste, mais bien tenu. Il y a une platine, un ampli, un enregistreur cassette, bref, tout ce qu’il faut pour faire des démos et que je n’ai pas. Leur truc, c’était de prendre des faces B et de structurer tous leurs morceaux dessus. Je ne parle pas des freestyles, vraiment de morceaux. Si sur l’instru de la face B il restait un mot dans un break, ils l’inséraient dans leurs couplets. Il les utilisaient vraiment comme leurs instrus. Le pire, c’est qu’ils s’en foutaient de qui avait rappé dessus. Ils choisissaient vraiment des instrus et quand tu écoutais leurs morceaux, tu avais l’impression que c’était leur instru depuis toujours.

Naissance d’une famille Automne 1994

Le jour de mes 18 ans je suis parti de chez ma mère et j’ai été vivre avec Pone. Choa nous a rejoints. C’était rue Longue des Capucins à quatre cents mètres de la rue des Dominicaines où j’habitais. Avec Pone et Choa, nous sommes devenus des compagnons de galère. Logiquement, de l’autre côté, on côtoie Le Rythme et La Rime. Je connais Sat, Pone connaît Don Choa, la connexion avait été faite et ils s’étaient mis à rapper ensemble. On recroise plusieurs fois les Black and White Zulus. On commence à partager des moments ensemble. Et puis à force de se croiser, on voit qui s’entend bien avec qui, qui râle et qui ne râle pas. Avec Pone on finit par dire aux Black and White : « vous n’avez pas de DJ, pas de beatmaker, nous on est là, faisons un truc ! » Moi je suis un DJ un peu tout pourri, Pone lui a été formé par Jean Valjean qui faisait des trucs avec Ange B des Fabulous Troubadours. Il venait de récupérer un W30. Marseille n’avait quasiment pas de beatmakers et nous on était là. On continue de se revoir, on ramène Choa et Sat. On avait un peu peur que ça frictionne avec Le Rat et Menzo mais en fait c’est tout le contraire, des affinités se créent super naturellement. Le feeling passe.

Petite cartographie choisie de l’histoire marseillaise de DJ Djel et de la FF.

Avec Pone, au même moment, on se débrouille pour atterrir en stage au Centre Culturel Mirabeau. Je faisais une formation d’assistant éclairagiste, lui d’assistant son. On fait ce stage pendant quelques mois et le directeur du centre culturel qui voit qu’on se bouge un peu le cul et qu’on est sérieux nous dit qu’il y a un groupe de rap qui va venir jouer au Centre. Il ajoute : « ça vous dirait de faire leur première partie ? » Nous on lui demande de qui il s’agit. Il nous répond que ce sont les Sens Unik qui viennent. On bloque. À l’époque, Sens Unik c’est un vrai groupe de rap, c’est du pur hip-hop. Pour nous c’était énorme. On nous dit en plus qu’on sera payés. C’est l’Amérique ! On avait enregistré quelques maquettes, dont le morceau « C’est comme ça ». Avec Le Rythme et la Rime, Menzo et Le Rat, on décide évidemment de faire cette première partie, et le soir-même, avant le concert sur le terrain des pompiers derrière la salle, Le Rat me dit : « on fait ça mais est-ce que tu penses que ça va marcher ? » Je lui dis que si on travaille, ça va marcher. C’est ce soir là qu’on décide de s’appeler la Fonky Family. Le Fonky, c’était pour Pone, ses goûts musicaux, ce qu’il samplait. Fel et Namor étaient aussi là.

De mon côté, je suis donc officiellement DJ d’un groupe, mais je n’ai toujours pas de platines ni de table. J’ai eu une Phonia qu’un DJ Marseillais m’avait vendue, mais c’était une engambi [Une arnaque, NDLR]. J’ai également eu une Gemini qui était toute pourrie et qui ne m’a servi à rien. Et sinon j’utilisais les platines dans le local que m’avait mis à disposition DJ Rebel que j’avais rencontré. Alors le seul moyen que j’ai trouvé pour avoir des platines, c’était de faire des soirées. Avec Kep Danny, on formait un binôme de DJs et on mixait au Petit Déguste tenu par Brahim. Pour faire nos mixes, on allait à Fun Lite et on louait des platines pour le week-end. On les récupérait le samedi midi, on s’entraînait la journée si on avait le temps. Le soir venu, on faisait notre mix en soirée, puis le dimanche on allait dans une cave pour faire des mixtapes ou des enregistrements avec deux doubles K7. C’est comme ça que j’apprends tout en continuant de squatter chez des gens qui ont du matos, notamment chez Bidoo. Je suis en galère, mais la vie vogue et je me laisse pousser.

Avec le salaire du concert qui était de cent francs pour chacun d’entre-nous, on achète un quatre pistes à cassettes. Ce concert nous motive. On fait des titres, on est énervés. On est des mecs gentils mais on est sûrs de nous dans le rap. On se dit : il y a eu IAM, il y aura nous. On veut que personne ne nous prenne notre place, on est vraiment énervés. Et on se le dit sans prétention par rapport à IAM. On se le dit plutôt en voyant Paris où il y a tous ces groupes qui émergent, alors que chez nous il n’y a que IAM, et dans une moindre mesure Soul Swing, qui rayonnent vraiment.

Les Bad Boys de Marseille 1995 – 1996

Avec le groupe, on se met à occuper le terrain. En soirée dès qu’il y a moyen de poser, on fonce en se comportant presque comme des punks. Quand on arrive dans des freestyles, on se saisit du micro et on ne le lâche plus. On est déterminés et on le montre. Sans être forcément méchants, c’est juste que dans nos têtes ce sera nous et personne d’autre. On croit en nos textes et notre identité, parce qu’on y met tout nos coeurs. On est sûrs que ce qu’on fait est bien fait, que les gens vont comprendre qu’on a quelque chose à leur donner, de sincère et déterminé. Ce n’est même pas une question d’égo, c’est juste une question d’envie. On a tellement envie de rapper, de scratcher, de dire ce qu’on a à dire, qu’on ne peut pas nous arrêter. Ça dure quelques mois, pendant lesquels on continue aussi à faire des maquettes. Et on finit par apprendre qu’IAM a entendu parler de nous. Ils entendent que le Café Julien explose bien, qu’il y a des jeunes là-bas qui font quelque chose. Ils viennent nous voir rapper et à la fin du concert, Chill vient nous parler. Il dit qu’il a un projet d’album solo et qu’il voudrait qu’on soit dessus. [silence] Celui qui dit non est un con, tu vois ce que je veux dire ? [rires] On est dans la compétition propre à ce mouvement, celle assez saine, mais on est aussi les petits cons qui gueulaient partout qu’ils voulaient être aussi forts qu’IAM. [rires]

Au même moment, on commençait à comprendre que dans la musique, tout passait par Paris. En plus, à l’époque, Marseille est une ville très dénigrée. Les rares Parisiens qui venaient chez nous étaient ceux qui connaissaient la ville et venaient des quartiers, ou alors qui passaient tous les ans afin de prendre le bateau pour aller en vacances au bled. On voyait plus les gars de Mantes ou Dreux que les Parisiens intra-muros ou de proche banlieue. Avec les banlieusards, je pense qu’on se rejoignait dans ce côté « en retrait du reste de la France », un peu dédaigné par les autres. Mais au même moment, à Marseille, il y a Le Squad qui sont les managers de Tonton, et qui seront aussi ceux qui monteront plus tard les compilations Chroniques de Mars. Le Squad fait des soirées. Ils ont des contacts. Ces soirées, on y est souvent et après quelques mois, on s’y fera même inviter au même titre que d’autres groupes marseillais comme Troisième Oeil. Et à côté, ils invitent aussi des rappeurs parisiens. MC Solaar ou les X-Men viendront. On retrouve un peu avec ces soirées ce qui nous manquait de Paris. On se mélange un peu plus, on sent un peu les influences, on voit des gens différents, on peut faire de la musique avec eux. Ça permet de se confronter à soi-même aussi, et en jouant avec eux, on a la confirmation qu’on n’est pas mauvais, qu’on est vraiment sérieux. Ça instaure une forme de respect aussi. C’est bien de voir des gens différents venir. C’est là qu’on commencera aussi à se connecter avec des gens de Time Bomb. On rencontre Thibaut de Longeville et c’est comme ça que discographiquement Opération Coup de Poing et Bad Boys de Marseille vont quasiment se croiser dans le temps pour nous.

Suite à la proposition de Chill, les quatre rappeurs et Karima partent d’abord avec lui à Naples. Pone et moi, on sautera de ce projet. Le seul truc qu’on fera plus tard, c’est être sur la photo [rires]. Pour le reste, on ne nous demandera rien, ni scratches, ni prod, ni remixes. On reste à la maison pendant que Chill et les autres sont à Naples. Au début, on ne trouve pas ça très cool, mais très vite, avec Pone on réfléchit et on se dit : le drapeau c’est quoi ? C’est celui de la FF. Et eux, ils vont planter notre drapeau avec cette collaboration. Forcément, on était déçus, mais ce n’était pas de la jalousie. Et puis pendant qu’ils s’amusaient à Naples on a ruiné les tunes de l’association [rires]. On a acheté du shit, de la bouffe. Ils sont partis ? On va fumer et faire du son ! Pone n’arrête pas de produire. On vit ensemble et il a le démon du son en lui. Sur son W30, il tape des beats tout simples mais la façon qu’il a de récupérer les samples et de les découper, ça fait un truc hors-normes. D’autant plus que les samples qu’il nous propose, c’est totalement différent de ce qu’il y a dans le rap français et américain. Avec Pone, on est des fans d’A Tribe Called Quest, de Mobb Deep qu’on a connu très tôt. Pone adorait les groupes new-yorkais. Je pense qu’avec Mehdi, Pone est celui qui a le plus réussi à s’affranchir des codes américains pour créer une production à la française.

Quand Choa, Sat, Le Rat et Menzo rentrent de Naples, il n’y a plus de sous chez nous, et eux ils ont deux morceaux. L’intro de « La Face B » et « Bad Boys de Marseille ». Et quand on écoute l’album de Chill, on est traumatisés, c’est une tuerie : « Prométhée », « Le Type des Assedics », toutes les références dans ses textes… C’est un des plus beaux albums de rap français et il y a notre drapeau dessus. Pourtant, ce que j’entends dire, c’est que ça ne décolle pas. Le premier maxi, La Face B, ne prend pas. L’Americano ne prend pas non plus. Pourtant ce sont des bons titres. Il y a une troisième chance avec un dernier single. Chill et IAM sont à New York en train d’enregistrer L’école du micro d’argent, et ils demandent aux gars de venir réenregistrer le maxi et clipper « Bad Boys de Marseille ». Là c’est l’Amérique mec ! Ils partent à New York, normalement pour une semaine. En fait ils vont y rester un mois. Avec Pone on pensait qu’ils ne reviendraient jamais [rires] !

Pendant qu’ils sont à New York, Pone enchaîne à nouveau les prods dans l’appart. Moi peu, car je me définis comme DJ avant de me définir comme un beatmaker. Sur Art de rue, je produirais des interludes et « Esprit de Clan ». Sur Marginale musique seulement « 1984 ». C’est d’ailleurs Pone qui m’a donné toutes les bases de producteur. Mais pour moi, la couleur d’un disque ne doit pas être altérée. La couleur de base de la Fonky Family est celle de Pone. Si jamais Le Rat ou moi arrivions à coller à cette couleur, alors oui. Mais ce n’est pas l’idée. Et chacun se focalise sur son rôle aussi. Alors Pone produit, je lui fais tourner des joints et on écoute des sons à sampler pendant que les autres sont à New York en train de rêver ce qu’on a tous rêvé de vivre. Quand ils rentrent, ils nous retrouvent avec du son en pagaille. Pone les attendait au coin [rires]. C’est un gros farceur Pone [sourire] et un gros travailleur.

De ces deux voyages, ils rentrent comme des gamins. Ils sont trop contents d’être allés en Italie et à New York. Ils ont fumé, bien mangé, ont fait de la musique avec Chill et ont appris plein de trucs. Mais en aucun cas ils rentrent avec le melon. Ils reviennent comme s’ils rentraient de colonie. Par contre, on a vu qu’ils s’étaient professionnalisés. Aux côté de Chill ils ont beaucoup appris. Ils ont côtoyé des studios professionnels, le MC numéro 1 de l’époque, ils ont vu New York. Indirectement, Pone et moi on récupère de ça. Et puis, tous les deux, il faut qu’on soit à leur hauteur, on n’était pas sur le single. Quand le morceau arrive, on a pris une gifle de dingue. On a retrouvé la touche FF. On ne savait pas si ça allait marcher, mais on était très contents. On est sur le maxi d’Akhenaton ! Pone et moi, ça nous motive encore plus, je me mets à bosser plus les scratches. Et le titre se met à cartonner, on s’entend à la radio, on est sur un nuage. On a fait un tube en fait. C’est notre deuxième trace discographique après Métèque et Mat et les gens nous remarquent vraiment, on est identifiés par le public.

Chill est aussi très content. Métèque et Mat est relancé, et avec IAM ils ont pour projet de monter un label. Est-ce la rencontre avec nous qui leur donne l’idée ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c’est que c’est le rêve de ma vie. Depuis que j’ai compris le hip-hop, sa musique et sa culture, je veux en vivre. Chill nous propose d’être la signature de Côté Obscur. Entre nous, on discute beaucoup. On avait vu les fautes faites par des gens un peu plus vieux que nous. On avait vu les émissions de récupération, la mauvaise récupération, l’image du rap chez certains. On ne voulait pas faire TF1, Charlie et Lulu, des trucs qui nous feraient passer pour des clampins pour cinq mille disques de plus. On voulait rester comme on l’était avec nos familles, nos amis, dans nos textes. Sur tout ça, Côté Obscur a été super carré. Ils savaient que plusieurs maisons de disques étaient intéressées. Ils nous ont dit : « où voulez-vous aller ? » On a été vers les gens les plus humains. C’est pour cela qu’on a choisi Small. À l’époque, ils avaient très peu de groupes de rap et leur patron, Philippe Desindes, ainsi que Karim Thiam, ont été humains. C’est ce qu’on recherchait. Ils ont accepté de nous comprendre et ne nous ont pas regardés comme des mauvais bougres. Ils ont simplement capté à quel jeu on ne voulait pas jouer. On voulait tenir nous-mêmes notre musique et notre image.

Si Dieu Veut, un disque d’or pour des premières platines 1996 – 1999

Lorsque l’on signe, on obtient une avance. Moi, je la fais passer directement en matos. Je vais enfin avoir mon matériel de DJ ! À ce moment-là, on ne réalise toujours pas ce qu’il va se passer pour nous. On commence à enregistrer l’album. Pone se place vraiment en réalisateur, je l’assiste. On conseille les MCs, on essaie d’orienter les morceaux, de trouver les arrangements. Tout est enregistré au studio Polygone où Pone demande à avoir Mario Rodriguez en ingénieur du son. Il s’agit quand même du mec qui a fait l’album Hell On Earth ou encore « Juicy » de Notorious B.I.G. Il l’obtient. Pone explique des trucs, tient des discours que sur le coup je trouve bizarre. Au fur et à mesure que les enregistrements avancent, je comprends qu’il a l’album en tête. Même des petites erreurs, comme le bug du break sur « Cherche pas à comprendre », il les transforme en atouts. Pone façonne notre son sur ce disque. Il comprend ce que chaque morceau représente. « Aux absents » c’est un pote enfermé à qui on rend hommage. « Sea Sex and Sun » c’est un peu la fin de ce qu’on était, des fumeurs de joint, des dragueurs du Sud. Les interludes ce sont nos personnalités. Pone ancre tout ça jusque dans la pochette qu’il défendra jusqu’au bout. Cette pochette a étonné du monde, même au sein du groupe elle a fait débat. Lui comprend qu’elle symbolise ce qu’on est tout en mettant en avant notre différence. Tous les éléments de la photo, c’est d’un classique hors norme : une femme, l’argent via le fauteuil, la boisson et la fumée. Mais dans sa réalisation, la photo défie tous les clichés.

Le disque est finalisé dans le Voyager 2, un camion rempli de matos fait pour ça. L’album sort. Quand la maison de disques nous avait demandé ce qu’on pensait faire comme ventes, on avait parlé de trente ou quarante mille disques écoulés. En fait, on fait disque d’or en un mois [rires]. Je me souviendrai toujours d’un truc : le matériel que j’avais demandé lors de l’avance, je le reçois à Mantes-la-Jolie où on jouait avec Kertra alors que l’album était déjà sorti. Je dois être le seul DJ de France à avoir vécu un truc pareil : être DJ d’un groupe qui fait disque d’or sans même posséder de platines. J’ai toujours souffert dans le milieu du deejaying. Pour être sincère, quand on part en tournée après la sortie de l’album, je ne me sens pas du tout prêt. C’est l’époque où les championnats règnent en maître, où ils sont un passage obligé. C’est aussi l’époque de l’émergence des collectifs de DJs. Et beaucoup d’entre eux me regardent de haut. Les seuls DJs connus qui m’ont vraiment soutenu, c’est Rebel pendant un temps, puis ensuite Abdel. Les autres me faisaient comprendre que je n’avais aucune légitimité. Du coup c’était très dur pour moi lors des premières dates. Pourtant le groupe m’envoyait une putain de confiance, pour eux j’étais le meilleur DJ du monde. J’ai essayé de travailler au mieux pour progresser. On répétait peu.